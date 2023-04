enviado por iyarza40@gmail.com

Como comod├şn del explotador, la idea del b├írbaro nunca ha dejado de ser ├║til.

Ernesto Est├ęvez Rams

4 de abril de 2023

┬┐Qui├ęn es m├ís ┬źb├írbaro┬╗, el ind├şgena ┬źincivilizado┬╗ de la selva amaz├│nica, o los millonarios y cultos accionistas de todas las empresas que se enriquecen a costa de su deforestaci├│n?

Damos por sentado que guerras mundiales hemos tenido dos; sin embargo, si nos atenemos a un criterio de no seguir por lo que otros nombran, guerras mundiales hemos tenido una continua desde que eso que llamamos Occidente se invent├│ a s├ş mismo, con el descubrimiento de Am├ęrica.

Los imperialismos europeos, descubriendo que el planeta era redondo, hicieron de cada regi├│n un escenario de batallas, a veces navales, a veces terrestres, pero siempre fueron menos los tiempos de tregua que aquellos de guerras. De manera creciente, como escenario de sus repartos de las tierras de otros, como bot├şn de disputa, y esos otros poniendo el grueso de los muertos. Y no pensemos que ┬źotros┬╗ se refiere siquiera a lo extraeuropeo, pues, para la visi├│n del mundo de aquellos que se repartieron el hemisferio nuevo, todo al este del Danubio era, sospechosamente, poco civilizado. La idea no era nueva. Ya desde tiempos romanos, otros eran aquellos que no heredaban la tradici├│n grecolatina, y a lo que con el tiempo se le llam├│ Austria. Oesterreich fue nombrada como ┬źtierras del este┬╗, y se le ve├şa como un territorio de contenci├│n entre ellos y los habitantes allende el Danubio tildados de primitivos, es decir, de b├írbaros.

El t├ęrmino b├írbaro tiene su origen en la Grecia cl├ísica, y se refer├şa a los pueblos que no hablaban griego. Su etimolog├şa ÔÇôse argumentaÔÇô viene de una voz onomatop├ęyica que se imitaba como bar-bar, la pronunciaci├│n ininteligible de los que no compart├şan el griego como lengua. Aunque su atribuci├│n depend├şa del idioma que hablase el otro, la idea luego se extendi├│ a aquellos que no compart├şan la ┬źpureza┬╗ de la cultura cl├ísica, y eventualmente incluy├│ pueblos griegos en los confines del mundo hel├ęnico que hablaban alg├║n tipo de dialecto griego. El t├ęrmino nunca fue inocente, la condici├│n del otro como ajeno a los propios implicaba la justeza moral de esclavizarlos y, por tanto, justificaba esa condici├│n violenta detr├ís de la superioridad cultural. Los romanos, como en tantas otras cosas, adaptaron el t├ęrmino a sus particulares contextos, y b├írbaro termin├│ significando no-romano, connotando como primitivo e inferior, y justificando as├ş invasi├│n y sometimiento.

Con el invento de Occidente y la expansi├│n colonial europea, es que el t├ęrmino alcanza una implicaci├│n global. B├írbaros eran todos aquellos sujetos para ser conquistados. B├írbaros eran los habitantes del Nuevo Mundo, necesitados de ser cristianizados, justificaci├│n de su servidumbre, pues, ajenos a la ┬źcivilizaci├│n┬╗, vista como la portada por los conquistadores, el tutelaje piadoso era condici├│n necesaria para su salvaci├│n, aunque la realidad terminara siendo la del exterminio.

B├írbaros eran los negros de ├üfrica, necesitados como mano de obra esclava, igual sujetos de una cruzada civilizadora que los desterraba y les inculcaba la buena nueva de su suerte, a golpe de cepo y latigazos. B├írbaros eran los japoneses, con sus costumbres guerreras de un feudalismo superado por Occidente, y b├írbaros eran los chinos, amarillos, a los que nadie entend├şa y poco importaban, si aseguraban cambiar sus recursos por el opio impuesto. B├írbaros eran los indios, con sus turbantes y sus culturas m├ís enigm├íticas a├║n. B├írbaros eran los territorios que el infame Cook fue descubriendo e incorporando al imperio brit├ínico. B├írbaros eran los ├írabes, con su orientalismo excitante y ex├│tico, sus voluptuosidades y sus desenfrenos. B├írbaro era el otomano amenazante, y el fascinante egipcio, y el asirio, y los herederos babil├│nicos, y los persas, y los pueblos del vientre de Asia.

B├írbaros tambi├ęn eran los eslavos, esos pueblos con un cristianismo diferente. Y los rumanos, esos extra├▒os pueblos de campesinos hoscos, con lengua con origen en el lat├şn. B├írbaros terminaron siendo los griegos, ┬ímadre m├şa!, tan relegados a cabras y pastores. No hay nada casual en que los vampiros fueran de tierras b├írbaras y Frankenstein, aunque hijo de la ciencia, descarriada degeneraci├│n de tierras germanas donde se jugaba al aprendiz de brujo con instrumentos m├ís all├í de su entendimiento. Retamar nos recuerda, en ese texto De Dr├ícula, Occidente, Am├ęrica y otras invenciones, que el Dr├ícula de Bram Stoker comienza certificando que al este del Danubio, m├ís all├í de Oesterreich, estaba lo inc├│gnito, lo atemorizante, y era territorio de terribles realidades fant├ísticas.

Incorporado a occidente, despu├ęs del exterminio y la prevalencia absoluta blanca, ee. uu. se apropi├│, sin complejo alguno, de la noci├│n del otro b├írbaro. La usaron para exterminar la poblaci├│n originaria, y la usaron para justificar su esclavismo posindependencia. La us├│ Walker para invadir a Nicaragua, y la us├│ Teddy Roosevelt para agredir a Colombia. La usaron para justificar la Enmienda Platt. Y la usaron para justificar el golpe de Estado en Chile, cuando un funcionario yanqui dijo que, si el pueblo chileno no comprend├şa por qui├ęn deb├şa votar, ee. uu. ten├şa el deber de rectificarles la ignorancia.

Pero b├írbaros tambi├ęn son los obreros que luchan, el campesino que se subleva. B├írbaros eran los que intentaron asaltar el cielo en el Par├şs de la Comuna, y los que tomaron el Palacio de Invierno. B├írbaros eran los anarquistas de Chicago, y tambi├ęn Sacco y Vanzetti. B├írbaro era Malcolm x, y b├írbara era Lolita Lebr├│n. B├írbara era Nina Simone y b├írbaro era George Floyd. B├írbaros son los pobres que hoy pelean por su suerte en Per├║.

Y es que, como comod├şn del explotador, la idea del b├írbaro nunca ha dejado de ser ├║til. Miren en cualquier pel├şcula de Hollywood la imagen de nuestras tierras. Tierras de violencia, de narcos, de corruptos, de calles sucias, de carretas y de analfabetos, de buenos salvajes, d├│ciles al yanqui superior, y de malos salvajes carentes de sensibilidad humana, de bailes ex├│ticos, de aut├│cratas, de guerrilleros sanguinarios, tierras de moralidad dudosa, tierras de b├írbaros. Escuchen a sus presidentes, a sus peri├│dicos y a sus noticieros hablar de nosotros, y medir nuestro ├ęxito en t├ęrminos de c├│mo imitamos sus civilizadas maneras, no solo pol├şticas, sino culturales.

Dice el anfitri├│n del programa m├ís visto de la cadena Fox News, Tucker Carlson, refiri├ęndose a los ├írabes, que no se puede confiar en pueblos que no usan cubiertos ni papel sanitario. Exclama un exaltado pol├ştico, en un evento electoral en ee. uu., que no se puede confiar en un pa├şs, refiri├ęndose a los chinos, donde sus habitantes se comen sus mascotas. Una comentarista de televisi├│n en Per├║ justifica la violencia contra los pobres, porque el cuerpo policial no entiende a los manifestantes que no hablan espa├▒ol. Dice el se├▒or Borrell, Alto Representante de la Uni├│n Europea para Asuntos Exteriores y Pol├ştica de Seguridad, que ┬źlos europeos hemos construido la Uni├│n Europea como un jard├şn a la francesa, ordenadito, bonito, cuidado, pero el resto del mundo es una jungla┬╗. Europa es un jard├şn, el resto somos b├írbaros.

No lo olviden, somos bárbaros. Algunos de nuestras tierras lo aceptarán como maldición calibanesca, pero otros, cada vez más, como lo que nos define diferente al otro, diferente al que conquista, diferente al que subyuga, diferente al que explota. Somos hermosamente bárbaros, y el futuro es nuestro, váyanse acostumbrando a ello.

