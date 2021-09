–

De parte de Pozol September 14, 2021 16 puntos de vista

Viena, Austria. 14 de septiembre. 芦Estamos aqu铆 nosotros, las zapatista y los zapatistas gracias a que hubo compa帽eras y compa帽eros nuestros que calleron luchando en el amanecer de 1994 cuando salimos a pelear contra el mal gobierno禄, expres贸 el Subconsciente Insurgente Mois茅s a su llegada a Viena a nombre de lxs integrantxs que conforman la delegaci贸n zapatista 芦La Extempor谩nea禄, la cual recorrer谩 diferentes pa铆ses europeos para conocer las diferentes luchas y resistencias en favor de la vida que se dan en dicho continente.

芦Estamos aqu铆 gracias a las compa帽eras y compa帽eros ca铆dos en la resistencia y rebeld铆a. Nuestra rebeld铆a y resistencia es que nosotros queremos gobernarnos como pueblos禄, enfatiz贸 el ind铆gena chiapaneco ante cientos de asistentes de diferentes pa铆ses que esperaban a la Extempor谩nea, en el aeropuerto Schwechat.

芦Nosotros no queremos matar, nosotros no queremos morir. El problema es que no nos dan la oportunidad de hacer lo que nosotros pensamos como mujeres y hombres. Y es lo que estamos haciendo a lo largo de 28 a帽os, no estamos disparando, no estamos matando, ni queremos morir, queremos la vida禄, expres贸 el vocero del EZLN.

芦Pensamos que cada pueblo se puede organizar tambi茅n seg煤n cada quien en su geograf铆a, en su calendario. Nuestros compa帽eros y compa帽eras ca铆dos de por s铆 nos dijeron que un d铆a vamos a tener que hablar a los hermanos del mundo, pero no sab铆amos que 铆bamos a llegar en Viena, y ahora aqu铆 estamos en Viena, capital de Austria. Y as铆 iremos en otros lugares a donde nos inviten como nos invitaron ac谩, que sabemos que ha sido un gran esfuerzo pero es as铆 para el que quiere luchar禄, comparti贸 el Subcomandante Mois茅s.

Trasmisi贸n en vivo

https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/537773307510992/

https://www.facebook.com/pozol.colectivo/videos/235378641729319/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1517618388587229&id=100067958018719

Foto: Compas Arriba