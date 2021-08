–

De parte de El Topo August 19, 2021 87 puntos de vista

EN NUESTRA COMUNIDAD CONTAMOS CON UN RICO MOVIMIENTO SOCIAL PARA LA RECUPERACI脫N DE LA MEMORIA HIST脫RICA, EL CUAL SE ENFRENTA AL TRAUMA COLECTIVO CONSECUENTE AL GENOCIDIO QUE SUFRI脫 EL PUEBLO ANDALUZ (1936-1939). EL PROCESO DE SANACI脫N DE ESTA HERIDA PASA POR LA NARRACI脫N DE LAS HISTORIAS SILENCIADAS.

Non omnis moriar es una expresi贸n latina que nos ha llegado a trav茅s del poeta Horacio. podemos traducirla como 鈥榥o morir茅 del todo鈥, o bien, 鈥榥o todo lo que soy desaparecer谩鈥 y, en su sentido hegem贸nico, hace referencia a la inmortalidad del alma. Pero tambi茅n es interpretable desde perspectivas tan mundanas como la memoria, por los recuerdos e influencias que dejamos a nuestro paso; la comunicaci贸n, por las historias transmitidas a trav茅s de la tradici贸n oral; e incluso los restos f铆sicos, porque permanecen y requieren un ritual funerario que proteja la psique y las emociones de nuestros seres queridos.

El pasado revela, por estas v铆as, su permanencia en el presente y, por lo general, no vacilamos en concederle su espacio. Todas las comunidades se esfuerzan por registrar y atesorar su historia. Lo hacemos as铆 para comprender qui茅nes somos, para conocer nuestros valores y necesidades. Sin embargo, no es tarea sencilla integrar de manera apropiada todas las facetas del pasado, sin obviar las perturbadoras, en nuestras identidades actuales. Quiz谩s haya en la historia episodios que nunca debieron haber sucedido, aunque la soluci贸n no se encuentra en el olvido. Tenemos la obligaci贸n moral de recordar y divulgar la injusticia, para redimir el dolor de las v铆ctimas y evitar que vuelva a ocurrir.

Pero, como suele pasar cuando se aplica la teor铆a a la pr谩ctica, el caso de la historia reciente de Andaluc铆a es algo m谩s complicado. Durante d茅cadas, se ha difundido un discurso (por parte de las instituciones p煤blicas, de la escuela, de los medios de comunicaci贸n, etc.) que nos hablaba de 芦guerra civil禄, de 芦r茅gimen franquista禄 y de un conflicto en el que 芦ambos bandos禄 fueron fratricidas. Esto ha alimentado una serie de mitos (芦con Franco se viv铆a mejor/no se viv铆a tan mal禄), adoptados por una considerable cantidad de gente, que todav铆a perduran como parte de los imaginarios sociales.

Los efectos de una campa帽a propagand铆stica tan intensa y prolongada no pueden ser abordados a corto plazo, pero hace casi cincuenta a帽os del fin 鈥攐ficial鈥 de la dictadura y m谩s de ochenta desde que acabara la Guerra Civil (cuando hubo m谩s v铆ctimas mortales). Hoy, gracias a la investigaci贸n, la divulgaci贸n cultural y acad茅mica y los testimonios, sabemos que en la mayor parte de Andaluc铆a resulta m谩s apropiado hablar de genocidio que de guerra; que el golpe de Estado surgi贸 de una conspiraci贸n militar liderada, inicialmente, por Sanjurjo y Mola (hasta que ambos murieron en sendos accidentes de avi贸n); y que, en nuestra comunidad, un ej茅rcito profesional, azuzado hasta la vesania por Queipo de Llano, arras贸 con una poblaci贸n civil perpleja y aterrorizada.

Como esta versi贸n de los hechos no se acomodaba al estandarte de 芦santa cruzada禄 que m谩s tarde enarbol贸 la dictadura, ni tampoco al prop贸sito de 芦pasar p谩gina禄 que gui贸 a la Transici贸n, los acontecimientos que mostraban con mayor claridad la crudeza de la represi贸n fueron censurados. No cab铆a esperar que la gente que hab铆a sobrevivido a las masacres que se cometieron olvidara su dolor, pero probablemente se apost贸 por que, al condenar sus historias al silencio institucional, la denuncia social inherente a sus experiencias muriera con los 煤ltimos testigos directos.

Sin embargo, el horror causado era indeleble. Para que una poblaci贸n relativamente progresista (en la que buena parte de lxs obrerxs estaba sindicada, en la que la mujer hab铆a logrado el derecho al voto y al divorcio, en la que personas homosexuales eran referentes culturales, en la que se extend铆a la educaci贸n libertaria y gratuita, etc.) se sometiera a una dictadura militar regida por los m谩s f茅rreos principios del nacionalcatolicismo, la sublevaci贸n emple贸 una violencia extrema e intent贸 destruir hasta la m谩s diminuta brizna de alteridad. De manera intencionada y sistem谩tica, se provoc贸 un profundo trauma colectivo que buscaba, y en gran medida obtuvo, sumisi贸n. >>

Ahora bien, un trauma se compone de recuerdos con tal carga emocional negativa que su sola evocaci贸n produce sufrimiento, recuerdos que desear铆amos no tener, pero cuya impresi贸n en la psique es permanente. Lo natural es que la persona que sufre un trauma lo reprima en aras de continuar con su vida, pero el dolor seguir谩 subyacente y, peri贸dicamente, brotar谩 por distintos cauces; a veces, siendo verbalizado. Es as铆 que el trauma se hereda, transmitido por historias orales en el seno familiar, a trav茅s de las que entendemos la tristeza de nuestra gente. En Andaluc铆a hay un trauma de car谩cter colectivo porque los mismos fantasmas abruman a una multitud de personas. La honda devastaci贸n provocada por la sublevaci贸n militar en la sociedad andaluza cuenta con representaciones en cada una de las provincias. A modo de sumario provisional y m铆nimo, hablamos de 45 566 personas asesinadas y desaparecidas en 708 fosas comunes (una de las cuales, la del cementerio de San Rafael en M谩laga, ha sido considerada como la segunda mayor de Europa, tras Srebrenica, al haberse identificado en ella a 2 840 v铆ctimas); 50 000 personas empujadas al exilio y muchas m谩s desplazadas en el interior (la Desband谩 moviliz贸 alrededor de 100 000 personas, de las que murieron miles, imposibles de cuantificar); la construcci贸n de unos 55 campos de concentraci贸n y trabajos forzados (adem谩s de las prisiones), en los que se hacin贸 a unas 100 000 personas; la opresi贸n selectiva y diferenciada de las mujeres, el pueblo roman铆 y el colectivo LGTBI; la persecuci贸n laboral y el saqueo de bienes materiales; la censura ideol贸gica y art铆stica, etc. En fin, un da帽o que, como sosten铆a Cernuda, 芦no es de ayer, ni de ahora, sino de siempre禄.

La dictadura nunca ces贸 de castigar a lxs supervivientes de sus cr铆menes contra la humanidad, a trav茅s de una ret贸rica de 芦vencedores contra vencidxs禄, y la Transici贸n asumi贸 voluntariosamente el legado franquista: permitiendo a Arias Navarro, alias 芦el carnicerito de M谩laga禄, figurar como primer presidente de Gobierno de esa etapa y a Juan Carlos de Borb贸n poseer el t铆tulo de rey; malversando una ansiada Ley de Amnist铆a para garantizar impunidad a insignes torturadores; manteniendo los privilegios de una Iglesia que hab铆a firmado innumerables sentencias de muerte y difundiendo un discurso que quer铆a decir que todo hab铆a cambiado para que nada tuviese que cambiar.

Ante la negligencia institucional, lxs hijxs y, especialmente, lxs nietxs de las v铆ctimas directas de la represi贸n, generaciones herederas del trauma cultural (desde una lejan铆a en la que pueden observar la injusticia con una perspectiva suficiente como para combatirla), comienzan a movilizarse. De esta manera, nace una corriente

social que lucha por la recuperaci贸n de la memoria hist贸rica, es decir: por desvelar y divulgar las dimensiones reales de los cr铆menes franquistas; por acabar con la apolog铆a del fascismo, eliminando sus s铆mbolos de los espacios p煤blicos; por identificar y honrar a las personas represaliadas; por permitir, a trav茅s de las exhumaciones, que lxs familiares puedan ofrecer, al fin, una sepultura digna a sus seres queridos.

En la actualidad, la legislaci贸n estatal vigente, as铆 como el Plan de Memoria Democr谩tica lanzado por la Junta en 2018, reconocen la val铆a del movimiento memorialista y amparan la actividad de las asociaciones. El problema end茅mico es la reticencia de los Gobiernos a aplicar la ley y, lamentablemente, el mantenimiento, por parte de algunos representantes pol铆ticos y medios de comunicaci贸n, de posturas que vulneran los derechos de las v铆ctimas y los principios m谩s b谩sicos de convivencia democr谩tica. Esto coloca al activismo en una constante situaci贸n de lucha contra quienes deber铆an, en su lugar, constituir un apoyo.

Aun as铆, no pretendemos homogeneizar al memorialismo andaluz, fuente de tanta diversidad y riqueza como las personas que lo componen, ni establecer los l铆mites de la recuperaci贸n de la memoria hist贸rica. Si bien existe un buen n煤mero de asociaciones memorialistas registradas en Andaluc铆a (de 谩mbito auton贸mico, regional, comarcal y local), no todas cuentan con las mismas prioridades ni con id茅nticos desaf铆os. No todos los grupos que participan del memorialismo lo hacen 芦oficialmente禄. No todas las personas que guardan y honran la memoria hist贸rica militan en un colectivo definido, aunque todas las interesadas podr谩n encontrar, a poco que busquen, alguno cercano.

La idea principal es que, al igual que la comunicaci贸n (o su impedimento) jug贸 un rol fundamental en la creaci贸n del trauma cultural, la transmisi贸n consciente de los recuerdos silenciados puede redimir nuestro sufrimiento social. Por diversas que sean las propuestas del memorialismo andaluz, todas orbitan alrededor de la misma reivindicaci贸n: verdad, justicia y reparaci贸n. Empecemos por hacernos eco de la verdad, que suele ser la primera damnificada cuando la violencia aparece, pero que es, tambi茅n, aquello que siempre prevalece y que no se puede destruir.