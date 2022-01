–

Los ataques del Estado turco ocupante y las minas terrestres colocadas por las c茅lulas de ISIS han matado a decenas de personas en el cant贸n kurdo de Afrin, en Rojava. Seg煤n la informaci贸n obtenida de Heyva Sor a Kurd (Media Luna Roja kurda), al menos 70 ni帽os y ni帽as que emigraron a Shehba desde Afrin, perdieron la vida en esta guerra, y 213 resultaron heridos durante los ataques turcos contra la zona del norte de Alepo que ahora es utilizada como campamento de refugiados.

El embargo impuesto por el gobierno de Damasco a Shehba ha duplicado las dificultades existentes a las que ya se enfrentaban estos ni帽os y ni帽as. El r茅gimen de Bahsar Al Assad no permiti贸 su traslado a los hospitales de Alepo cuando era necesario. Adem谩s, el bloqueo contra el transporte de suministros m茅dicos tambi茅n ha causado la muerte de decenas de personas.

Minas terrestres

Neb卯 Bekir, de 14 a帽os y oriundo de Afrin, perdi贸 el pie por la explosi贸n de una mina terrestre colocada por grupos de ISIS. Esto sucedi贸 mientras hac铆a un picnic con su primo en la localidad de Til Rifet.

En declaraciones a la agencia de noticias ANHA, Neb卯 dijo: 鈥淢ientras iba caminando, pis茅 involuntariamente una mina terrestre. No entend铆 lo que pas贸. El hijo de mi t铆o, que corri贸 a salvarme, tambi茅n perdi贸 el pie鈥.

Al afirmar que su vida cotidiana cambi贸 por completo tras la p茅rdida de un pie, Neb卯 Bekir continu贸: 鈥淓n invierno no podemos usar calefactores porque no tenemos combustible. As铆 que sufro fuertes dolores de pies debido al fr铆o. Puedo caminar con una pr贸tesis que me dieron en el hospital Avrin. Tengo que ir a la escuela caminando durante 20 minutos en mitad del fr铆o鈥.

Incumplimiento de las instituciones humanitarias

B锚r卯van His锚n, una de las responsables del Comit茅 de Salud de Afrin, denunci贸 que los ni帽os y las ni帽as han sufrido los mayores da帽os causados por los ataques del Estado turco y las pol铆ticas impulsadas por Damasco.

鈥淟os ni帽os que perdieron la vida en la guerra viv铆an en condiciones muy duras. Ninguno de ellos tuvo una infancia alegre y feliz. Muchas instituciones humanitarias no cumplieron sus promesas para con ellos鈥, asegur贸 B锚r卯van.

Y agreg贸: 鈥淚ncluso UNICEF redujo la cantidad de agua potable que suministra a los habitantes de Shehba. A pesar de todas las dificultades, la administraci贸n del cant贸n de Shehba, con medios limitados, hace un gran esfuerzo para satisfacer las necesidades de la gente. Los ni帽os y ni帽as que han perdido los pies tambi茅n reciben ayuda. Sin embargo, la gente necesita m谩s apoyo鈥.

鈥淎l lado de nuestros hijos鈥

Heyde Mistefa, quien trabaja para Heyva Sor a Kurd, subray贸 que las minas terrestres colocadas por ISIS en Shehba arruinan la vida de los ni帽os y las ni帽as.

Tras se帽alar que hay minas terrestres en lugares desconocidos de la regi贸n, Heyder explic贸: 鈥淓stas minas suponen una gran amenaza para los m谩s peque帽os. Adem谩s, los continuos ataques del Estado turco causan da帽os psicol贸gicos鈥.

Heyva Sor a Kurd seguir谩 apoyando a los ni帽os, subray贸 Heyder, y expres贸: 鈥淧roporcionamos pr贸tesis de pies a muchos ni帽os y ni帽as. Hay muchos que las necesitan. Utilizando todos los medios disponibles, seguiremos ayudando a estos ni帽os鈥.

