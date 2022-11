–

NOSOTROS NO VOTAMOS

Ante las próximas elecciones habíamos pensado

publicar un artículo explicando que los anarquistas no votamos y lo que

significa esa opción. Queríamos incidir en la inutilidad de desalojar del poder

a unos para que se encaramen otros, por muy progresistas, izquierdistas y demás

que se proclamen. Pero nos cayó en las manos una carta de Élisée Reclus

(1830-1905) y nos pareció que resultaba muy oportuna en estos momentos. La

reproducimos traducida.

Clarens, Vaud, 26 de septiembre de 1885

Compañeros:

Pedís un a hombre de buena voluntad que no es ni

votante ni candidato, que os exponga cuáles son sus ideas sobre el ejercicio

del derecho de voto.

El plazo que me concedéis es muy corto pero, al

tener convicciones bien claras sobre el tema del voto electoral, lo que os voy

a decir puede expresarse en pocas palabras.

Votar es abdicar; nombrar uno o

varios amos para un periodo corto o largo es renunciar a la propia soberanía.

Ya se trate de un monarca absoluto, de un príncipe constitucional o simplemente

de un mandatario provisto de una pequeña parte de realeza, el candidato al que

llevéis al trono o al sillón será vuestro superior. Estaréis nombrando a

hombres que están por encima de las leyes porque se encargan de redactarlas y

su misión es haceros obedecerlas.

Votar es ser un ingenuo; es

creer que hombres como vosotros adquirirán de repente, al tocar un timbre, la

virtud de saberlo todo y de comprenderlo todo. Vuestros mandatarios se

encargarán de legislar sobre todas las cosas, desde las cerillas hasta los

barcos de guerra, desde el podado de los árboles hasta la exterminación de

poblados rojos o negros, pareciéndoos que su inteligencia aumenta en proporción

a la inmensidad de su tarea. La Historia nos enseña que ocurre todo lo

contrario. El poder siempre ha trastornado, la palabrería siempre ha

embrutecido. En las asambleas soberanas, la mediocridad prevalece fatalmente.

Votar es evocar la traición. Sin

duda, los votantes creen en la honestidad de aquellos a los que entregan su

voto, y quizá tengan razón el primer día, cuando los candidatos están todavía

con el fervor de su primer amor. Pero cada día tiene su día siguiente. En

cuanto cambia el medio, cambia el hombre con él. Hoy el candidato se inclina

ante vosotros, y puede que se agache aún más; mañana, se enderezará y puede que

más alto. Mendigaba los votos, os dará órdenes. El obrero, convertido en

contramaestre, ¿podrá seguir siendo como era antes de haber obtenido el favor

del patrón? El apasionado demócrata ¿no aprende a doblar el lomo cuando el

banquero se digna a invitarlo a su despacho, o cuando los lacayos del rey le

hacen el honor de darle conversación en la antecámara? La atmósfera de esos

cuerpos legislativos es malsana, enviáis a vuestros mandatarios a un medio

corrupto; no os extrañe si salen corrompidos.

No abdiquéis, no impliquéis en

vuestro destino a hombres incapaces por fuerza o a futuros traidores. ¡No

votéis! En lugar de confiar a otros vuestros intereses, defendedlos vosotros

mismos; en lugar de buscar abogados para proponer un mundo futuro de acción,

actuad. No faltan las ocasiones para los hombres de buena voluntad. Arrojar

sobre los otros la responsabilidad de su conducta es falta de valentía.

Os envío un saludo muy cordial, compañeros

Élisée Reclus

Fuente: https://www.nodo50.org/tierraylibertad/335articulo2.html