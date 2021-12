(Por La Retaguardia)

馃帳 Entrevista y 鉁嶏笍 Redacci贸n: Fernando Tebele 馃捇 Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero 馃摲 Foto de portada: Captura de imagen del YouTube de La Retaguadia

鈥擧ola, quer铆a felicitarlos por el trabajo que hacen con los juicios.

Es la noche del jueves 18 de noviembre en el Auditorio de ATE Capital. Acaba de finalizar el acto de cierre del a帽o de la Comisi贸n Vesubio y Puente 12. Su saludo se confunde con el de tantas otras personas que nos colman de cari帽o. Pero r谩pidamente se advierte algo que lo distingue del resto: Sergio Triaca comienza a tirar algunos datos de su historia. Le decimos que nos cuente m谩s cuando quiera y que quedamos a disposici贸n. Semanas despu茅s se lo empieza a ver activo en el chat de las transmisiones de TV que La Retaguardia realiza en el Canal de los Juicios en YouTube. Entonces volvemos a contactarlo, y nos dice que quiere hacer p煤blica su historia.

Otra vez es jueves. De prolija camisa celeste, Sergio est谩 ansioso. Se le nota. Tambi茅n nosotros lo estamos. Despu茅s de haber le铆do la declaraci贸n que dio el 3 de noviembre en el juzgado de la Dra. Alicia Vence, que instruye la Megacausa Campo de Mayo, queda claro que su testimonio da un paso m谩s entre los que han entregado hijas e hijos de genocidas: 茅l no solo va a contar lo que vivi贸 en el seno familiar. Tambi茅n va a emocionarse hasta la angustia narrando lo que vio en Campo de Mayo en 1977, cuando ten铆a 14 a帽os.

En este momento en que los discursos neonegacionistas tienen incluso hasta representaci贸n parlamentaria, cada vez que aparece alguien que ha sido criado en esos entramados militares que se pueden imaginar r铆gidos, duros y monol铆ticos en lo ideol贸gico, y que rompe con todo eso para cruzarse a la vereda de enfrente, el impacto es notable. Y despierta otras historias. Siempre despierta otras historias que conoceremos m谩s pronto que tarde. Lo presentamos como un testimonio valiente, pero Sergio duda. “Estoy participando de Historias Desobedientes Argentina, que tambi茅n me da mucha fuerza, pero no s茅 si lo m铆o es valent铆a. Yo simplemente quiero aportar un granito de arena para el hist贸rico informe del Nunca M谩s. Y mi humilde pretensi贸n es aportar lo que he vivido, lo que he escuchado, lo que he visto, y rendir homenaje con este simple testimonio que empec茅, pero que voy a continuar. Hice un testimonio hace poquito en el Tribunal este de la Dra. Vence y bueno, es el puntapi茅”, comienza.

鈥斅縌ui茅nes eran tu pap谩, que est谩 fallecido; y tu mam谩, que tiene 93 a帽os, y qu茅 hac铆an en Campo de Mayo?

鈥擬i padre, Numa Osvaldo Triaca, coronel de Ej茅rcito de Infanter铆a. Su 煤ltimo destino fue en Campo de Mayo, en el Comando de Institutos Militares. Y mam谩, Olga Elvira Christof de Triaca, trabaj贸 junto a mi padre los 煤ltimos seis a帽os. Mi padre falleci贸 en el a帽o 77, as铆 que calculo que del 71 en adelante mi madre viajaba todos los d铆as con pap谩 a Campo de Mayo. Doy fe porque se iban temprano juntos a trabajar y eso fue as铆 durante cinco o seis a帽os. Ese fue el 煤ltimo destino de mis padres. Han habido otros destinos, pero es fue el que ha marcado mi vida. En el a帽o 77 era m谩s conciente, yo ten铆a 14 a帽os, nac铆 en 1963. Lo que ha marcado mi vida fue ese 煤ltimo a帽o, en especial 1977. Esos son mis padres y d贸nde trabajaron y ah铆 estoy situado yo con esa edad, en esos momentos.

鈥斅縑os ibas frecuentemente a Campo de Mayo? te llevaban frecuentemente?

鈥擲铆, iba frecuentemente, porque los hijos de militares… o como cualquier padre o madre que lleva a sus hijos al trabajo, a veces inocentemente. Quiz谩 por casualidad, quiz谩 yo no ten铆a que ir al colegio ese d铆a, o ten铆a que ir quiz谩s al Hospital Militar de Campo de Mayo, porque esa era mi obra social. Me hac铆an atender con un cl铆nico o con el odont贸logo. Recuerdo much铆simo haber ido a Campo de Mayo y entonces tambi茅n iba a la puerta de entrada del Comando de Institutos Militares y mi padre me dejaba en el Casino de Oficiales. Yo fui muchas veces, respondiendo a tu pregunta, a Campo de Mayo, por estos motivos de ir a mi obra social o de quedarme en el Casino.

鈥擡n tu declaraci贸n judicial vos dec铆as que una de las cosas que m谩s te llamaba la atenci贸n cuando ibas al hospital era que ve铆as como un movimiento fuera de lo com煤n o que ahora asum铆s como fuera de lo com煤n: muchas personas civiles ensangrentadas en los pasillos.

鈥擲铆… imag铆nate que… para un chico de 14 a帽os que solamente viv铆a esa educaci贸n tradicional, herm茅tica, un colegio alem谩n, todo muy estricto, pero siempre con la disciplina, que se dec铆a: “ustedes no tienen que pensar” o en ingl茅s, cuando ten铆amos esa materia lo dec铆an tambi茅n: “You don’t have to think”… Significar铆a: ustedes no tienen que pensar. Esa era mi formaci贸n. Pero eso no quitaba que a pesar de que eso me inculcaban, de que no ten铆a que pensar, que cuando yo sal铆a a la vida o iba a acompa帽ar a mi padre, uno est谩 como una esponja y esa esponja absorbe, absorbe lo que ve, absorbe lo que escucha. Y entonces, cuando yo llegaba, incr茅dulo, ve铆a soldados que tra铆an en camilla a alguien ensangrentado, y un m茅dico con guardapolvo blanco que en vez de tratar bien al que estaba en la camilla ensangrentado, por ah铆 le daba un golpe. Si el brazo se le ca铆a de la camilla, se lo golpeaba. Una cosa que uno si ve a un m茅dico, tiene que ver al m茅dico que trata bien a alguien. Ve铆a de todo ah铆 adentro y ve铆a a esta gente con manchas de sangre. Y bueno, eso es lo que yo humildemente digo que como una esponja, un chico… lo absorb铆, y uno no se olvida del maltrato a los que iban en camillas. No me olvido, porque un m茅dico no tiene que hacer eso.

鈥斅縀so fue en 1977?

鈥擡se es el 煤ltimo a帽o, digamos, un a帽o muy duro. Bueno, tantas cosas estaban ocurriendo en ese momento en el pa铆s, tanto oscurantismo. Y esas cosas, toda esa p谩gina triste de la Argentina pasaba mucho por Campo de Mayo. Como bien se dice, era “el Auschwitz” de Argentina, un lugar con muchos centros clandestinos. Tengo que aclarar que la oficina de mi padre estaba a 300 metros a tres o cuatro cuadras de la pista de Campo de Mayo. Es decir, cuando yo iba a Campo de Mayo y me escapaba del Casino, cruzaba un par de cuadras, iba intempestivamente a la oficina de mi padre, yo no sab铆a que a poca distancia hab铆a una pista de vuelos de Campo de Mayo. Un dato que no es menor: los jueces militares actuaban dentro del Campo de Mayo y a pocos metros de la pista de Campo de Mayo. Algo tremendo.

鈥擫e contaste a la jueza Vence hace poco m谩s de un mes en el Juzgado de Instrucci贸n de la Megacausa Campo de Mayo, que vos viste en ese Casino de Oficiales, en una de las oficinas, a tres personas que claramente eran secuestradas. No s茅 si record谩s qu茅 sensaciones ten铆as, pero hoy podemos decir abiertamente que eran secuestradas, seguramente en El Campito, que quedaba a pocos metros.

鈥擲铆, creo que podemos hacer esa deducci贸n. 驴Por qu茅? Porque primero fui un testigo involuntario de lo que vi. Cuando yo estaba sin entrar en la oficina de mi padre, estaba a unos cinco o seis metros retirado. Mi padre estaba detr谩s de su escritorio con un secretario. C贸mo en cualquier juzgado, se tiene un secretario, tiene una mano derecha que asiste al juez. Pero evidentemente podemos decir que eran secuestrados. Yo puedo decir que no era personal militar, porque no estaban uniformados. Se ve铆a que estaban maltratados, una vestimenta sucia, que no estaban bien, prolijos. Si la funci贸n de un juez militar es, dentro de sus c贸digos, juzgar a personal militar, sea soldado, suboficial u oficial hasta su mismo rango, se supone que deben respetarse c贸digos de que el militar se presenta bien prolijo. Lo que yo vi era desprolijidad, esa gente que vi… No los tres juntos. Lo vi en circunstancias y en d铆as distintos. A 2 personas solamente las vi de espalda y a un tercer caso, yo s铆 vi un 3/4 de perfil. Y tengo que decir que esas personas que no estaban prolijas y que ten铆an el pelo un poco largo y que no estaban esposados. Eso es lo que yo digo tambi茅n, que como esponja hay ciertas cosas que me quedaron: no estaban esposados, sino que estaban a maniatados. No puedo ahora decir con claridad si era una soga, si era un cable, pero no eran esposas. Estaban atados atr谩s y los empujaban y los maltrataban. Entonces a dos que vi de espalda y a un tercero, que es el que m谩s me impact贸, fue alguien que en un momento los dos custodias que esta persona ten铆a atr谩s no se hab铆an percatado de que yo estaba afuera de la oficina, en ese pasillo largo. Esos dos militares no se hab铆a percatado de que estaba el hijo del coronel ah铆 afuera. Por eso digo que fui un testigo involuntario. Entonces, de repente, este testigo (dice, en referencia a la persona secuestrada) se dio vuelta, sintiendo mi presencia y me mir贸… Me mir贸 y yo lo mir茅. Habr谩n sido cuatro segundos, pero fue una mirada que yo la llevo como una herida en mi coraz贸n, porque fue una mirada de tanta tristeza, de tanta tristeza, que fue realmente una mirada de despedida a ese chico. Yo lo viv铆 as铆 como como algo terrible. Reci茅n ahora me doy cuenta, reci茅n ahora me doy cuenta. Pero despu茅s de esa mirada, tambi茅n algo que realmente me impact贸 fue que uno de los custodios de este preso, pong谩mosle el t铆tulo que queramos, pero que no era bien tratado, que estaba en un juzgado y que no se estaba actuando como tiene que actuar un juzgado, entonces uno de estos, este, uno de estos custodios le dice al otro: “Este sube al avi贸n y sale volando”. Fue una frase tambi茅n que me qued贸… en ese momento, 驴yo qu茅 pod铆a entender? “Sube al avi贸n y sale volando” 鈥攔epite鈥. Son siete palabras 鈥攙uelve a pronunciarlas y las cuenta鈥: “Sube al avi贸n y sale volando”, siete palabras que yo en ese momento no pod铆a darle el contexto que podemos darle hoy con los testimonios que vos bien dijiste est谩n pasando en los juicios. Bueno, eso es lo que vi y escuch茅 con mis propios ojos. Y eso no se olvida. Como, te voy a ser sincero, tampoco se olvida ese rostro. El juzgado me pregunt贸 y de hecho hay una descripci贸n. Hay una descripci贸n porque no se olvida eso. No olvido el rostro de tristeza. No olvido esa frase de esos custodios y no olvido el rostro. El rostro yo lo vi. Trato de buscarlo en fotos.

鈥斅縃ac茅s el ejercicio de buscar en fotos para ver si lo ubic谩s?

鈥擲铆, hago ese ejercicio. Cuando van los familiares, que a m铆 me da mucha tristeza por los familiares, que buscan a alguien y los que llevan colgado esas fotos, yo trato de buscarlo ah铆. Obviamente quiz谩s hay un archivo, pero ser铆a innumerable. Yo trato de hacer ese ejercicio, simplemente, como te dije, para tratar de dejar un homenaje y de aportar algo. Entonces hice ese testimonio. Y s铆, si yo veo una foto y lo veo, yo puedo decir que es esa la persona, yo estoy en condiciones de hacerlo.

鈥斅緾onoc铆as a las personas que se dieron ese mensaje de que esa persona iba a ser v铆ctima de un vuelo de la muerte, las hab铆a visto antes?

鈥擭o, no, no, no, no, no, son quiz谩s militares que tra铆an a alguien del Campito, 驴entend茅s? No lo recordaba. No, no.

鈥斅縉o quedaron fijados como te qued贸 el de la v铆ctima?

鈥擟laro, no, porque quiz谩 los que actuaban ah铆 adentro, en El Campito o en los centros clandestinos que exist铆an ah铆, era gente que actuaba ah铆, quiz谩 sacaban a alguien y lo volv铆an a llevar y no estaban destinados exclusivamente a ese lugar. No era gente que yo ve铆a que trabajara en la oficina de mi padre, digamos. No fue como te dec铆a un secretario o un fiscal, o alguien del entorno de la oficina, del juez que iba a buscarlo. No, seguramente fue personal que actuaba ah铆, en El Campito o en alguno de estos lugares. No, no, no los conozco.

鈥擳u padre Numa Osvaldo Triaca, juez militar de Campo de Mayo, muri贸 en 1977. Hay un tweet publicado por Afavita (Asociaci贸n de Familiares de V铆ctimas del Terrorismo en Argentina), que es uno de estos grupos que defienden genocidas y que dicen que en realidad buscan una suerte de memoria completa, que dice que tu padre muere por “las heridas provocadas por Montoneros en emboscada, realizada el 19 de diciembre al ingresar a su domicilio en Olivos, Provincia de Buenos Aires”. 驴Vos estabas ah铆?

鈥擲铆, s铆, yo estaba ah铆 justamente, volv铆a de la calle de hacer un tr谩mite con mi padre. La maniobra es que mi padre se queda en el coche esperando que yo abra el port贸n. Yo abro el port贸n, 茅l ingresa el coche en el garaje. El garaje todav铆a sigue semiabierto, son maniobras que se demoran dos, tres minutos. Pero en el momento que 茅l baja del coche, ah铆 aparecen dos personas, que yo puedo ver bien. Intentan ingresar a la casa. La apariencia era una apariencia bien, digamos: bien peinado, bigotes t铆picos de esa 茅poca, bien prolijos, de saco y corbata, bien presentados, sab铆an muy bien c贸mo actuar. Intentaron ingresar a la casa, ya lo ten铆an apuntado a mi padre. Primero se presentaron: “somos polic铆as”, pero mi padre ya percat谩ndose de la situaci贸n, les dice: “tranquilo, soy coronel”. Pero inmediatamente mi padre efect煤a una maniobra donde cierra una segunda puerta para ingresar a la casa. Evita que estas personas ingresen y ah铆 le efect煤an un disparo que le atraviesa todo el abdomen. Cuando ven que ya no pueden ingresar porque del otro lado no hab铆a un picaporte para abrir la puerta, se dan a la fuga. Mi padre pudo cargar su arma 9 mil铆metros y sale a la calle y hay un intercambio de disparos porque en la esquina hab铆a un Peugeot 504 que estaba con otra persona esperando a esta gente. Despu茅s de esto del 19 de diciembre, 茅l es llevado al Hospital de Vicente L贸pez y despu茅s es trasladado al Hospital Militar y fallece el 25 a las dos de la ma帽ana. Interviene un Juzgado de San Isidro y se dan todas las actuaciones. Interviene el Ej茅rcito. Obviamente fue una conmoci贸n: “un atentado de Montoneros contra un coronel del Ej茅rcito”, como vos dec铆s, as铆 se publicaba en todos lados. 驴Y qu茅 dijo la evidencia finalmente? Finalmente dijo que fue una tentativa de robo simple y as铆 entonces lo informa tambi茅n la SIDE. El Ej茅rcito Argentino informa en todos lados que este fue un robo simple y as铆 termina la car谩tula del expediente. Pero lo que vos dec铆s y este tweet, por ejemplo (muestra un recorte del Diario La Naci贸n).

鈥”V铆ctimas de 10 a帽os de terrorismo”

鈥擡sto es del diario La Naci贸n del jueves 8 de mayo de 1980. La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos pide un informe muy estricto al gobierno argentino, el gobierno de facto, sobre sobre determinadas situaciones. Y el gobierno argentino le responde en forma muy en茅rgica. A ese pedido de informes de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos le responde que hay 10 a帽os de v铆ctimas del terrorismo y le env铆a un listado de todos los militares que cayeron por el terrorismo. Y en ese listado est谩 el nombre de mi padre, cuando ya se sab铆a, porque este es el a帽o 1980, por la SIDE, por el juez, por la polic铆a, por todos los organismos de militares que hacen su informe, que mi padre muri贸 por un atentado de robo civil (SIC), pero s铆 se utiliz贸 su nombre para decir que cay贸 por la subversi贸n. Entonces el C铆rculo Militar tambi茅n pone una placa y mi padre nunca ascendi贸 postmortem a general. Es decir que todo fue una gran mentira. Todo fue utilizar. Todo era culpa del terrorismo… Y lo que vos dec铆as, hab铆a un solo demonio, y cualquier persona quiz谩 que era muerta en la calle o lo que sea, engrosaba ya esta lista para decir que todos fueron muertos por el terrorismo. No, mentira, mentira. Mi padre ni siquiera ascendi贸 a general postmortem. Si hubiese sido as铆, entonces autom谩ticamente se tiene que dar el ascenso postmortem, cuando vos mor铆s en un acto de guerra. Pero evidentemente, del lado del Ej茅rcito hay tanto oscurantismo y tanto deshonor, que a m铆 me da una gran verg眉enza haber sido part铆cipe de una familia militar. Porque no es, como se dice, el honor y la familia bien formada y los hijos al colegio. No, no fue as铆. Yo doy fe que no fue as铆. Todo fue un gran deshonor y toda una gran mentira para la sociedad, para perpetrar, perpetrar lo que ya se sabe que se hizo. Y lo tengo que decir con verg眉enza, porque despu茅s de haber trabajado 10 a帽os honrosamente en organismos del Estado para la CONEA, despu茅s trabaj茅 25 a帽os para Mercedes Benz Argentina. Y as铆 como tengo verg眉enza de mi familia, tambi茅n tengo verg眉enza de Mercedes Benz Argentina. Esa f谩brica tambi茅n fue c贸mplice. Mi familia fue c贸mplice. Mi padre fue c贸mplice, porque un juez que tiene una oficina a pocos metros de la pista de los vuelos de la muerte, tiene que saber que est谩 pasando por ah铆. Mi madre, que trabajaba en la oficina de personal de cada uno de los mayores cerebros que se dice, Omar Echeverr铆a y tantos otros, para hacer toda la lista de los desaparecidos, todo ten铆a que pasar por el Comando de Institutos Militares, todo se ten铆a que hacer en la oficina de personal o en inteligencia. A m铆 me gustar铆a que mi madre tuviera un acto de humanidad y me diera alg煤n dato, pero no s茅 si lo voy a lograr. Yo estoy haciendo mi humilde parte con toda la humildad y todo el perd贸n que tengo que pedir, porque yo no sab铆a lo que pasaba. Te soy sincero, yo no sab铆a lo que pasaba.

鈥擡ras un adolescente, no cargas con ninguna culpa ni responsabilidad…

鈥擬ir谩… eso lo dec铆s vos, pero no s茅 si es as铆…

鈥擭osotros hacemos aqu铆 el programa de radio Oral Y P煤blico, en el que tambi茅n se est谩 escuchando esta entrevista, y lo hicimos durante muchos a帽os hasta su fallecimiento el a帽o pasado con V铆ctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Recuerdo que cuando entrevistamos por primera vez a Pablo Verna, hijo de Julio Verna, m茅dico que particip贸 de los Vuelos de la muerte, antes de ponerlo al aire habl茅 con Basterra y le dije: “Mir谩, V铆ctor, vamos a entrevistar al hijo de un genocida. No quiero exponerte a que vos te cruces al aire con 茅l”. “No, quiero hablar con 茅l”, me respondi贸. Y cuando lo sacamos al aire, categ贸ricamente y con esa lucidez tan grande que ten铆a, le dijo: “La maldad no se hereda”. Si estuviera V铆ctor hoy aqu铆 con nosotros te estar铆a diciendo eso mismo a vos. No pod茅s tener responsabilidad por los hechos de llevados adelante por tu pap谩 o por tu mam谩. Al contrario de eso, est谩s poniendo el esfuerzo en poder dar algo de informaci贸n a los y las familiares, cosa que tampoco es tu responsabilidad. Es responsabilidad de los genocidas en primer lugar, y del Estado en segundo lugar. No de alguien que creci贸 en el seno de una familia militar porque eso fue lo que le toc贸 en la vida.

鈥擯ero me da verg眉enza… Porque viste esa frase: “la familia, la sangre es lo que tira”. Yo aprend铆 en la vida a que la familia de sangre no es la m谩s importante, no es lo 煤nico. Yo aprend铆 a tener otra familia, que no es justamente la de sangre. Eso es lo que me ense帽贸 la vida y agradezco esto que dec铆s de Verna. Te agradezco, me hace bien, pero igual siento verg眉enza. Porque en mi familia yo siempre segu铆a tratando de acercarme y mi madre o mi hermana Diana Patricia Triaca, que es esposa tambi茅n del coronel Dar铆o Raffo Calder贸n, me dec铆an: “A vos te tendr铆amos que haber tirado tambi茅n de los aviones. Nos quedamos cortos tirando gente de los aviones”. Entonces yo, en mis sentimientos, siempre queriendo acercarme a la familia, pero siempre me sent铆 distinto, esa eran las respuestas que yo ten铆a: “Nos quedamos cortos tirando gente de los aviones. A vos tambi茅n te tendr铆amos que haber tirado”. Entonces era un cachetazo detr谩s del otro, pero que yo no me daba cuenta, no me daba cuenta. Uno no se quiere dar cuenta de lo que es la familia. Eso es algo muy duro.

鈥斅縀n qu茅 circunstancias se daba esa violencia tremenda que acabas de contar, eran discusiones familiares o interpelaciones de tu parte?

鈥擲铆, s铆, yo siempre me sent铆 distinto y cuando quer铆a entablar una conversaci贸n, siempre el negacionismo, siempre esas respuestas violentas. Esa y tantas otras m谩s que puedo mencionar y tantas otras m谩s. Ahora menciono esa y est谩 en mi testimonio tambi茅n. Pero era para decir: si sos distinto, ac谩 en esta familia no ten茅s cabida. Y de hecho eso fue lo que sucedi贸. De alguna forma me apartaron y mientras estaba haciendo el servicio militar en plena guerra de Malvinas, 1982, que solamente me toc贸 tener que hacer guardias en ac谩 en el Puerto de Buenos Aires, aprovech贸 mi madre para para hacerme a un lado porque yo era molesto y nunca m谩s pude entrar en mi casa y me encontr茅 viviendo solo y saliendo a sobrevivir en la vida y la pas茅 mal. La pas茅 realmente muy mal en muchos momentos, sin tener nada, porque uno en esa 茅poca todav铆a era muy, muy inocente, muy inocente.

鈥擟uando habl谩s en referencia a tu mam谩, habl谩s en tiempo presente. Tu madre vive…

鈥擬i mam谩 vive. S铆, la asiste mi hermana Diana que mencion茅. Y bueno, mam谩, cuando puedo hablar con ella, es esto de negar todo continuamente. Pero yo estoy tratando de hacer un trabajo porque ella ya tiene 93 a帽os. Est谩 muy l煤cida, pero abrigo esa esperanza de que me pueda aportar algo, de que me pueda decir algo, de que me pueda decir que al menos fue muy triste todo lo que se vivi贸. Pero quiz谩 tenga alg煤n documento en la casa en Olivos donde vivimos toda la familia, quiz谩 tenga ella alg煤n documento y abrigo esa esperanza de que pueda uno de estos d铆as recibirme y preguntarle, humildemente. Y despu茅s les contar茅 si obtuve algo o no. Que no es por m铆 y no es por vos. Es por lo que dijimos, es por el Nunca M谩s, es por aportar algo. La verdad que agradezco tanto a La Retaguardia todo lo bien que hacen por tanta gente, 驴no? Y bueno, esperemos seguir luchando. Yo estoy hoy ahora en esa lucha de ver si mi madre me puede dar algo. De mi hermana espero poco porque es esposa de un militar y es recontranegacionista. Si la comparo, la comparo con Cecilia Pando y creo que mi hermana es peor que Cecilia Pando. Pero bueno, imaginate la frase que te dije… de una de las pocas frases que te dije. Este es el tipo de charla, 驴viste? Pero quiero encontrar el momento, pero para eso tengo que hacer un trabajito. No es que yo tengo contacto ahora todos los d铆as con ella.

鈥擲os frecuente televidente de los juicios. Incluso en el chat del Canal de YouTube de La Retaguardia ven铆s participando.Ven铆a siguiendo tus mensajes. No le ven铆amos contando a la gente todav铆a tu historia, porque quer铆amos llegar a este momento en el que vos decidieras hacerlo. Pero adem谩s ibas presencialmente al juicio de Campo de Mayo, que est谩 ahora en instancias de alegatos, cuando era presencial.

鈥擲铆, s铆, s铆, ser铆a el a帽o 2019. Era presencial antes de la pandemia y ah铆 me impactaban los testimonios de la Megacausa de Campo de Mayo, que se inici贸 con los testimonios de los familiares de los desaparecidos de Mercedes Benz. Entonces en un momento me acerco a la fiscal (Gabriela) Sosti y a Pablo Llonto con una placa donde estaban los 14 desaparecidos de Mercedes Benz que estaban en Puerto Madero, justo delante de donde en ese momento trabajaba yo en Puerto Madero. Estaban ah铆 las oficinas. Yo dejo Mercedes Benz en el a帽o 201. Ya con el cambio de gobierno de (Mauricio) Macri, la empresa era otra, empez贸 a ser otra empresa, ya se sent铆an otras presiones y yo no me sent铆a bien dentro de Mercedes Benz, pero viv铆 esos 25 a帽os en una burbuja. Tasselkraut (Juan Ronaldo, gerente de la empresa y nexo con el Ej茅rcito), el creador que es uno de los responsables de haber perseguido y de haber entregado a gente a la dictadura y de haber sido el verdugo que los entreg贸 y a veces uno se los cruza en un pasillo, en la oficina central, y estaba como si nada Tasselkraut, el hijo tambi茅n, y trabaj茅 en una empresa negacionista. Obviamente estas multinacionales te tapan todo, y yo me encuentro como un baldazo y todo esto que yo he relatado me ha explotado quiz谩s ahora, lo digo con un poco de verg眉enza. 驴Por qu茅 no dije todo esto antes? Pero bueno, me explot贸 ahora, yo no s茅 por qu茅, pero vi esto de Mercedes Benz, estos testimonios y yo iba, los presenciaba y vi el sufrimiento de la familia de Nu帽ez (Diego, uno de los trabajadores de la empresa que fueron desaparecidos), de la hija. Me da mucha verg眉enza, mucha verg眉enza.

鈥擲ergio, te agradecemos esta esta primera versi贸n p煤blica de este testimonio, seguramente la vamos a seguir. Ojal谩 que puedas encontrar m谩s informaci贸n, pero insisto en que esto no es una responsabilidad tuya, sino del Estado y de quienes perpetraron el genocidio, no de quienes intentan recorrer el camino inverso, como vos. Much铆simas gracias y te agradecemos tambi茅n por haber elegido La Retaguardia para contar tu historia por primera vez.

鈥擭o, te agradezco a vos, disculp谩 la emoci贸n. Quiero romper en llanto, pero hay que ser fuerte. La verdad que es un orgullo el trabajo que hacen todos ustedes. Y bueno, que se sigan sumando m谩s, que sigamos luchando por una sociedad mejor, justa, con memoria, con futuro y bueno, por la verdad, la memoria y la justicia. Gracias La Retaguardia.