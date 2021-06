Hola Alfredo, Espero que estés bien. Me encantaría escribirte con algo alegre y más aún con estos tiempos que corren, pero la verdad es que te escribo estas líneas lleno de preocupación. Los derechos humanos están gravemente amenazados y con ellos la humanidad entera. Hacía mucho que no vivíamos unos tiempos como estos, en los que cada día nos resulta más peligroso denunciar violaciones de derechos humanos. Difamaciones, encarcelamientos, multas arbitrarias… algunos gobiernos intentan detener nuestro trabajo en favor de los derechos humanos y silenciarnos. El trabajo y el personal de Amnistía Internacional somos objeto de ataques. Las cuentas de nuestras oficinas en India han sido congeladas y el personal ha sido víctima de varias redadas como parte de una campaña de difamación de gran resonancia por parte de las autoridades de la India. Nuestros compañeros y compañeras en Nigeria reciben amenazas violentas. Incluso hace tan solo tres años, colegas de la oficina de Amnistía Internacional en Turquía fueron encarcelados acusados falsamente de terrorismo… Si esto ocurre a una organización de denuncia y totalmente independiente como Amnistía Internacional, imaginate cómo es para quienes están en el terreno. 1.535 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados/as entre 2015 y 2019, 248 periodistas encarcelados/as en 2019 y 350 personas trans fueron asesinadas entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, un 6% más que el año anterior. Necesitamos ayudar a periodistas, profesionales de la abogacía y activistas, así como a quienes trabajan con ONG y en la defensa de los derechos humanos en muchos lugares del planeta, para que continúen con su fundamental labor de denuncia de estos graves abusos sin temor a sufrir represalias, o incluso que sean asesinados/as y para ello, Alfredo, tu apoyo es imprescindible. Por eso me atrevo a pedirte que nos ayudes con una donación, si tu situación te lo permite, para que podamos hacer frente a estas amenazas donde se producen, pues ponen en peligro los derechos de todas y todos. Sólo gracias a tu apoyo podemos hacer campaña en favor de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos y ofrecer apoyo a quienes son objeto de ataques, lo que incluye financiar la reubicación urgente de personas en peligro, asistencia letrada gratuita para apoyar a quienes afrontan procesos judiciales con acusaciones falsas para que no sigan trabajando por los derechos de las personas, o incluso cubrir los gastos médicos de personas que han sido objeto de tortura u otros malos tratos. El mundo necesita más que nunca gente comprometida como tú y sé que contigo a nuestro lado vamos a poder hacer frente a estos ataques y vamos a poner los derechos humanos en las agendas de los gobiernos de nuevo.. Muchas gracias de corazón por hacerlo posible. Un fuerte abrazo, Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional – Sección Española