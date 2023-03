–

Desde CGT hemos convocado huelga feminista de 24 horas para el d铆a 8 de marzo.

En el d铆a de hoy se ha celebrado una mediaci贸n para arreglar la situaci贸n que tenemos en el sector de Telemarketing pero es imposible llegar a un acuerdo con la PATRONAL cuando se trata de un tema tan importante como la desigualdad: somos un sector feminizado y esto es igual a un sector precarizado. Cuando decimos que nos sobran los motivos es por lo siguiente: la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se perpet煤a en esta actividad por las ineficaces acciones en materia de g茅nero que convierten a las mujeres en trabajadoras de segunda o tercera categor铆a. Pocas mujeres en este sector tenemos jornadas completas ya que los turnos no son compatibles para poder conciliar, esto es igual a un salario no digno y en muchos casos no est谩 equiparado al SMI. Existe la desigualdad de oportunidad en el acceso al empleo y promoci贸n profesional, ya que la gran mayor铆a de estructura, personal de RRHH o directivos son hombres. Cuando decimos que somos un sector feminizado es la realidad, pues a estas empresa del sector les da igual. Cuando estamos negociando los planes de igualdad no se lo toman en serio, las negociaciones est谩n vac铆as de contenido ya que las empresas no ven la desigualdad real, solo miran sus bolsillos. Cuando se trata de las medidas para solucionar la desigualdad en las empresas, siempre es un NO por respuesta o nos miran con caras de locas; no estamos locas, queremos una igualdad justa. Tener un salario digno, tener unas horas dignas, tener las mismas promociones profesionales que los hombres, no sufrir acoso sexual en el trabajo por ser mujer, no tener que escuchar micromachismos鈥

por todo esto:

EL D脥A 8 DE MARZO NOS VEMOS EN LAS CALLES, PARA LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS Y POR LAS QUE NO EST脕N.

