Burbujas de gas procedentes de la fuga del Nord Stream 2, el 27 de septiembre de 2022. REUTERS

As铆 vol贸 EE.UU. Nord Stream 2. Es la entrada que Seymour Hersh escribe en su blog en la que acusaba a EE.UU. de haber sido el responsable de haber boicoteado la infraestructura gas铆stica que pertenec铆a a Rusia y Alemania a trav茅s del consorcio Nord Stream AG. La informaci贸n del periodista, que sostiene que EE.U.U vol贸 Nord Stream 2 con la colocaci贸n de explosivos por parte de los buzos de la Marina de EE.UU., no cumple con los preceptos necesarios para ser publicada porque no aporta ninguna fuente de soporte, ni fuentes de contraste, ni pruebas documentales necesarias para hacer una afirmaci贸n del calibre, que es culpar a un miembro de la OTAN de atacar infraestructuras cr铆ticas de otros miembros de la OTAN en suelo europeo. Grandes afirmaciones precisan grandes investigaciones.

驴Por qu茅 no podemos dar veracidad al texto de Seymour Hersh?

La investigaci贸n de Seymour Hersh est谩 basada en 煤nica fuente an贸nima que, seg煤n declaraciones del periodista para la agencia TASS, 鈥渆s alguien que parece saber bastante de lo que hablaba鈥. La fuente, que parece saber de lo que habla, seg煤n se concluye de lo expuesto en el texto tendr铆a que estar en el c铆rculo cercano de operaciones de inteligencia al m谩s alto nivel ya que cuenta las interioridades de las reuniones y el proceso de gesti贸n del ataque a otro miembro de la OTAN.

Es l贸gico inferir que la fuente an贸nima tendr铆a que estar al m谩s alto nivel ya que el art铆culo cuenta con entrecomillados el proceso de las reuniones de inteligencia. Unos entrecomillados que el periodista no explica c贸mo ha logrado ni a qui茅n atribuye, simplemente aparecen para trufar el texto. La historia de Hersh transcurre como una novela de esp铆as de John Le Carr茅, es perfecta, tiene un entrecomillado para cada momento y para a帽adir 茅pica a la historia. El autor incluye incluso un entrecomillado de la Casa Blanca que, obviamente, si esa informaci贸n viene de la fuente an贸nima, no se puede entrecomillar como si fuera una fuente de acceso directo:

鈥淟a Casa Blanca hizo una nueva petici贸n: 鈥溌縋ueden los muchachos que est谩n sobre el terreno idear alguna forma de volar los gasoductos m谩s tarde, cuando se les ordene?鈥.

Ese entrecomillado solo es posible hacerlo si tienes la fuente directa de la Casa Blanca y con atribuci贸n. Si no, no es m谩s que un invento, a no ser que indiques que esa informaci贸n proviene de la fuente an贸nima atribuy茅ndosela a la Casa Blanca, pero nunca puede entrecomillarse ya que eso indica una declaraci贸n precisa y sin interpretaci贸n. Una fuente an贸nima es el comienzo de una investigaci贸n, nunca el destino. Una fuente an贸nima no puede ser motivo suficiente para publicar una investigaci贸n, del mismo modo que no puede serlo un documento filtrado por la UDEF.

David Randall, en su manual de periodismo El periodista universal, deja claro cu谩l es el proceder con una fuente an贸nima: 鈥淪iempre hay que preguntar a las fuentes si hay alguna documentaci贸n que respalde lo que nos est谩n comentando. Si se niegan a entreg谩rnosla, pediremos fotocopias; si tambi茅n se niegan a eso, les preguntaremos si al menos podemos leerla en su presencia. Si siguen neg谩ndose, nos olvidaremos de la historia鈥.

El trabajo de un periodista no es recoger la informaci贸n facilitada por una fuente, sino comprobar que la informaci贸n facilitada por esa fuente es correcta. Si alguien te filtra unos documentos diciendo que Podemos se financi贸 con Venezuela, la obligaci贸n de un periodista es asegurarse de que Venezuela financi贸 a Podemos logrando el soporte documental necesario para poder aseverarlo sin ning煤n m铆nimo de dudas. Algo que poder defender ante un juez con la seguridad de estar contando la verdad. Lo contrario es solo ser un correo de la difamaci贸n de una fuente interesada y faltar a la deontolog铆a profesional. Esto puede hacerse por error, omisi贸n o de manera intencionada. Pero lo que es obvio es que no convertir谩 en fiable lo narrado.

驴Hay indicios que indiquen el inter茅s de EE.UU. para volar Nord Stream 2?

La respuesta es s铆. Tiene intereses geoestrat茅gicos, pol铆ticos y econ贸micos evidentes en aislar a Rusia de Europa en materia energ茅tica, como ha demostrado el hecho de que EE.UU. se haya convertido en el principal proveedor de gas licuado, procedente del fracking y que Donald Trump calific贸 como 鈥榞as de la Libertad鈥, a Europa tras las sanciones internacionales a Rusia con motivo de la invasi贸n de Ucrania. En los meses posteriores a la invasi贸n de Ucrania, la exportaci贸n de gas natural licuado de EE.UU. a Europa pas贸 de un 34% del total al 74%, convirti茅ndose en el mayor exportador de este elemento a la Uni贸n Europea.

En marzo de 2021, el secretario de Estado, Anthony Blinken, amenaz贸 a Alemania con posibles sanciones por la construcci贸n del gasoducto al atentar contra su inter茅s energ茅tico y suponer un importante quebranto a las econom铆as de Ucrania y Polonia, socios imprescindibles de EE.UU., por privarle de los ingresos econ贸micos por el canon de tr谩nsito cobrado por el paso por su territorio del resto de gasoductos.

Nord Stream 2 fue construido con financiaci贸n mixta de varias empresas: un 50% de Gazprom, la empresa rusa, y el otro 50% de la petrolera brit谩nica Shell, la francesa Engie, la austriaca OMV y las alemanas Uniper y Wintershall DEA. El Congreso de EEUU aprob贸 en 2019 la necesidad de aplicar esas sanciones contra Alemania y la UE, que finalmente fueron desestimadas en mayo de 2021 por la administraci贸n de Joe Biden. Sin embargo, en febrero de 2022, tras la anulaci贸n de la certificaci贸n por parte del canciller alem谩n Olaf Scholz, en protesta por el reconocimiento de Rusia de la independencia de las regiones ucranianas en el Donbass, Biden estableci贸 sanciones contra las empresas relacionadas con Nord Stream 2. Las declaraciones de Biden en febrero de 2022 dejaron poco espacio para la interpretaci贸n: 鈥淪i Rusia invade鈥 entonces ya no habr谩 un Nord Stream 2鈥 Le pondremos fin鈥.

A pesar de que se intent贸 explicar que la referencia del presidente norteamericano se refer铆a a la paralizaci贸n de la certificaci贸n del proyecto por parte de Scholz, que finalmente se produjo, no son pocos los que han utilizado esas declaraciones para intentar explicar la voladura del gasoducto. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de EEUU, ya hab铆a dejado muestras en el pasado de la posici贸n beligerante de la administraci贸n Biden con Nord Stream 2 y, como bien dice, aqu铆 s铆, Seymour Hersh, se congratul贸 de su desaparici贸n en una comparecencia ante el Comit茅 de Relaciones Exteriores del Senado a finales de enero. Dijo al senador Ted Cruz: 鈥淎l igual que usted, me complace mucho, y creo que a la Administraci贸n tambi茅n, saber que el Nord Stream 2 es ahora, como a usted le gusta decir, un trozo de metal en el fondo del mar鈥.

驴Es posible que lo hiciera Rusia?

Rusia no tiene intereses econ贸micos en volar un gasoducto de su propiedad que le permit铆a eludir el canon de tr谩nsito de Ucrania y Polonia y le otorgaba una autonom铆a de proyecci贸n energ茅tica sobre Europa. La mayor铆a de la inversi贸n realizada para la construcci贸n del gasoducto, unos 11.000 millones de euros, la aport贸 Rusia, por lo que no parece que tenga sentido la destrucci贸n de una infraestructura de ese tipo. Bien es cierto que, tras la invasi贸n de Ucrania y las sanciones europeas a Rusia, podr铆a concluirse que la voladura de la infraestructura podr铆a tener como objetivo incrementar el precio de la energ铆a antes del pasado invierno en Europa y poder as铆 quebrar la unidad de acci贸n europea.

Una de las motivaciones esgrimidas para explicar los posibles intereses pol铆ticos de Vladimir Putin para volarlo es que Rusia no ha utilizado las infraestructuras energ茅ticas 煤nicamente como un valor econ贸mico, sino como un agente geoestrat茅gico para lograr influencia pol铆tica. Este es el caso de dos infraestructuras energ茅ticas poco competitivas planteadas 煤nicamente con el objetivo de garantizar unas buenas relaciones con los pa铆ses de su entorno, como es el caso de TurkStream para mejorar sus relaciones con Turqu铆a o el Lejano Oriente con China. En cualquier caso, el gran beneficiado econ贸mico con la desaparici贸n de Nord Stream 2 como v铆a de suministro energ茅tico es, sin duda, EE.UU. Es un hecho incontestable.

驴La entrada en el blog de Seymour Hersh prueba que EE.UU. volara Nord Stream 2?

No lo prueba. Solo es un relato de hechos sin probar narrados por una fuente an贸nima que dice tener conocimiento sobre el hecho y soportados en la informaci贸n previa ya conocida sobre los posibles intereses de EEUU en hacer desaparecer la infraestructura.

驴Puede la fuente de Seymour Hersh haberle contado que EE.UU. lo hizo?

La fuente puede existir, no se puede negar como tampoco se puede afirmar. Es posible que Seymour Hersh haya tenido acceso a una fuente que le haya facilitado la informaci贸n narrada. Pero no existe una sola prueba o fuente de contraste que permita afirmar que esa fuente ha dicho la verdad, tiene conocimiento sobre lo narrado o es una distorsi贸n de algo conocido por otra fuente. Es tan posible que haya contado la verdad como que se lo haya inventado, porque el art铆culo no prueba una sola de las afirmaciones con otras pruebas de soporte. Ni siquiera una fuente independiente que exprese lo mismo. En el caso de existir la fuente, solo ser铆a una persona afirmando que EE.UU. lo hizo sin que el periodista haya aportado medios de contraste para aseverarse de que esa persona est谩 diciendo la verdad.

驴Cu谩les son esos medios de contraste?

Otras fuentes independientes, fuentes que participaran o tuvieran conocimiento directo y que no est茅n intoxicadas por la primera fuente. Habr铆a que asegurarse de que la primera fuente y las fuentes de contraste no est谩n relacionadas entre s铆 y que el conocimiento de la informaci贸n por las fuentes de contraste no proviniera de la fuente original. La aportaci贸n de documentaci贸n, pruebas materiales o de seguimiento de los operativos que participaron con fuentes abiertas disponibles.

驴Qu茅 podemos verificar sobre la informaci贸n de Seymour Hersh?

Algunas afirmaciones del texto son f谩cilmente desmontables. Seymour Hersh afirma en su art铆culo que Jens Stoltenberg, m谩ximo dirigente de la OTAN, 芦era un partidario de la l铆nea dura en todo lo relacionado con Putin y Rusia y hab铆a cooperado con la comunidad de inteligencia estadounidense desde la guerra de Vietnam. Desde entonces se conf铆a plenamente en 茅l. 鈥楨s el guante que se ajusta a la mano estadounidense鈥, afirma la fuente禄.

Stoltenberg naci贸 el 16 de marzo de 1959 en Oslo. La guerra de Vietnam comenz贸 en el a帽o 1955 y acab贸 en marzo de 1975. Jens Stoltenberg acababa de cumplir 16 a帽os cuando termin贸 la guerra de Vietnam. Es posible que Seymour Hersh se confundiera con su padre, Thorvald Stoltenberg, que como diplom谩tico ayud贸 a refugiados h煤ngaros en la huida tras la invasi贸n de la URSS en 1956. Sea o no una confusi贸n con su padre, es un hecho que un menor de 16 a帽os de Oslo tiene poco que colaborar con la inteligencia de EE.UU. en Vietnam. En el momento de publicar este texto, no hay ninguna fe de errores ni aclaraci贸n en el art铆culo de Hersh.

Las fuentes abiertas son uno de los m茅todos de verificaci贸n con los que los periodistas podemos trabajar para comprobar la certeza de afirmaciones de otros reportajes de investigaci贸n. Es precisamente mediante el uso de esas fuentes que se puede comprobar que las 煤nicas afirmaciones verificables del art铆culo de Seymour Hersh son incorrectas. El trabajo ya se ha hecho dejando claro que lo 煤nico demostrable de lo afirmado es incorrecto.

El periodista Joe Galvin, experto en operar con inteligencia OSINT (fuentes abiertas), verific贸 los dos 煤nicos datos aportados por Seymour Hersh que permit铆an hacer una trazabilidad de las afirmaciones. Seymour Hersh afirmaba que en la operaci贸n intervinieron un dragaminas noruego de clase A en la colocaci贸n de explosivos y se produjo el lanzamiento de una boya con sonar a trav茅s de un avi贸n P8 noruego. Es preceptivo aclarar que es posible usar las herramientas de tracking de aviones y barcos porque Seymour Hersh afirma en su art铆culo que no fue una operaci贸n encubierta sino que se aprovecharon unas maniobras BALTOPS 22 de la OTAN para llevar a cabo la operaci贸n. Esa afirmaci贸n de Hersh permite la trazabilidad de las operaciones y movimientos de dichos equipamientos militares que de otro modo habr铆an quedado ocultas.

Seg煤n Galvin, Noruega tiene tres embarcaciones de la clase indicada por Hersh. El M350 Alta con c贸digo de rastreo (MMSI: 258001000), el M351 Otra (MMSI: 259014000) y el M352 Rauma (MMSI: 259015000). Seg煤n los datos recopilados por el periodista, no hab铆a ninguna de estas embarcaciones en el 谩rea de operaciones de BALTOPS 22 durante las fechas en las que las maniobras se realizaron, del 5 al 17 de junio de 2022. Joe Galvin a帽ade que un dragaminas de la clase Oksay, el M343 Hinnoy (MMSI: 259019000), estuvo cerca de los lugares donde se produjeron las explosiones pero sin estar el suficiente tiempo para desplegar a los buzos de operaciones.

En el caso de la aeronave P8 Poseid贸n encargada de desplegar la boya que provocar铆a las detonaciones, no muestra rastro de operaciones en el 谩rea de las explosiones en la fecha del 26 de septiembre de 2022. De los cinco P8 que tienen las fuerzas a茅reas de Noruega, ninguno estuvo sobre la zona en esa fecha. S铆 estuvo en esa zona un P8 de EE.UU. pero 90 minutos despu茅s de producirse las detonaciones. Seg煤n Joe Galvin, los datos disponibles con fuente abierta que pueden verificarse con los datos narrados por Seymour Hersh refutar铆an su versi贸n. La refutaci贸n de los dos 煤nicos datos aportados por Seymour Hersh que pueden ser verificados no implica que EE.UU. no haya volado Nord Stream 2, sino que el art铆culo no permite aseverarlo, por lo que nunca tendr铆a que haberse publicado con un nivel de soporte de afirmaci贸n tan escaso.

驴Por qu茅 dudar de Seymour Hersh a pesar de tener un Pulitzer de 1973?

El 煤ltimo reportero de EE.UU., como se autodenomin贸 en su autobiograf铆a, hace mucho tiempo que dej贸 de ser lo que fue. Su legado, que es necesario consignar por haber sido muy importante, tiene como investigaciones m谩s relevantes la masacre de EE.UU. en My Lai en Vietnam, por la que gan贸 el premio Pulitzer, y las investigaciones sobre las torturas en la prisi贸n de Abu Graib (Iraq). Nadie dudaba de aquellas informaciones porque ten铆an todo lo necesario para ser publicadas, porque eran verdad y se demostraban en las informaciones. Solo hay que leer el reportaje The Massacre at My Lai, publicado el 22 de enero de 1973 en The New Yorker, disponible para quien quiera leerlo, para poder diferenciarlo de la noticia sobre la voladura del Nord Stream 2, un reportaje impecable que sonroja comparar con el publicado estos d铆as.

No estar铆amos hablando de un art铆culo en un blog si no fuera porque es de Seymour Hersh y su pasado period铆stico merec铆a el beneficio de la duda. Pero hace tiempo que perdi贸 ese aura. En sus 煤ltimos a帽os nunca ha podido probarse su trabajo y comenz贸 una deriva de publicaciones conspiranoicas que cada vez iban desliz谩ndose a lugares m谩s oscuros y con menos rigor. La lista es larga. El modus operandi es afirmar aquello que no se podr谩 refutar por las partes implicadas por cuestiones de seguridad nacional para que sus textos no puedan ser desmentidos de manera rotunda m谩s que con la desclasificaci贸n de informaci贸n de alto secreto y aportando con sus art铆culos a un bando en disputa aquello que quiere o铆r para reafirmar sus sesgos y utilizar sus publicaciones con fines pol铆ticos.

Seymour Hersh public贸 en el a帽o 2015 en London Review of Books 鈥揺ra el tiempo en que a煤n consegu铆a colocar sus textos en medios con prestigio en vez de su blog鈥 la informaci贸n de que el asesinato de Bin Laden hab铆a sido un montaje de la administraci贸n de Barack Obama, que, en connivencia con Pakist谩n, hab铆an pactado que los soldados americanos entraran en la casa y lo mataran. La versi贸n de Hersh ven铆a a poner en cuesti贸n la operaci贸n encubierta de EEUU en la que los miembros de las fuerzas especiales entrar铆an en el complejo de Bin Laden sin el conocimiento de Pakist谩n para intentar capturar al ide贸logo del 11-S. En aquel reportaje volvi贸 a utilizar una 煤nica fuente para aseverar que los dos gobiernos tramaron una conspiraci贸n de encubrimiento a diferentes niveles administrativos. Tras su publicaci贸n, Peter Bergen, analista de seguridad internacional de la CNN y autor del libro Manhunt: The Ten-Year Search for bin Laden 鈥 Del 11 de septiembre a Abbottabad, escribi贸 un texto en el que desmontaba las afirmaciones de Hersh con fuentes directas, s铆 mencionadas.

Seymour Hersh volvi贸 a recurrir a la baza de la fuente an贸nima para negar el uso de armas qu铆micas en Siria. La informaci贸n creada por el periodista, como siempre, solo es desencriptable con un arduo trabajo de documentaci贸n para poder conocer c贸mo qued贸 desacreditado con investigaciones cient铆ficas sobre el terreno de organismos internacionales. En un art铆culo en Welt, que fue rechazado por la London Review of Books, Seymour Hersh neg贸 que el r茅gimen de Al Assad usar谩 gas sar铆n el 4 de abril de 2017 sobre la regi贸n de Khan Shaykhun y que el accidente qu铆mico fue debido a un error con una bomba convencional ca铆da sobre una f谩brica de fertilizantes.

Un art铆culo en Bellingcat desmont贸 la pieza de Hersh de manera detallada, incluso se llega a identificar cu谩l fue la fuente de la informaci贸n del Pulitzer, el coronel retirado Lawrence Wilkerson, que hab铆a publicado su versi贸n en una entrevista tres meses antes de la publicaci贸n del art铆culo de Hersh. Su fuente era una entrevista a un exmilitar en Internet. El 30 de junio de 2017 la Organizaci贸n para la Prohibici贸n de las Armas Qu铆micas (OPCW ) en la Misi贸n de Investigaci贸n de la OPAQ confirm贸 el uso de armas qu铆micas y de sar铆n en Khan Shaykhun el 4 de abril de 2017 en un informe de 78 p谩ginas que acab贸 por enterrar la teor铆a conspiranoica de Seymour Hersh.

Las conspiraciones para prender necesitan soporte de veracidad, y es muy f谩cil creer que EE.UU. pueda haber hecho una operaci贸n de ese porte. No solo porque tiene los medios, la motivaci贸n y la experiencia, sino porque la historia nos ense帽a que en el pasado EE.UU. hizo operaciones de este tipo con bastante asiduidad en sus campa帽as de desestabilizaci贸n internacional. Creer algo cuando reafirma los sesgos preestablecidos es sencillo, por ello en pol铆tica es habitual utilizar esa herramienta de confirmaci贸n de prejucios por quien tiene poco escr煤pulos. Si tuviera que apostar mi escaso patrimonio sobre qui茅n vol贸 Nord Stream 2, lo pondr铆a sin dudar a EE.UU. Pero los que estamos en contra del azar, las apuestas y las conspiraciones como base fundamental del an谩lisis pol铆tico y del periodismo necesitamos hechos para afirmarlo. La teor铆a de que EE.UU. vol贸 Nord Stream 2 bas谩ndose en el art铆culo de Hersh es solo material para Iker Jim茅nez en Cuarto Milenio.