El profesor jud铆o

que lo perdi贸 todo por criticar a Israel

Norman Finkelstein vive

solo en un peque帽o apartamento de Coney Island, un barrio obrero de

poblaci贸n inmigrante a una hora de Manhattan.



Su 煤ltimo libro: Gaza,

investigaci贸n sobre su martirio, ha sido aclamado por los

grandes referentes en la materia, pero tras d茅cadas combatiendo la

narrativa que Israel y sus aliados propagan para seguir sometiendo a

los palestinos, Finkelstein parece un hombre exhausto.

En Estados Unidos,

denunciar sin eufemismos las pol铆ticas de Israel es un ejercicio

de alto riesgo. Un campo de minas plagado de tab煤s y l铆neas

rojas. Y este acad茅mico jud铆o de 64 a帽os, hijo de supervivientes

del gueto de Varsovia y los campos de exterminio nazi, las ha pisado

todas. “Tengo reputaci贸n de ser un inconsciente y un salvaje,

pero hago las cosas de forma muy premeditada. S茅 exactamente cu谩les

ser谩n las consecuencias de cada palabra que digo”, dice. Su

estilo combina un rigor casi forense por los hechos con la

indignaci贸n moral de los viejos intelectuales. En sus libros ha

detallado las violaciones israel铆s de los derechos humanos en los

territorios ocupados y ha impugnado lo que llama la 鈥Industria delHolocausto鈥, su obra m谩s pol茅mica.

As铆 ha descrito a una

serie de instituciones e individuos a los que acusa de haberse

apropiado de las atrocidades nazis para enriquecerse y explotarlas

con fines ideol贸gicos para “victimizar a Israel”, “justificar sus pol铆ticas criminales” y blindarlo ante la

cr铆tica. No ha dejado t贸tem sin descabezar. Ha acusado de “corrupci贸n moral” al escritor Elie Wiesel, al

historiador Bernard Lewis, al abogado Alan Dershowitz, a la Liga Antidifamaci贸n o el Congreso Mundial Jud铆o.

El precio ha sido alt铆simo. Le han llamado “veneno”,

“asqueroso jud铆o que se odia a s铆 mismo” o “negacionista

del Holocausto”, cuando toda su familia (salvo sus padres) fue

victima de los campos. Pero, sobre todo, han logrado condenarle al

m谩s profundo ostracismo.

Campa帽a demoledora

Tras una demoledora

campa帽a de presi贸n por parte del lobby proisrael铆, la Universidad

de DePaul (Chicago) en la que daba clases decidi贸 cesarle en el

2007. De nada sirvi贸 el apoyo mayoritario del resto de profesores o

las huelgas de hambre de algunos estudiantes. La propia universidad

lleg贸 a reconocer t谩citamente que el cese respond铆a a motivos

pol铆ticos al describir a Finkelstein como un “acad茅mico

prol铆fico y un extraordinario profesor”.

Desde entonces no ha

podido volver a ense帽ar en las universidades de su pa铆s y ha sido

expulsado del circuito de conferencias. El que era junto a Noam

Chomsky y Edward Said la voz m谩s respetada de los derechos

palestinos en EEUU ha acabado ninguneado como un paria. “He pagado

un doble precio, llevo desempleado 11

a帽os. Solo di clases durante cuatro semanas en Turqu铆a, lo que moralmente es muy duro porque me encanta ense帽ar”.

El otro tiene que ver con su completa exclusi贸n del debate p煤blico.

Su libro sobre Gaza sali贸 en enero y, aunque la situaci贸n en la

Franja ha copado semanas de titulares por la

matanza de palestinos desarmados en sus fronteras, la prensa

estadounidense le ha ignorado completamente. “A tenor de las

principales autoridades en la materia, mi libro es el mejor nunca

publicado sobre el tema, pero no he recibido una sola rese帽a en los

medios. La 煤nica lleg贸 hace tres semanas. Tampoco me ha llamado un

solo periodista para preguntarme mi opini贸n”.

Gaza un campo de

concentraci贸n

Lo m谩s parad贸jico de

todo es que las posiciones de Finkelstein sobre el conflicto no son

particularmente radicales. Defiende los dos estados, critica la

campa帽a de boicot contra Israel y promueve el uso de la no violencia

contra la ocupaci贸n. “El problema no son mis posiciones pol铆ticas,

sino mi rechazo a diluir los hechos para que sean m谩s digeribles

para el p煤blico. De ah铆 que no diga que Israel usa una fuerza

desproporcionada en Gaza. Digo que dispara deliberadamente contra

civiles, que no tiene derecho a encerrar a su poblaci贸n en un campo

de concentraci贸n o que est谩 envenenando a un mill贸n de ni帽os. Es

as铆, son hechos”.

Su an谩lisis raramente

aventura conclusiones gratuitas. Bebe de los informes de la ONU, el

derecho internacional y las declaraciones de los protagonistas del

conflicto. Finkelstein recuerda que fue el brit谩nico David Cameron

quien defini贸 Gaza como “una

c谩rcel al aire libre” tras la imposici贸n del bloqueo en el

2006, ilegal seg煤n la ONU por ser una forma de castigo colectivo. O

que el 97%

del agua de la Franja est谩 contaminada, seg煤n varios estudios.

La prestigiosa economista de Harvard, Sara Roy, ha escrito que, a

consecuencia de la peri贸dica destrucci贸n israel铆 y el veto a la

entrada de materiales para la reconstrucci贸n, “seres humanos

inocentes, la mayor铆a j贸venes, est谩n siendo lentamente

envenenados por el agua que beben”.

Hechos como estos o que

Gaza ser谩 “inhabitable”

en el 2020 si no se abren las fronteras, pasan de puntillas o no

se publican en la prensa norteamericana. Finkelstein lo atribuye a las mismas fuerzas que en gran medida han arruinado su carrera. “Hay

un lobby proisrael铆 muy efectivo y bien financiado que es

absolutamente despiadado. Es la vieja mafia que te romp铆a las

rodillas, pero lo hace de una forma nueva. Destruye tu reputaci贸n,

te calumnia, te difama y te humilla de la forma m谩s abyecta”.

Dejar de escribir

Dice que ha dejado de

escribir. Y no hay que ser psiquiatra para adivinar el momento por el

que atraviesa. “Lo m谩s dif铆cil es levantarte por las ma帽anas

porque tienes que buscar una excusa para tu vida”. Tampoco puede

viajar a Palestina porque Israel le prohibi贸 la entrada en el 2008

tras expresar su solidaridad con la milicia libanesa de Hizbul谩.

“Estoy muy afectado por lo que ha pasado, pero volver铆a a

hacerlo. Me siento libre y digo lo que pienso”, dice recuperando

el fuego con el que se enfrent贸 a gigantes y fariseos sin achicarse

ante las consecuencias.

Finkelstein detenido en Nueva York durante una protesta

contra la masacre de Gaza

