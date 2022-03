–

Nosotros, la impotencia

Como ya es costumbre, la avalancha de interpretaciones, elucubraciones, denostaciones, predicciones, reflexiones moralizantes, etc., e incluso soluciones a prop贸sito esta vez de la invasi贸n de Ucrania por las tropas rusas, inundar谩 el supermercado medi谩tico de la retaguardia europea. Pero la verborrea de expertos, analistas, consultores, profesionales y dem谩s opinadores profesionales o amateurs se queda en humo de paja ante las decisiones de los consejos de administraci贸n empresariales y los estados mayores de los ej茅rcitos que son los que mueven tanques, aviones y bombas en los dos bandos. As铆 que una de las primeras prevenciones a la hora de pronunciarse ser铆a la de intentar desmarcarse de unos y otros, comenzando por reconocerla como una guerra nuestra.

Desde luego, la guerra es una maniobra m谩s de reajuste del capitalismo transnacional globalizado cuyas consecuencias directas, adem谩s de las que sufre la poblaci贸n ucraniana, ya son perceptibles sobre las actividades productivas y de consumo de los pa铆ses espectadores. Est谩 por ver cu谩l ser谩 el alcance de los efectos de la guerra (reconstrucci贸n, refugiados, estanflaci贸n) sobre las previsiones del Plan de Recuperaci贸n de la UE Next Generation. Eso sin olvidar la posibilidad nunca tan probable de un holocausto nuclear.

Morir谩n unos miles de personas, algunas llevadas a la fuerza al campo de batalla y otras impulsadas por el esp铆ritu nacional, todas debidamente sacrificadas en aras de un nuevo mapa geopol铆tico pactado por nuestras respectivas clases dominantes y del reparto de beneficios en la reconstrucci贸n y reparaci贸n de los estragos militares que, a su vez, impulsar谩 la industria de armamento. Los pa铆ses de la UE ya anuncian mayores gastos de 芦defensa禄.

En este juego criminal los cimientos de los dos totalitarismos enfrentados salen beneficiados, independientemente del resultado que se d茅 en el campo de batalla, pues las grandes compa帽铆as oligopolistas de la energ铆a y de las materias primas que operan en el mercado mundial ya est谩n mejorando sus cuentas de resultados con los aumentos de precios e incluso con las ventajas supuestas de su posici贸n geogr谩fica en la cadena de suministro. Los directivos de Enagas se congratulan del renovado papel que jugar谩 la pen铆nsula ib茅rica en el suministro del gas argelino, el lobby nuclear clama por la soberan铆a energ茅tica y la industria armamentista disimula su euforia.

Esta guerra enfrenta a dos 茅lites gestoras del capitalismo transnacional pero al mismo tiempo interdependiente, con intereses entrecruzados lo que dificulta entender la situaci贸n y tomar partido. Son dos facciones del capital transnacional que concurren por una mayor cuota de mercado y esfera de influencia geopol铆tica y se presentan bajo dos formas de totalitarismo; el renovado nacionalimperialismo ruso y el imperialismo del mercado, basado en los 芦valores democr谩ticos禄 que c铆nicamente invocan los funcionarios de la UE para intentar esconder la debilidad real ante la iniciativa agresora de sus hom贸logos rusos.

Si, como reconoce un reputado analista de izquierda (S. Alba Rico en la web aporrea), hasta se hace dif铆cil pensar y a煤n m谩s tomar posici贸n, sin embargo, esa debilidad intelectual y pr谩ctica de la izquierda que certeramente se帽ala el autor vuelve a confirmarla la vaguedad de su propuesta (芦la mejor forma de decir 芦no a la guerra禄, en Madrid, en Par铆s y en Berl铆n, es decir s铆 a la democracia禄). Sin duda, la intoxicaci贸n propagandista complica a煤n m谩s la comprensi贸n del desastre y de nuestra propia impotencia a la luz de las categor铆as de la derecha e izquierda del capital en el marco de la pol铆tica tradicional como representaci贸n y materia de discusi贸n medi谩tica.

Pero, si no queremos llamarnos a enga帽o, la mayor dificultad es el miedo, el temor a plantearnos hasta d贸nde estamos dispuestos a asumir el sacrificio que comporta un rechazo a la guerra que vaya m谩s all谩 de la denuncia, del bureo medi谩tico, de los gestos humanitarios y, en 煤ltima instancia, del alineamiento con nuestra burocracia democr谩tica. Hemos llegado a un punto en el que no cabe la autocomplacencia del rechazo testimonial a la guerra y probablemente, contra lo que pueda sugerir el citado analista, quiz谩 s铆, quiz谩 sea una buena idea socavar a煤n m谩s la economia europea. Al menos, en lo que pueda contribuir a socavar la economia globalizada de la guerra.

Como quiera que sea, esclarecer las causas inmediatas de la guerra es solo un parte del problema; la otra, la fundamental es elucidar las causas de nuestra impotencia en una circunstancia que nos supera y ante la cual parece que solo queda alinearnos con nuestro enemigo interior, o sea, con nuestros gestores europeos en torno a una democracia de mercado que es precisamente una de las causas subyacentes de la guerra.

Ni los llamamientos a la solidaridad del proletariado internacional, ni las consignas humanistas y pacifistas, ni las manifestaciones de masas expresando rechazo simb贸lico a la guerra y derrochando sentimentalismo, ni la adhesi贸n a nuestros gestores democr谩ticos, evitar谩 la realidad de la guerra porque simplemente no depende de nosotros; porque es algo que nos viene dado e impuesto por las decisiones de las 茅lites gestoras en unas determinadas circunstancias y siempre en funci贸n de sus intereses, desde luego, pero no solamente. Porque el poder de decisi贸n de la clase dominante descansa tambi茅n sobre nuestra complicidad en mayor o menor grado, sobre ese pacto social en el que se nos otorga un determinado nivel de vida, a cambio de su impunidad. Por eso la guerra es una consecuencia l贸gica, comprensible y, circunstancialmente, necesaria como sost茅n de un determinado modo de vida soportable para una parte de la poblaci贸n del mundo: la espectadora impotente, solidaria en manifestaciones de oposici贸n y rechazo simb贸licas.

Tampoco hace falta darle muchas vueltas para reconocer que tras la impotencia pol铆tica est谩 la conciencia del riesgo que implica la acci贸n contrala guerra porque, como la gesti贸n de la pandemia puso de manifiesto, cualquier iniciativa de intervenci贸n nos interpela directamente acerca de la adhesi贸n a nuestras respectivas clases dominantes; o, por decirlo con otras palabras, tiene que ver con nuestra implicaci贸n concreta en la organizaci贸n social, pol铆tica, econ贸mica y cultural que hace posible la guerra.

Es habitual que las oligarqu铆as dominantes, independientemente de sus disensiones coyunturales, sigan la estrategia del hecho consumado. V谩lida tanto en el plano macropol铆tico (Balcanes, Irak, Afganistan, Siria, L铆bano, Palestina, Mali, Yemen鈥crania), como en el micropol铆tico (implantaci贸n de la MAT, del AVE, del sistema agroindustrial, de la especulaci贸n inmobiliaria, del rescate bancario o de los cierres empresariales de la reestructuraci贸n). Es decir, las grandes firmas capitalistas ejecutan sus proyectos mientras las instituciones (ayuntamientos, ONG, asociaciones ciudadanas, etc.) se enzarzan en interminables y costosos procesos judiciales y la poblaci贸n asume las consecuencias.

Con la guerra ocurre algo parecido. Son situaciones de hecho, cuya supuesta soluci贸n se encuentra dentro de los par谩metros manejados por quienes crean el problema. Las oligarqu铆as gestoras del capital y los estados se han convertido en los verdaderos situacionistas a la hora de crear situaciones en las cuales solo somos v铆ctimas directas o espectadores sumisos y contribuyentes de mejor o peor grado. No podemos parar la guerra porque la guerra es una cuesti贸n que se dirime entre los g谩ngsteres en quienes delegamos la gesti贸n de nuestras vidas; y cuyas decisiones y resoluciones est谩n totalmente fuera de nuestro alcance. La guerra la parar谩n quienes la hacen cuando, por una u otra raz贸n, les convenga. En la negociaci贸n, como en la declaraci贸n de hostilidades, nosotros, la masa proletarizada, no contamos; tan solo somos la carne de ca帽贸n, de exilio, estad铆sticas y banderitas sobre mapas y diagramas en el juego de sal贸n de las c煤pulas militares y, llegado el caso, la fuerza de trabajo y de consumo en la recuperaci贸n econ贸mica de la posguerra.

No paramos la guerra de los Balcanes ni la de Irak ni ninguna otra porque somos una sociedad desactivada y reducida a la impotencia m谩s o menos autocomplaciente y reducida al ejercicio de una solidaridad que es representaci贸n ritualizada en d铆as se帽alados a horas fijas. Y hemos de reconocer que esas experiencias frustrantes hacen mella en nuestras conciencias, pero no en los gobiernos, en los consejos de administraci贸n empresariales ni en los estados mayores de los ej茅rcitos.

Manifestaciones m谩s o menos grandilocuentes aparte, el caso es que, como ocurriera en el consenso cimentado en torno al orden sanitario durante la pandemia, solo esperamos que pase, que corra el tiempo, entretenidos en la solidaridad emocional; cualquier cosa menos abordar c贸mo hemos llegado aqu铆 y en qu茅 compete realmente a nuestro modo de vida este nuevo episodio criminal masivo.

Hemos asumido t谩citamente la impotencia como consecuencia de nuestra imbricaci贸n en esa megam谩quina que es la organizaci贸n social capitalista, pues el capital -como el estado- es una relaci贸n social; o sea, la nuestra. Y nuestra implicaci贸n en la estructura, sistema, din谩mica, o como se quiera llamar, del capital ha llegado a tal extremo, nos hemos hecho capital hasta tal punto en virtud de nuestras conquistas (estado de bienestar, y reivindicaciones del movimiento obrero industrial) como de nuestras claudicaciones (cesi贸n de soberan铆a a las instituciones y a los estados mayores de nuestros ej茅rcitos), que cualquier reacci贸n antagonista comporta un riesgo concreto, personal y colectivo aparentemente autodestructivo, suicida. Y ah铆 estamos, en la disyuntiva de seguir como hasta ahora, mirando de salvar los pocos muebles que nos quedan en connivencia con nuestros gestores y entregarnos a una extinci贸n gozosa o bien indagar modestamente en la posibilidad de romper amarras con la farsa criminal que nos mantiene.

Pues, a fin de cuentas, en el fondo del antimilitarismo y del pacifismo late la cuesti贸n de hasta qu茅 punto es posible un 芦tercer campo禄, al estilo del que propusieron unos 芦descerebraos禄 izquierdistas durante la segunda guerra mundial, y c贸mo ser铆a efectivo en la actualidad. Una cuesti贸n nada ret贸rica y que tiene que ver directamente con lo que uno est谩 dispuesto a hacer o, m谩s bien, a poner en juego para plantar cara no a una guerra que est谩 fuera de nuestro alcance, sino a la situaci贸n de guerra que implica nuestro alineamiento pr谩ctico con las 茅lites dominantes en nuestro quehacer cotidiano. Pues no conviene olvidar que nuestros gestores hacen la guerra no solo en nuestro nombre y 芦valores禄, sino en nuestro beneficio y bienestar de ciudadanos consumidores.

Una vez m谩s, la tesitura hist贸rica nos emplaza a morder la mano que nos da de comer si queremos intentar realmente el boicot a la guerra y llevar a cabo una solidaridad activa con las v铆ctimas, comenzando por la paralizaci贸n y reconversi贸n a producci贸n de uso civil de nuestra industria de armento como de las empresas constructoras de aviones y barcos de guerra. Y entrarle de frente al chantaje de la p茅rdida de empleos que tal reconversi贸n supondr铆a, que es lo que propicia la actitud c贸mplice de la clase trabajadora en la industria de guerra.

La oleada de producci贸n discursiva o de relatos, como ahora se usa decir, sobre el dram谩tico episodio que estamos viviendo, servir谩 de nada si se pierde en sofisticadas -e incluso l煤cidas- elucubraciones sobre la biopol铆tica鈥 No se trata ya de poner el cuerpo en el juego metaf贸rico de la neolengua posmoderna, sino de ponerlo en la materialidad concreta de nuestra vida: qu茅 estoy, est谩s, estamos dispuestos a sacrificar de nuestro estatus para dejar de ser c贸mplices m谩s o menos vergonzantes del mundo de la guerra.

La inflaci贸n galopante intensificada con la guerra ya ha disparado los beneficios de las grandes firmas de la energ铆a, de las materias primas, del transporte, de la log铆stica y de la distribuci贸n en detrimento de las condiciones de vida material de la poblaci贸n proletarizada, especialmente en los estratos m谩s bajos.

Pero las oportunidades de los beneficios empresariales de las guerras puede ser igualmente la oportunidad para las iniciativas de autorreducci贸n y boicot contra los oligopolios del gas y la electricidad que pongan en el primer plano de discusi贸n el modelo de producci贸n y consumo de energ铆a que esta guerra, una vez m谩s, nos muestra inviable. Una manera de romper la impotencia radical que nos paraliza mentalmente y pr谩cticamente ante el hecho consumado de una guerra en la que somos a un tiempo rehenes y beneficiarios subsidiarios. Y probablemente sea tambi茅n un t铆mido paso en la recuperaci贸n de una perspectiva que no se limite a ser la izquierda pol铆tica del capital cuya radicalidad est茅 a la altura de la radicalidad de la guerra entre dos totalitarismos que son exponentes de un mismo modo de reproducci贸n social capitalista en crisis total.

Corsino Vela, marzo 2022