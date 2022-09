–

De parte de ANRed September 20, 2022 92 puntos de vista

Norma Pla creci贸 en Villa Dom铆nico, pero viv贸 la mayor parte de su vida en el barrio San Jos茅 de Temperley, conurbano sur. El barrio San Jos茅, plebeyo de origen, aport贸 la mano de obra de sus hombres y mujeres que hacinados en trenes o colectivos, iban a trabajar como obreros o empleadas dom茅sticas. Pero, los domingos y feriados, momento de encuentro, familias enteras se ocupaban de levantar sus viviendas, muchas veces sin otro cr茅dito que el del corral贸n y la solidaridad vecinal. San Jos茅, un territorio conflictivo y rico en experiencias hist贸ricas, donde los sue帽os se van amasando con materiales surgidos del paisaje mismo. Roberto Arlt supo ver en Temperley el principio de la utop铆a, diferente a la oscura y europeizante capital. En ese escenario que replica las distintas resistencias populares surgidas a lo largo del tiempo, Norma Pla hizo suya esa fuerte identidad de lucha del conurbano. Por Patricia Rodr铆guez para ANRed

La jubilada que desnud贸 las miserias del sistema

Norma Beatr铆z Guimil cuyo padre era guarda del tranv铆a 22 y su madre, empleada dom茅stica de la familia Mart铆nez de Hoz, abandon贸 la escuela de Villa Dom铆nico en 2do grado y con 13 a帽os arranc贸 trabajando, primero en una f谩brica, luego en empleos vinculados con la limpieza, de f谩bricas o casas particulares. Norma nunca tuvo un empleo en blanco, por lo tanto, nunca se pudo jubilar pese a que trabaj贸 sin descanso. Su rostro ajado, su pelo encanecido mostraban las huellas de una vida sacrificada y dura. El espejo le devolv铆a la imagen de una mujer sufrida, mucho mayor en apariencia.

En su juventud conoci贸 a Miguel Pla, un joven obrero que trabajaba en una f谩brica de encuadernaci贸n. Los Bomberos Voluntarios de Pompeya hab铆an organizado un baile y all铆 comienzan un di谩logo que culmina en casamiento como la mayor铆a de las parejas de barrio. Ella ten铆a 19 a帽os y 茅l 28. En un principio alquilaron, luego lograron comprar una casita muy modesta, en el barrio San Jos茅 de la localidad de Temperley, donde viv铆an con sus cuatro hijos. Luego llegaron los nietos.

Su esposo, obrero gr谩fico, despedido en 1982 porqu茅 la f谩brica 鈥渜uebr贸鈥, no volvi贸 a encontrar 鈥渢rabajo en blanco鈥 e hizo lo que pudo. Ambos trabajaban los viernes y s谩bados en los ba帽os de un boliche, limpiando o vendiendo golosinas para poder acercar unos pesitos m谩s y de esa forma llegar a fin de mes. La dura realidad del conurbano bonaerense exig铆a reinventarse y asir herramientas para dar la pelea. Unos a帽os despu茅s, Miguel falleci贸. Norma Pla recibi贸 una magra pensi贸n que no alcanzaba, por eso los dos hijos mayores ayudaban como pod铆an, mientras intentaban mantener su peque帽o taller cuentapropista al comp谩s de una apertura al mundo que los aniquilaba.

El contexto

La d茅cada del 90, pleno auge del neoliberalismo logr贸 instalar una perversa articulaci贸n entre el libre mercado con los valores de la democracia y la libertad individual. De este modo legitimaron una fenomenal transferencia de riquezas al exterior y a las clases poderosas. Desmantelaron el Estado, privatizando las empresas p煤blicas, reduciendo la inversi贸n social a porcentajes 铆nfimos que luego fugaban al exterior a fuerza de generar exclusi贸n social, pobreza, desocupaci贸n y erosi贸n de los sistemas de protecci贸n social. Sin embargo, las respuestas desde los sectores populares se tradujo en intensas huelgas durante los a帽os 1989 y 1990, que luego decaen, hasta reaparecer con mayor fortaleza a帽os despu茅s. A pesar de la feroz embestida neoliberal, las tradiciones de lucha permanecieron presentes en la cultura popular durante los 90麓, tal vez fragmentada, aislada, pero sembrando presencia para la reaparici贸n del nuevo sujeto social de los movimientos sociales, protagonista de grandes cambios. En ese contexto se inscribe Norma Pla, cara visible de la resistencia de los jubilados durante la d茅cada de los 90

Una mujer que desafi贸 al sistema

Corr铆a la d茅cada del 90, pleno neoliberalismo, y la voz de Norma Pla se escuchaba en los programas de Mirta Legrand, Sofovich, en las letras de rock. Mientras tanto, los medios de comunicaci贸n se encargaban de ridiculizarla por su condici贸n de mujer, la tildaron de loca, de puntera e incluso tentaron quebrarla con prebendas, cargos, pero como no lo consiguieron, le abrieron causas judiciales, la encarcelaron, la golpearon. Otros, en cambio, le pidieron que tuviera concepciones ideol贸gicas determinadas, que creara una organizaci贸n de jubilados, pero ella era una mujer del pueblo que en el hacer fue aprendiendo. Sin un marco te贸rico, represent贸 la forma m谩s genuina de la lucha popular, ensay贸 creativas formas de resistencia que los pueblos conservan en su acervo cultural. Era una mujer callada que se transformaba cuando le hablaba a la multitud.

La dignidad est谩 en luchar para cambiar la realidad

En 1991 sali贸 a la calle por primera vez para pedir un aumento en la jubilaci贸n. Cansada de privaciones, del dinero que siempre faltaba. Entendi贸 que si la vida que vivimos no es digna, la dignidad est谩 en luchar para cambiarla. A contramano de los discursos neoliberales, hizo carne la premisa de que no existen soluciones individuales, porque la salvaci贸n es con todos. Y particip贸 de manera ininterrumpida de las primeras cien marchas que los jubilados y pensionados protagonizaron cada mi茅rcoles durante cinco a帽os frente al Congreso de la Naci贸n, solicitando una jubilaci贸n m铆nima de 450 pesos.

Luego se hizo conocida tras acampar durante 80 d铆as junto a otros jubilados en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en reclamo de un aumento de las jubilaciones, inaugurando formas de protesta in茅ditas para la 茅poca como los cacerolazos, la marcha de antorchas.

Se juntaban en la puerta de la confiter铆a El Molino desde donde organizaban movilizaciones a la CGT, al Congreso, al Concejo Deliberante, al Banco Hipotecario Nacional, a la DGI y al Ministerio de Econom铆a donde Norma saltaba vallas y trepaba las puertas. Realiz贸 huelgas de hambre, pese a su salud endeble, convocatorias populares, ensayando una y otra vez m茅todos in茅ditos, fruto de la intuici贸n y la creatividad popular.

Nunca pudieron entender a Norma Pla

Para muchos era la jubilada loca, 鈥済rasa鈥, 鈥渙rdinaria鈥 que organizaba las 鈥淐horiceadas鈥 como forma de protesta. Estos m茅todos llamaron la atenci贸n de los medios de comunicaci贸n, como la choriceada realizada en memoria de los ca铆dos en Malvinas, frente a la embajada de Gran Breta帽a, repudiando la llegada del pr铆ncipe Andr茅s. Esto provoc贸 que la llevaran detenida, a lo que ella contest贸: 鈥淪iempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos se帽ores que nos est谩n apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos m谩s pueblo que milicos, que no se olviden de eso鈥. Tambi茅n se manifest贸 con 鈥渟us jubilados鈥 frente a la casa de Domingo Cavallo, plena Avenida Libertador, donde organiz贸 choripaneadas m谩s de una vez e incluso, envi贸 una corona mortuoria a su domicilio, amenaz谩ndolo con instalarse, frente a su vivienda con una carpa.

Reiteradas veces tom贸 las instalaciones del PAMI en momentos en que los interventores eran reemplazados con frecuencia por sus cuestionadas gestiones, como las denuncias de corrupci贸n, los servicios ineficientes y los recortes farmac茅uticos. Solicitaban que el PAMI, obra social de los jubilados, fuera conducido por sus propios beneficiarios.

Entre sus manifestaciones p煤blicas una de las que m谩s notoria fue cuando en el Mercado de Abasto se subi贸 al escenario y le dijo al ex-secretario de la Uni贸n Sovi茅tica, Mijail Gorbachov, 鈥渜ue le dijera al mundo que estaban cagados de hambre鈥.

Un 5 de junio de 1991, Norma Pla, junto a otros jubilados decidieron ingresar al Congreso de la Naci贸n, donde Cavallo rend铆a explicaciones en una comisi贸n parlamentaria. Se reunieron en un cuarto y frente a las c谩maras de televisi贸n qued贸 inmortalizado el momento cuando Cavallo llor贸, al recordar que 茅l tambi茅n ten铆a padres jubilados que padec铆an por la escasa remuneraci贸n. Norma Pla, mujer sensible le dijo: 鈥淣o llore se帽or ministro, no llore. Tenga fuerza para defender lo suyo. Usted tiene madre鈥ero seguro que no est谩 en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor鈥.娄鈥漇i no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero p谩guele a los jubilados. Piense en su Patria. Si lo presionan de afuera salga al balc贸n y d铆galo, que el pueblo lo va a ayudar鈥. Tal vez pec贸 de ingenua o quiz谩s abrigo la esperanza de que todo psic贸pata tiene cura. Lo cierto es que oblig贸 a Cavallo a teatralizar una escena para defenderse de su embestida verbal.

Represent贸 la voz de los sin voz. Sin referencias conceptuales, sin teor铆as ideol贸gicas entendi贸 que la 煤nica brecha posible consiste entre los que sufren y los que mandan, los que est谩n arriba y los que est谩n abajo.

La persecuci贸n

Fue arrestada temporalmente en distintas celdas policiales por sus reclamos. Tuvo m谩s de 23 procesos por tirar huevos y harina al Congreso; acumul贸 much铆simos juicios. En Plaza de Mayo, un fin de a帽o, amenaz贸 con suicidarse. Se enfrent贸 varias veces con la polic铆a de Corach, salt贸 vallas y se trep贸 a las puertas del Congreso y de la CGT. En 1991, durante una marcha a Tribunales, para reclamar que se hicieran efectivas las sentencias que reconoc铆an los reclamos para la actualizaci贸n de los haberes jubilatorios, le sac贸 la gorra a un polic铆a. Esa foto recorri贸 el mundo. Aprendi贸 a desnudar las miserias del sistema, eso molestaba a tal punto que en octubre de 1992, Menem declar贸 p煤blicamente: 鈥淪i tienen tanta fuerza para protestar y mandar a polic铆as al hospital, bien podr铆an tener fuerza para trabajar, y no lo hacen鈥.

Se solidariz贸 con otras causas tales como los empleados del Ferrocarril Roca por los sucesivos despidos y manifest贸 con un grupo de jubilados frente a la Casa de la Provincia de Jujuy. En 1993 viaj贸 para participar junto al perro Santill谩n del acto del 1 de mayo, a pocos d铆as de ocurrido el Juje帽azo.

En enero de 1996, a los 63 a帽os de edad, fue su 煤ltima marcha. Falleci贸 el 18 de junio por un c谩ncer de mama, en su casa de Temperley. Antes de morir, pidi贸 que sus cenizas fueran esparcidas en la Plaza Lavalle.

Una mujer que entendi贸 que si la vida que vivimos no es digna, la dignidad est谩 en luchar para cambiarla.