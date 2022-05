–

Oscar Escobar realizó, junto a su patrocinio, una conferencia de prensa sobre actualidad de la causa por el asesinato de Camilo Escobar, su hijo, por parte de un presunto policía. Allí expuso nuevas evidencias de irregularidades en la causa además de mencionar ejemplos que muestran la desigualdad por parte de la justicia. Camilo Escobar murió asesinado por un presunto policía en una casa donde había ido a comprar flores de marihuana, allí un presunto comprador se anunció como policía, mostró su placa y en un pleito asesinó a Camilo. Actualmente nada se sabe del asesino mientras la causa descansa en el Juzgado 50 a cargo del doctor Carlos Bruniard. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Algunas de las precisiones explicadas por el patrocinio muestran graves filtraciones de información que obstruyeron la investigación. “No solo tenemos filtraciones dentro de la Policía de la ciudad, sino que también tenemos filtraciones dentro del Ministerio público Fiscal, o del juzgado”, comento Mario Periconi, abogado que forma parte del patrocinio de Oscar Escobar. “Otro temor que tenemos, es que si aparece uno de los testigos, nuevamente oculto, puede aparecer muerto”, agregó.

“Violando las acordadas por pandemia, el doctor Bruniard nunca escaneaba el expediente y no las subía. De hecho las filmaciones nunca fueron subidas al sistema legal. Fueron solicitadas en no menos de siete oportunidades. Las declaraciones estaban escritas en papel y se olvidaban de subirlas al sistema. Durante la pandemia la Corte Suprema de Justicia ordenó a los juzgados a escanear todo. No lo hizo. Recién lo hizo en diciembre de 2020 y lo hace de una manera muy particular: no tenemos las filmaciones. Todo juzgado con mediana seriedad sube los registros fílmicos, acá no sucedió», concluyó el abogado.

Luego Oscar Escobar tomó la palabra y señaló el trato desigual recibido ante el pedido de investigar las cámaras de seguridad que le fue negado durante meses. “Hay ejemplos de noticias cercanas, como por ejemplo cuando le pusieron unas bombas molotov al diario Clarín, la fiscalía a cargo investigó 150 cámaras de seguridad y vía biométrica el rostro de una persona que está detenida. Ahora ha salido en los diarios que el Gobierno de la Ciudad usaba las cámaras para seguir a adversarios políticos, y el Juez Gallardo lo ha prohibido. Nosotros lo que pedimos es un derecho constitucional que es igualdad ante la ley. Acá tengo la remera de otro chico lamentablemente asesinado por el patrón de conducta que tienen las fuerzas de seguridad en el país que tuvo todo el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, lo quiero decir acá, porque pusieron un palco frente a Tribunales y lo comunicó como si ese caso fuera único cuando son miles de chicos que sufren la agresión de las fuerzas de seguridad que están para cuidarlos y no lastimarlos”, comentó mostrando la distinta vara en los numerosos casos de jóvenes asesinados.

“Toda la pelea que hacemos los padres y madres me parece que está mal orientada si solo hacemos efemérides de la angustia y del dolor y no encontramos una herramienta necesaria para salvarle la vida a los miles de jóvenes que corren riesgos caminando por este país. Hay casos terribles a lo largo y lo ancho del país que no tuvieron la difusión pertinente. Nosotros le pedimos a la Secretaría de Derechos Humanos, lamentablemente no hay medios masivos pero le agradecemos a los compañeros que están presentes, que tenga la misma actitud para todos los jóvenes asesinados”.

“Nosotros tenemos cuidado y decimos “presunto policía” porque mostró la chapa sacó un arma y mató a mi hijo. Si es policía, o no, no lo sabemos. Lo que si sabemos concretamente que la policía de la comuna, que estuvo en el lugar, no actuó como corresponde ajustado a la ley y podemos ponerle tres nombres diferentes: desidia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por último y más grave: connivencia con el asesino. Está probado por ejemplo en el caso de Lucas González cuyo patrocinio parece que no es igual que el nuestro, porque tiene 15 imputados por encubrimiento, artículo 277, que es bastante grave, incluso una abogada de la policía”.

La conferencia de prensa fue preparada durante mucho tiempo. Oscar dejó invitaciones formales en numerosos medios hegemónicos y organismos públicos. A excepción de este medio, colegas independientes y la Correpi, el resto no asistió. Fueron invitados el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. También habían comprometido la cobertura los Canales C5N y Crónica TV, ninguno de ellos estuvo presente. A pesar de la desazón por las ausencias, Oscar no va a bajar los brazos. «Aunque hoy no hayan venido medios y organismos que estaban comprometidos, no nos vamos a rendir», declaró Oscar.

