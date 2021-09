–

De parte de Centro De Medios Libres September 30, 2021 82 puntos de vista

27 de Septiembre de 2021. 8:30 am a 10:35 am.

Sencilla comprobaci贸n de temperatura. Escaneo de mano para drogas. Llev茅 mascarilla aportada por la prisi贸n durante toda la visita.

Mumia se ve铆a bien. Vibrante. Caminaba bien, energ茅tico. Su piel se ve铆a transparente, y parece que su nueva loci贸n de avena sugerida por Johanna funcionaba bien.

Su correo jur铆dico hab铆a sido abierto (despu茅s de supuestas pruebas positivas para drogas) y entregado a Mumia una semana despu茅s de que 茅l recibi贸 una hoja avis谩ndole que la carta hab铆a llegado.

Sobre el Caso Penal Actual PCRA: La Suprema Corte de Pensilvania devolvi贸 el caso a la Corte Superior, diciendo que no ten铆a jurisdicci贸n. El papa caliente proverbial. Mumia dijo que esto pas贸 a principios de Septiembre, tal vez el d铆a 7, y el dictamen dijo que la Corte Superior debe considerar el caso 鈥淩eid鈥 en sus deliberaciones.

Su hemoglobina esta semana era 10+, de tendencia m谩s alta, como dijo Mumia. Una Buena se帽al.

Sus Reclamos:

Sus dos reclamos鈥揂bril (ejercicio) y Junio (dieta)鈥揻ueron denegados. Mumia apel贸 el hecho de que los reclamos est谩n pendientes in la Oficina de la Secretar铆a de Apelaciones de los Reos. Piensa que tambi茅n han sido enviados a la Oficina de Administraci贸n Sanitaria. No hubo debido proceso de ley por el reclamo de Abril. Fue denegado de manera sumaria por la Superintendente Bernadette Mason.

Dieta:

Mumia intenta hacer lo mejor que puede. Dice que seg煤n las autoridades de la prisi贸n, la comida en su charola es una dieta saludable para el coraz贸n.

Ejercicio:

1-2 d铆as a la semana en el gimnasio. Corre 5 millas (8 km) en bicicleta.

5 d铆as cada semana en el patio. Un d铆a dos veces.

Va al Cuarto de Actividades dos veces cada d铆a durante una hora con 15 minutos.

Va a la Biblioteca Jur铆dica de vez en cuando. Acceso al tel茅fono en su piso varias veces al d铆a.

El resto del tiempo est谩 encerrado en su celda, aproximadamente 18-20 horas. Hay aproximadamente 1.8 metros en su celda donde puede caminar.

Notas Memorables:

Mumia habl贸 del Cointelpro. Empez贸 al decir que le daba m谩s miedo del que jam谩s hab铆a tenido. M谩s que cuando le dispararon en la calle, o cuando fue a la prisi贸n o cuando enfrent贸 la ejecuci贸n dentro de diez d铆as. M谩s que en todo momento despu茅s. Dijo que en su cumplea帽os 21, el v铆vidamente record贸 que como integrante del Partido Pantera Negra (BPP), nunca crey贸 que llegar铆a a la edad de 21. Recuerda haber visto el colch贸n manchado de sangre en la central del BPP una semana despu茅s de que Fred Hampton fue asesinado. Dijo que el ambiente era tan intenso que uno decid铆a trabajar por el pueblo aunque esto significaba morir. Record贸 haber pensado, 鈥淟a libertad de mi pueblo val铆a m谩s que mi vida.鈥 Dijo que si Huey y Eldridge, por ejemplo, hubieran encontrado la manera para mantener su respeto y amor mutuo, tal vez no hubieran ca铆do en el caos y la desestabilizaci贸n.

Dijo: 鈥淵o escrib铆 Queremos Libertad para el futuro, para que la gente pudiera ver lo que el Estado es capaz cuando explota las contradicciones internas del movimiento鈥.

Luego nuestra conversaci贸n se centr贸 en c贸mo honrar la experiencia de la gente y su necesidad de ser escuchada y operar en una situaci贸n que ser谩 aprovechada por el Estado. Dije que mi principio es identificar las solicitudes y necesidades de la gente con quien hemos trabajado e intentar anticiparlas y por adelantado arreglar los asuntos al ser de ayuda para tener relaciones fuertes cuando venga la desestabilizaci贸n o explotaci贸n de nuestras contradicciones, como seguramente vendr谩n. Nos hace falta el respeto mutuo y conexiones para entablar las conversaciones m谩s dif铆ciles.

Resumen de algunos puntos aclarados por Noelle despu茅s de recibir retroalimentaci贸n

El dictamen de la Suprema Corte de Pensilvania dice que la Corte Superior tiene jurisdicci贸n exclusiva sobre una apelaci贸n que viene de un dictamen que involucra un acusado sentenciado a cadena perpetua. Ni el Juez Presidente Baer, ni los Jueces Saylor o Todd participaron en esta decisi贸n..

Sobre la consideraci贸n del caso 鈥淩eid鈥, 茅ste b谩sicamente limita la aplicaci贸n del caso 鈥淲illiams鈥 en el cual el juez Leon Tucker le dio a Mumia el derecho de retomar sus apelaciones negadas por el Fiscal/Juez Ron Castille el 28 de diciembre de 2018. Seg煤n Mumia, su cr铆tica de Castille no se bas贸 en el caso Williams, sino en evidencia nueva e independiente del prejuicio potencial de Castille.

Con respecto a la conversaci贸n sobre su cumplea帽os 21, Mumia estaba hablando sobre la manera en que la desestabilizaci贸n funciona. Al referirse a la inhabilidad de Huey P. Newton y Eldridge Cleaver de resolver sus diferencias, destaca que 鈥淓l amor es la respuesta, y el amor entre nosotros es la soluci贸n鈥.

Cuando luchamos ganamos, When We Fight, We Win

Noelle Hanrahan, P.I., J.D.

415-706-5222 cell

globalaudiopi@gmail.com

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…