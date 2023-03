–

De parte de CNT-AIT Madrid Enseñanza E Intervención Social March 3, 2023

17 a帽os trabajando en un centro no parecen ser suficientes para que, dos a帽os despu茅s de haber fallecido por COVID, se te rinda un sencillo homenaje mostrando tu imagen sonriente en una triste pantalla a la entrada del centro, dando razones que no hay por donde cogerlas (鈥渁lgunos profesores y conserjes no est谩n de acuerdo, tambi茅n han fallecido familiares de alumnos y ya se les har谩 un homenaje a todos/as鈥︹)

17 a帽os, la edad de algunos de nuestros alumnos/as, m谩s tiempo aqu铆 que la mayor铆a de los docentes veteranos del centro, y no mereces ni unos minutos de recuerdo, a煤n cuando s贸lo pretendi茅ramos recordarte con una sencilla imagen, y homenajearte por estos dos a帽os que llevamos ya sin disfrutar de tu compa帽铆a.

17 a帽os, y no son suficientes para no ser relegada al olvido por quienes ni siquiera te conocieron. Recuerda tanto a ese tema eterno y lamentable de 鈥渕ejor no reabrir heridas鈥︹.

17 a帽os de trabajo, y dos de silencio鈥

Dos a帽os ya sin ti, y no nos acostumbramos. Te echamos de menos, Marijose.

Ni morir ni enfermar trabajando.