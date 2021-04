–

La doctora en filosof铆a considera que el anarquista ruso fue un precursor de la epigen茅tica, ya que adelant贸 en su 茅poca que los instintos se aprenden y que la cultura es el resultado de la historia de la vida.

Noelia Bueno, doctora en Filosof铆a por la Universidad de Oviedo e investigadora del an谩lisis e interpretaci贸n de fen贸menos contempor谩neos del 谩mbito de la filosof铆a social y cultural, afirma que Kropotkin esboz贸 una moral sin obligaci贸n que es 鈥渇ascinante y un reto鈥. La fil贸sofa particip贸 el pasado viernes en el local Cambalache de Oviedo en el seminario 鈥淎ctualidad de Kropotkin鈥, dentro de los actos organizados para celebrar el centenario del anarquista ruso por el grupo Higinio Carrocera/FAI. Bueno estuvo acompa帽ada en el seminario del ge贸grafo Salvador Beato y de la activista en abolicionismo penal Sara Cuellas.

La profesora considera que la 鈥樏塼ica鈥 de Kropotkin, su 煤ltimo trabajo, est谩 vinculada a lo pol铆tico. Una 茅tica que est谩 emancipada de la religi贸n y de la metaf铆sica. Explica que Kropotkin fundamenta la moral en la ciencia y en la naturaleza pero se pregunta que si el anarquismo de Kropotkin est谩 en contra de la autoridad 驴puede haber moral entonces?. Noelia contesta que s铆 porque el te贸rico ruso no es amoralista y cree que el ser humano puede distinguir el bien del mal. De hecho es muy cr铆tico con el amoralismo. Justifica el pr铆ncipe ruso una moral sin obligaci贸n 鈥測 es fascinante, un reto鈥, explica Noelia, para quien esta moral es la moral anarquista.

Destaca que el bienestar com煤n y el del individuo no est谩n re帽idos para Kropotkin y que al estar el fundamento de la moral en la naturaleza 鈥渘o hay que luchar contra la naturaleza porque de ella dimanan nuestras ideas del bien y del mal鈥. Habl贸 tambi茅n la fil贸sofa del rechazo del autor ruso a las teor铆as contractualistas y record贸 que Darwin defendi贸, como 茅l, que la evoluci贸n tambi茅n se produce con el apoyo mutuo, pero los seguidores del darwinismo social lo olvidaron.

Noelia destaca en las ideas de Kropotkin la socialidad como caracter铆stica de la vida. Su idea potente es que la moral no se implanta, est谩 ah铆, pero s铆 hay que cultivarla. En este sentido reconoce que algunos pueblos primitivos est谩n m谩s avanzados que los llamados civilizados. Por otro lado considera una distorsi贸n la idea de que somos ego铆stas y perversos. 鈥淓l apoyo mutuo conf铆a en el ser humano. La moral est谩 ah铆, a veces no se ve y mueve el mundo. La cooperaci贸n asegura mejores posibilidades para sobrevivir, por lo que asociarse con los semejantes 鈥渆s una necesidad鈥. Y aunque no niega los instintos ego铆stas considera que la compasi贸n es necesaria.

Su principio de la naturaleza como fuente de la moral no es determinista, seg煤n explica la profesora Bueno 鈥渘iega el determinismo de la naturaleza y que es el Estado el que est谩 para controlar esos instintos. No es biologicista, no niega la libertad humana. Esboza as铆 una noci贸n de la biocultura, en donde lo natural y lo cultural no se distingue y que tambi茅n los instintos se aprenden, 鈥渓o que le coloca como un precursor de la epigen茅tica actual.

Por eso, a帽ade Noelia, hay que seguir la socialidad para no autodestruirse y pensar en la cultura como el resultado de la historia de la vida. Al final esta moral sin castigo, que evita la autodestrucci贸n del ser humano, esa creencia en la fusi贸n de vida y naturaleza tiene una ligaz贸n de su propuesta con lo pol铆tico.

Salvador Beato, por su parte, record贸 que Kropotkin ten铆a una idea de progreso, al estilo decimon贸nico, 鈥減orque era una persona que cre铆a en el ser humano y en su capacidad de mejorar鈥. Destac贸 tambi茅n que le preocupaba mucho la cuesti贸n pedag贸gica, 鈥渓a educaci贸n era la manera de evitar una sociedad creadora de aut贸matas, susceptibles de ser dominados, favoreciendo los desequilibrios de las clases sociales, por el contrario lo que deben hacer los anarquistas es crear personas libres. La educaci贸n es lo contrario de autoridad, debe ser un factor de cambio y debe ser horizontal, hacer reflexionar鈥.

Beato subray贸 la concepci贸n de Kropotkin de entender la biosfera como un sistema en el que todo est谩 relacionado. En este sentido, como ge贸grafo que fue entend铆a el objetivo de esta disciplina como una b煤squeda de la hermandad de los seres humanos, disipando los prejuicios de las llamadas 鈥渞azas inferiores鈥 (concepto que estaba en boga en su 茅poca, en pleno colonialismo). Un apunte interesante es la idea del anarquista ruso de que no deber铆a haber profesores sino que 鈥渢odo el mundo debe serlo. Cada uno hace su trabajo y puede dedicar parte de su tiempo a ense帽ar a los dem谩s鈥.

Sara Cuellas profundiz贸 en el abolicionismo penal de Kropotkin, 鈥渟iempre que investigo este aspecto me encuentro con Kropotkin. Fue uno de los primeros que propuso su abolici贸n y present贸 alternativas鈥. Y es que Kropotkin conoci贸 personalmente la c谩rcel en condiciones muy duras. Por eso estudi贸 el sistema penitenciario y la psicolog铆a de los presos. 鈥淒ec铆a que era preferible prevenir el delito que reprimir al preso y que la delincuencia estaba generada por causas sociales, f铆sicas y psicol贸gicas y que con buenas condiciones materiales se disminuye la predisposici贸n al delito鈥. Para el pensador anarquista las verdaderas causas de la delincuencia son sociales.

Sara explic贸 que en el estudio de Kropotkin sobre las c谩rceles est谩 presente tambi茅n el componente de clase de los presos. 鈥淓ntiende que las c谩rceles son in煤tiles en una sociedad que eduque en el bien com煤n. El trabajo libre cultiva la inteligencia y eleva el esp铆ritu鈥. Para el pensador ruso el abolicionismo solo puede ser posible con la destrucci贸n del capitalismo. 鈥淐on el fin de la propiedad privada desaparecen los delitos鈥.

La imperfecci贸n del sistema penitenciario que destacaba Kropotkin lo ve Sara Cuellas en las estad铆sticas actuales, en donde hay altas tasas de reincidencia, 鈥渆n EEUU el 75% de los presos son reincidentes鈥. Pero adem谩s es un sistema que corrompe a los presos y a los propios carceleros, al disponer de autoridad. 鈥淎islamiento, trabajo esclavo, degradaci贸n emocional, autoritarismo de los carceleros, generan una p茅rdida de la energ铆a f铆sica y mental de los presos. Tienen pocos est铆mulos visuales y auditivos, perciben siempre lo mismo, lo que lleva a una despersonalizaci贸n, y a una p茅rdida de la fuerza de voluntad. Adem谩s, cuando salen de la c谩rcel la sociedad les margina鈥. Para Kropotkin son dos las alternativas al sistema carcelario: la fraternidad humana y libertad. 鈥淯na mano amiga a los descarriados. Sin duda Kropotkin es el autor que mejor resume en su persona el abolicionismo penal鈥, concluye.

