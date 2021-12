–

De parte de Nodo50 December 12, 2021 55 puntos de vista

El pasado jueves 2 de diciembre, el Congreso aprob贸 la reforma de las pensiones impulsada por el ministro Jos茅 Luis Escriv谩, una ley que tiene entre sus principales razones de ser la actualizaci贸n de las pensiones en funci贸n del IPC.

Seg煤n el Ejecutivo, la derogaci贸n del l铆mite del 0,25% para la revalorizaci贸n de las pensiones 鈥攗no de los puntos m谩s contestados de la reforma de Rajoy鈥 supondr铆a un freno en la p茅rdida de poder adquisitivo experimentada por los pensionistas en la 煤ltima d茅cada. La nueva ley establece la actualizaci贸n de las pensiones al comienzo de cada a帽o de acuerdo con el IPC. Y en el caso de que la inflaci贸n sea negativa, seg煤n el texto, 鈥渓as pensiones no sufrir谩n merma alguna鈥.

Sin embargo, a la hora de aplicar este nuevo mecanismo de revalorizaci贸n, el resultado no ha sido el esperado por los pensionistas. La inflaci贸n de este a帽o, seg煤n el INE, ha sido del 5,6% y la cifra que utilizar谩 el Gobierno para aumentar las pensiones en 2022 ser谩 la del 2,5%. El mismo porcentaje que utilizar谩 para calcular la 鈥減aguilla鈥 con la que compensar谩 a los pensionistas por la diferencia entre las previsiones de inflaci贸n realizadas a finales de 2020 y el IPC de 2021.

Para Ram贸n Franquesa, economista y portavoz de la Coespe, este mecanismo 鈥渟upone, de entrada, cambiar los criterios de manera muy oportunista en un momento en el que significa pagar mucho menos a los pensionistas鈥

La diferencia est谩 en la forma de calcular el IPC, cuenta Ram贸n Franquesa, economista y portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema P煤blico de Pensiones (Coespe). La f贸rmula que se utiliza 鈥渄esde siempre鈥, explica, por ejemplo a la hora de calcular el aumento de los salarios, es el IPC acumulado o interanual, un 鈥渞eflejo real de cu谩nto ha aumentado el coste de la vida鈥. Pero el pacto de las pensiones entre el Gobierno, los dos grandes sindicatos y la patronal eligi贸 otra f贸rmula: el IPC medio anual en los 12 meses previos.

Para este profesor de Econom铆a en la Universidad de Barcelona, este mecanismo 鈥渟upone, de entrada, cambiar los criterios de manera muy oportunista en un momento en el que significa pagar mucho menos a los pensionistas鈥. Esta f贸rmula, matiza, en otras coyunturas 鈥減odr铆a llegar a favorecer a los pensionistas o podr铆a llegar a compensar las p茅rdidas, pero el hecho es que aqu铆 y ahora significa una p茅rdida de un 3,1% en el poder adquisitivo鈥.

En enero de 2021, el Gobierno subi贸 las pensiones un 0,9% con un decreto ad-hoc. Una cifra que se qued贸 corta y ser谩 compensada con la 鈥減aguilla鈥 de enero de 2022, cuando los pensionistas recibir谩n en un solo pago el equivalente al 1,6%, la diferencia para llegar a ese 2,5% de IPC medio que utiliza de referencia el Gobierno para la revalorizaci贸n de las pensiones. Ya en 2021, la p茅rdida de ese 3,1% est谩 garantizada, dice Franquesa. Y de cara a 2022, donde la pensiones subir谩n tambi茅n el 2,5%, el punto de partida es la 鈥渃onsolidaci贸n de esa p茅rdida鈥 de poder adquisitivo. 鈥淐on este indicador hace unos a帽os puede ser que no hubiera habido p茅rdida, pero qu茅 casualidad que lo apliquen justo ahora, con la inflaci贸n m谩s alta desde 1992. Suena a estafa鈥, dice Franquesa.

鈥溌縎i salimos con el 0,25% c贸mo no vamos a estar en la calle si nos quitan el 3,1%?鈥, dice a El Salto Andrea U帽a, del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Seg煤n su opini贸n, el nuevo mecanismo de revalorizaci贸n de las pensiones es un 鈥渞obo鈥 aplicado con 鈥渕entiras y enga帽os鈥

Andrea U帽a participa en el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, unos de los m谩s activos en la lucha por las pensiones p煤blicas. Las manifestaciones en Bilbao se convirtieron en un icono de la movilizaci贸n contra el tope del 0,25% para la revalorizaci贸n de las pensiones que fij贸 la reforma de Mariano Rajoy en 2013. Una lucha que consigui贸 derogar de facto ese l铆mite y oblig贸 a los distintos gobiernos, primero del PSOE y luego del PP, a negociar a帽o a a帽o incrementos de las pensiones en funci贸n del IPC. 鈥溌縎i salimos con el 0,25% c贸mo no vamos a estar en la calle si nos quitan el 3%?鈥, dice a El Salto. Para U帽a, este 鈥渘uevo IPC inventado鈥 supone una 鈥減茅rdida muy grave de poder adquisitivo鈥, aplicado con 鈥渕entiras y enga帽os鈥.

La Marea Pensionista hac铆a un esfuerzo por cuantificar la diferencia entre la revalorizaci贸n de las pensiones calculada a trav茅s del IPC medio y a trav茅s del IPC acumulado. Para un pensionista que cobra alrededor de 700 euros al mes, la p茅rdida anual ser谩 de 294鈧. Y para uno que cobra 1.700鈧, la p茅rdida anual ser谩 de 714 euros.

鈥淎lardean de una 鈥榩aguilla鈥 de algo m谩s de 220 euros pero callan que nos quitan m谩s de 430鈥, denuncian desde el Movimiento Pensionista de Portugalete. 鈥淧resumen de subida hist贸rica, mientras implantan este recorte hist贸rico de las pensiones鈥

Desde el Movimiento Pensionista de Portugalete califican de 鈥渆nga帽o鈥 la revalorizaci贸n de las pensiones anunciada por el Gobierno y ante una 鈥渟ubida hist贸rica de precios, la mayor en 29 a帽os鈥, los pensionistas se enfrentan a una 鈥減茅rdida hist贸rica de poder adquisitivo鈥. Sin entrar en lo que pueda ocurrir en 2022, un pensionista que cobra mil euros mensuales empezar谩 el a帽o siendo 430 euros m谩s pobre.

鈥淎lardean de una 鈥榩aguilla鈥 de algo m谩s de 220 euros pero callan que nos quitan m谩s de 430鈥, denuncian. Y esta p茅rdida de poder adquisitivo se traslada en 2022, contin煤an, ya que el aumento para todo el a帽o se calcula con la nueva f贸rmula del 2,5% en vez de con el 5,6%. 鈥淧resumen de subida hist贸rica, mientras implantan este recorte hist贸rico de las pensiones鈥, resumen.

Un poco m谩s pobres

Los pensionistas entrar谩n en el nuevo a帽o siendo un 3,1% m谩s pobres. Habr谩 que esperar a ver c贸mo se comporta la inflaci贸n para saber qu茅 ocurre con su poder adquisitivo en 2022, pero si los precios se mantienen estables o siguen subiendo, la p茅rdida podr铆a ser a煤n mayor. Y en la actual coyuntura econ贸mica, analiza Franquesa, 鈥渓as perspectivas son de una inflaci贸n galopante鈥.

Para Franquesa 鈥渘o es casualidad鈥 la elecci贸n de esta f贸rmula, dado que hay miles de millones de euros en juego. 鈥淓sto es 鈥榗oge el dinero y corre鈥. No nos da ninguna seguridad de que en el momento en que este mecanismo nos pueda favorecer no se vuelva a cambiar por el Gobierno de turno, como siempre se ha hecho鈥, a帽ade.

鈥淟as personas mayores con pensiones m铆nimas, de 400, 500, 600 euros, con la subida de la luz, de los carburantes, del gas, del butano, de la comida, no llegan a fin de mes. Que no nos confundan a la ciudadan铆a y a las personas mayores, que nos roban el 3% con este 铆ndice que se han inventado鈥

En Espa帽a hay casi diez millones de pensionistas. Cuatro de cada diez, concretamente 3.964.777 personas, reciben un importe inferior al umbral de pobreza, seg煤n el 煤ltimo informe sobre el Estado de la pobreza en Espa帽a de EAPN. Y la situaci贸n de las personas mayores de 65 a帽os, lejos de mejorar, ha sufrido un 鈥渄eterioro general importante鈥 en el 煤ltimo a帽o: en t茅rminos absolutos hay 840.000 pensiones m谩s que el a帽o pasado cuyo importe es inferior al umbral de pobreza, seg煤n este informe.

鈥淣os machacan en absolutamente todo鈥, dice Andrea U帽a. 鈥淟as personas mayores con pensiones m铆nimas, de 400, 500, 600 euros, con la subida de la luz, de los carburantes, del gas, del butano, del pescado, de toda la alimentaci贸n, no llegan a fin de mes. Hay millones de pensionistas, sobre todo mujeres, que viven en el umbral de la pobreza y no pueden pagar la luz, se calientan con lo que pueden, se meten en la cama cuando se hace de noche, comen mal, no pueden pagar las medicinas, y ahora seguimos perdiendo poder adquisitivo. Tenemos que seguir denunciando y que nuestra voz se escuche alto y bien. Que no nos confundan a la ciudadan铆a y a las personas mayores, que nos roban el 3% con este 铆ndice que se han inventado, que quede bien claro鈥.