En el verano de 1965, con un a帽o sab谩tico por delante, me instal茅 en Granada con mi mujer y nuestra hija de catorce meses. Proyecto: acabar in situ mi tesis doctoral sobre las ra铆ces rurales de la obra de Garc铆a Lorca. Despu茅s de tres meses caminando por la Vega natal del poeta, hablando con la gente de campos y pueblos y hurgando en archivos, abandon茅 aquella empresa inicial, impelido por la perentoria necesidad de ahondar en las circunstancias del asesinato del autor de Bodas de sangre a manos de los fascistas locales al inicio de la Guerra Civil. Y es que hab铆a ganado la confianza de varios republicanos granadinos castigados por el r茅gimen. Me convencieron de que casi era mi obligaci贸n moral contarle al mundo, con pelos y se帽ales, la organizaci贸n de la brutal represi贸n impuesta a la ciudad durante y despu茅s de la contienda. O sea, el contexto de la desaparici贸n del poeta, adem谩s de la investigaci贸n en profundidad de la misma. Comprend铆 que no hab铆a vuelta atr谩s.

La tarea me llev贸 cinco a帽os. Escrib铆 el libro en ingl茅s pero, al ser un perfecto desconocido sin contactos personales en el 谩mbito literario londinense 鈥搗iv铆a todav铆a en Irlanda鈥, no interes贸 a nadie, y el manuscrito me fue devuelto una y otra vez. Finalmente, al tanto de que hab铆a en Par铆s una editorial antifranquista, Ruedo Ib茅rico, que publicaba a Hugh Thomas, Gabriel Jackson y Herbert Southworth, entre otros muchos, le escrib铆 al 煤ltimo, cuyo El mito de la Cruzada de Franco me hab铆a fascinado. Result贸 ser un norteamericano amabil铆simo, ley贸 el libro y se lo recomend贸 calurosamente al director de Ruedo Ib茅rico, Jos茅 Mart铆nez. Este se comprometi贸 enseguida a publicarlo en una versi贸n espa帽ola supervisada por m铆. El proceso fue laborioso y el libro, con una llamativa fotograf铆a en su portada del dantesco osario del cementerio de Granada, abierto al cielo, se edit贸 en julio de 1971.

Portada del libro de Ian Gibson.

Hace unos d铆as, al salir conmovido del trabajo de Juan Diego Botto en Una noche sin luna, en el Teatro Espa帽ol, el mejor homenaje a Lorca imaginable, ca铆 de repente, y casi con escalofr铆o, en que mi libro sobre el asesinato del poeta se edit贸 hace exactamente 50 a帽os. Record茅 mi emoci贸n al recoger entonces la caja de ejemplares que me esperaba en Hendaya, y las artima帽as que empleamos en taparlos lo mejor posible en el coche, antes de cruzar la frontera. La noticia de su publicaci贸n no hab铆a llegado todav铆a a Espa帽a, pero los libros de 鈥淩uedo鈥, como se conoc铆a familiarmente, eran muy perseguidos por el r茅gimen, con los oficiales de aduanas siempre al acecho, y hab铆a que andar con cuidado. Por suerte no pas贸 nada y, durante las siguientes tres semanas, fui regalando ejemplares a numerosas personas alrededor del pa铆s que me hab铆an ayudado de alguna manera con mis pesquisas.

Ruedo Ib茅rico ten铆a una red de distribuci贸n clandestina en Espa帽a, arriesgada para quienes colaboraban con ella, y me consta que para aquel oto帽o ya llegaban miles de ejemplares del libro al pa铆s. Pero lo m谩s grande fue cuando, al verano siguiente, y gracias en gran medida a los buenos oficios de Jos茅 脕ngel Ezcurra, director de la revista madrile帽a Triunfo, el libro fue galardonado por nueve importantes peri贸dicos europeos con el Premio Internacional de la Prensa en Niza. La publicidad fue enorme y se contrataron no s茅 cu谩ntas ediciones en otros idiomas, entre ellos el ingl茅s. Empezaron a aparecer comentarios en Espa帽a. No puedo olvidar uno en Abc, de Jos茅 Mar铆a Pem谩n, nada menos, en que alegaba 鈥揺ra mentira鈥 que el libro le hab铆a revelado lo que no sab铆a, o sea que el poeta fue fusilado 鈥渆rr贸neamente鈥 por los sublevados y no por un grupo de 鈥渋ncontrolados鈥. A帽os despu茅s, el exministro Jos茅 Sol铆s, 鈥渓a sonrisa del r茅gimen鈥, me explic贸 鈥搒铆, con una sonrisa鈥 que no tuvieron m谩s remedio que prohibir el libro en un consejo de ministros. Me hizo muy feliz saber que hab铆a incomodado tanto al Gobierno.

Todo esto suena tal vez a presunci贸n. Pero no lo es; lo que experimento es una gratitud inmensa al haber podido dedicar gran parte de mi vida a investigar la vida, obra y muerte de uno de los m谩s preclaros poetas y dramaturgos espa帽oles de todos los tiempos, un escritor siempre consciente, adem谩s, del sufrimiento de sus semejantes. Juan Diego Botto, con Una noche sin luna, me ha hecho revivir con intensidad muchos momentos de mis indagaciones, lecturas, encuentros y conversaciones en torno al escritor granadino, y sentir otra vez el enorme privilegio de haber podido escuchar las reminiscencias al respecto de Salvador Dal铆, Jorge Guill茅n, Vicente Aleixandre, Francisco e Isabel Garc铆a Lorca, Andr茅s Segovia, D谩maso Alonso y tantos otros testigos aqu铆, en Cuba, en Nueva York, en Buenos Aires. La lista ser铆a interminable.

Recomiendo a quienes lean estas l铆neas que no se pierdan, si es posible, el milagroso trabajo de Botto y de su director, Sergio Peris-Mencheta. Trabajo tan absolutamente actual, tan relevante, tan inspirado, tan comprometido, que da ganas de llorar por Espa帽a: despu茅s de Camboya, el pa铆s que tiene todav铆a en fosas comunes y cunetas a m谩s desaparecidos (alrededor de 115.000), entre ellos al gran Federico. Y, para colmo, unas derechas que se niegan a admitir la radical criminalidad de la dictadura de Francisco Franco.

Ian Gibson (Dubl铆n, 1939) es hispanista.