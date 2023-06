–

De parte de Oiradilos June 12, 2023 483 puntos de vista

El anarcosindicalismo es un medio de organizaci贸n y un m茅todo de lucha y de acci贸n directa de los trabajadores que tiene sus ra铆ces en los postulados de la Primera Internacional y en los del sindicalismo revolucionario.

Se inspira en fuentes esencialmente federalistas y anarquistas y, con neta actuaci贸n revolucionaria y clara orientaci贸n libertaria en la pr谩ctica, tiende constantemente a conquistar las m谩ximas mejoras, en todos los sentidos, para la clase obrera, con miras a su integral emancipaci贸n la supresi贸n de todo g茅nero de explotaci贸n y de opresi贸n del hombre por su semejante o por una instituci贸n cualquiera, y al mismo tiempo lucha por la abolici贸n de todo capitalismo y de toda forma de Estado.

Opuesto irreductiblemente a los sistemas sociales y pol铆ticos actualmente imperantes, propugna por la transformaci贸n radical de las sociedades y reg铆menes en ellos asentados y por la instauraci贸n de un medio social de convivencia humana basado en los principios del comunismo libertario.

El anarcosindicalismo no es una doctrina ni una filosof铆a. Su contenido te贸rico lo extrae del socialismo humanista y principalmente del anarquismo, en cuyos postulados de defensa integral de la personalidad humana, de la libertad, de solidaridad, de apoyo mutuo y de asociaci贸n voluntaria y federativa, halla su m谩s s贸lido fundamento.

El anarcosindicalismo, dentro del movimiento obrera moderno, constituye una corriente sindical absolutamente independiente, de acusadas caracter铆sticas propias, lo mismo por su contenido b谩sico que por su forma de organizaci贸n y su desenvolvimiento funcional, exento de todo centralismo y de toda burocracia. Tiene siempre en cuenta la personalidad del afiliado y estimula su participaci贸n en la vida sindical. Respeta la autonom铆a de las secciones, de los sindicatos, de las federaciones y confederaciones. Se singulariza tambi茅n por los m茅todos de acci贸n directa que emplea, por su din谩mica y estrategia de lucha y por su orientaci贸n social finalista.

Otro de sus rasgos distintivos inconfundibles es su rechazo a toda colaboraci贸n de clases, a todo compromiso con el capitalismo o con el Estado, aun en nombre del 鈥漣nter茅s nacional鈥 ; a toda participaci贸n o intervenci贸n en organismo alguno mixto u oficial dependiente del gobierno o del patronato; a los arbitrajes y legalismos y a toda especie de intermediarios en las contiendas sociales cotidianas. El anarcosindicalismo, consider谩ndose en lucha permanente y sin tregua contra el sistema que combate y se propone abolir, rehusa todo cuanto limite, coarte e interfiera su libertad de acci贸n. Su posici贸n se halla siempre a la vanguardia de la lucha social y de las reivindicaciones de los trabajadores. El anarcosindicalismo mantiene vivo entre las masas obreras el esp铆ritu revolucionario. Las ejercita y entrena en el combate consciente y directo voluntario, en el desarrollo de sus propias iniciativas, a la vez que contribuye a su capacitaci贸n y m谩xima preparaci贸n, sobre todo con el fin de que puedan asumir conscientemente, prescindiendo de todo partido pol铆tico, sus responsabilidades en la autogesti贸n directa en la nueva sociedad libre, justa y solidaria a construir y a organizar. En ella, suprimidas las clases, con la ayuda de todos los adelantos cient铆ficos y t茅cnicos, se procurar谩 facilitar a todos y a cada uno, por medio del trabajo y del esfuerzo individual y colectivo, el m谩ximo de bienestar y de seguridad, con imprescriptible, intangible e inalienable respeto a la libertad y a la personalidad de cada ser humano, objetivo primordial coincidente con el anarquismo.

El anarcosindicalismo no pretende ser un fin en si ni crear una nueva ideolog铆a social preferentemente sindicalista. Tampoco pretende asumir total y globalmente la representaci贸n y administraci贸n de la sociedad nueva ni plasmarla en un sentido uniforme y de esquemas inamovibles. Su concepci贸n del comunismo an谩rquico est谩 viva, abierta al provenir y a las diversas modalidades perfectibles de aplicaci贸n, con tal que sean de base esencialmente libertaria.

Objetivos y finalidades

El anarcosindicalismo tiene clara noci贸n de que no depende de su sola y 煤nica fuerza el desencadenar la revoluci贸n social para derrocar al capitalismo y al Estado, para conseguir la renovaci贸n y la transformaci贸n de la sociedad, y de que no podr铆a tampoco asumir exclusivamente todas las responsabilidades funcionales en el desenvolvimiento del futuro. No pretende convertirse en un nuevo orden de su misma denominaci贸n, con predominio monopolizador determinante,

Tampoco presenta a los hombres el comunismo an谩rquico como una panacea o f贸rmula m谩gica 煤nica de soluci贸n econ贸mica, social y pol铆tica, sino como una de las m谩s viables, racionales, l贸gicas, justas y 茅ticas finalidades de car谩cter sociol贸gico para la convivencia libre, armoniosa y solidaria entre los seres humanos que desean y anhelan una sociedad nueva, sin antagonismos intestinos, sin alienaci贸n de la individualidad y en la que las relaciones humanas puedan desenvolverse sin constricciones autoritarias.

Presenta la soluci贸n comunista libertaria con amplia y abierta concepci贸n evolutiva y perfectible, sin planes r铆gidos ni uniformes, pues, adem谩s de tener conciencia de las grandes mutaciones y transformaciones que en el devenir se producir谩n en el mundo y en la humanidad, no puede ignorar que las modalidades de aplicaci贸n del comunismo an谩rquico, aun conservando y afirmando una coincidencia en sus grandes l铆neas esenciales y en lo fundamental, encaminada siempre a su m谩s 贸ptima plena y perfecta realizaci贸n ofrecer谩n sus variantes, dadas las condiciones reales, existentes en cada pa铆s, las ambientales, de mentalidad y psicol贸gicas las de los propios recursos naturales y de su mismo desarrollo econ贸mico, industrial, etc., y por otras causas complejas, que tienen sus influencias en el comportamiento de los hombres y que se hallan arraigadas en la biolog铆a misma de las sociedades.

Las mismas formas de organizaci贸n sindical que adopta hoy el anarcosindicalismo dentro del sistema capitalista, con sus estructuras industriales, agr铆colas, econ贸micas, financieras y otras de tipo diverso complejo que le son peculiares, y a las cuales aqu茅l no puede dejar de tener presentes, para la mayor eficacia de su combate ofensivo y defensivo, no son inamovibles.

El anarcosindicalismo, a trav茅s de sus propias experimentaciones, y sobre la marcha, cuenta con aptitud y opci贸n para modificarlas o perfeccionarlas, siempre respetando las bases funcionales federalistas y de autonom铆a, la finalidad y esencia libertaria, en raz贸n de los cambios mismos que pueden operarse al ser sustituido el sistema capitalista-estatal por la nueva sociedad comunista libertaria, las bases de la cual exigir谩n necesarios e indispensables cambios y reajustes, en el orden econ贸mico, de producci贸n y de distribuci贸n, funcional y de servicios, de organizaci贸n del trabajo en la compleja y complicad铆sima gama de cosas vitales y aspectos a considerar que afectan al conjunto social. El anarcosindicalismo estima que el sindicato y la organizaci贸n sindical de este tipo puede y debe ser uno de los pilares m谩s firmes en el que habr谩 de apoyarse y sostenerse la sociedad.

Singulares caracter铆sticas del anarcosindicalismo

Una de las caracter铆sticas y virtudes m谩s apreciables del anarcosindicalismo es el respeto absoluto a la personalidad del afiliado, al que invita constantemente a militar de manera voluntaria, abnegada, desinteresadamente, en la vida y en la marcha del sindicato, de sus secciones, de las federaciones, de la organizaci贸n en general; a asumir sus propias responsabilidades; a exponer libremente su criterio, y a tomar sus opciones y decisiones en las asambleas; a participar directamente en la actuaci贸n y en la lucha; a aplicar las disposiciones que se deriven de aquellos acuerdos que, de com煤n consenso, la organizaci贸n haya tomado. Los acuerdos se determinan de abajo a arriba dentro de la organizaci贸n anarcosindicalista.

En ella los cargos, que se renuevan regularmente, son revocables. Se rechaza el liderato y el burocratismo. La organizaci贸n sindical anarcosindicalista cuenta siempre con sus 煤nicos y solos medios econ贸micos, a base del producto de las cotizaciones hechas efectivas por sus afiliados, para su desenvolvimiento, actividades, propaganda, solidaridad, es decir, para todas las atenciones de toda 铆ndole. Esto contribuye a asegurar su plena y total independencia. Puede afirmarse que no hay una organizaci贸n sindical tan honrada como la anarcosindicalista. Sus militantes no pueden aspirar a sinecuras de ninguna especie dentro de ella, y a lo largo de su existencia han de dar prueba y ejemplo de su abnegaci贸n y recto proceder personal.

El anarcosindicalismo entiende que no hay ni puede haber convivencia libre ni justicia social dentro de la sociedad de clases. Que los fundamentos de 茅sta perpet煤an y consagran la divisi贸n de los hombres. Que toda reforma que no destruya los cimientos de aqu茅lla no cambiar谩 el fondo de las cosas para los trabajadores, los cuales seguir谩n siendo oprimidos y explotados. Por estas y otras razones de principio, se manifiesta contrario a la colaboraci贸n de clases, a la cogesti贸n, a aceptar la pol铆tica de participaci贸n interesada en las empresas capitalistas. Hay incompatibilidad absoluta entre el anarcosindicalismo y el sistema capitalista-estatal.

El anarcosindicalismo es antiparlamentario por su posici贸n de principio antiautoritaria y por considerar tal procedimiento absolutamente ineficaz desde el punto de vista de la emancipaci贸n efectiva de la clase trabajadora. La experiencia de la obra de los partidos pol铆ticos obreros de denominaci贸n socialista, marxista, dem贸crata etc茅tera, que bajo la inspiraci贸n del marxismo, especialmente, responsable 茅ste de la escisi贸n de la Primera Internacional y del cultivo de la acci贸n pol铆tica representativa por parte de los trabajadores, que va ya desde casi mediados del siglo pasado a nuestros d铆as, partidos que en ciertos per铆odos y lugares han llegado a obtener mayor铆a absoluta y a formar gobiernos, como as铆 lo hemos visto en varios paises, es suficientemente elocuente y demostrativa de la esterilidad de la lucha en tal terreno.

Dentro del sistema actual imperante todo gobierno socialista, socialdem贸crata, de no importa qu茅 adjetivaci贸n, por el mecanismo mismo de las fuerzas de presi贸n existentes predominantes en dicho sistema; por el de sus redes y tent谩culos entrometidos en todas partes, se ve precisado a servir los propios intereses del capitalismo y del Estado, en nombre del gran inter茅s y en detrimento de los de la clase obrera.

Extraido de 驴Qu茅 es el anarcosindicalismo? Escrito por Germinal ESGLEAS, Secretario General de la A.I.T. 鈥 1958-1963 para el folleto A.I.T. La Internacional del Sindicalismo Revolucionario.

Anuncio publicitario Ajustes de privacidad