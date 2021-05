–

De parte de Periodico Anarquia May 18, 2021

Para modificar las cosas no hay que pedir permiso. Lxs poderosxs han inventado sus estructuras jerárquicas, justificadas con sus teorías contractuales que versan sobre la necesidad de la autoridad para mantener un “orden”, y bla bla. Ese orden al que se refieren es el mismo que nos mantiene en la miseria, pisándonos la cabeza entre nosotrxs para alcanzar un ideal de clase media, luchando incluso por tener trabajo donde ser explotado para poder comer.

No hay discusión si no estamos en igualdad de condiciones. Con lxs poderosxs no se discute, no se negocia nada. La discusión racional funciona en una comunidad libre, que se crea a sí misma y genera sus propios acuerdos. La democracia representativa propone un diálogo que es falso porque deja intacta la desigualdad económica.

La realidad material se modifica interviniéndola, generando otras realidades contrarias al mundo basado en la opresión. No podemos esperar más, la necesidad de cambiarlo todo está en cada pibx durmiendo en la calle, en cada represión policial, en cada pibx fumando pasta en un rincón…