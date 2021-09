–

Europa se queda sola. Lo que no es una buena noticia en un continente que llegó a fabricar jabón con sus ciudadanos. Un continente cada día con más nacionalismos, que vienen a sustituir el vértigo de lo que no se produce: políticas de Bienestar

1- El mundo se ve por sus mapas. Para ello debes mirar los mapas con la intensidad con la que 鈥搕engo entendido鈥 un estudiante universitario, que se ha tomado una anfeta para estudiar, lee una bombilla durante toda una noche, y no el libro que ten铆a que estudiar. Los mapas son luces. Bombillas fascinantes. Y que, al contrario que una bombilla Osram, explican cosas.

2- El mundo ha cambiado en la 煤ltima semana. Tiene un mapa. Nuevo. Intenso. Bombillero. USA ha dejado de ser una potencia mundial. Afganist谩n 鈥搒u retirada comunicada a los aliados USA en el 煤ltimo momento, como se comunican las cosas a quien ya no tienes en la cabeza鈥 es la met谩fora, la prueba de que Trump era Trump, pero tambi茅n, en algunos tramos, la 茅poca. Concretamente, el fin de una 茅poca, la vita nuova. Hasta que alg煤n suceso diga lo contrario, USA no ha vuelto al punto del que se fue con Trump. Mantiene autoridad mundial, pero es y quiere ser una potencia regional. La regi贸n en la que USA es potencia es el Pac铆fico. El Pac铆fico es el punto del mundo con m谩s potencias regionales y m谩s rollizas. Es el mundo. Su zona de fricci贸n. La bombilla. Si bien deslumbrante, es dif铆cil interpretar una bombilla, por m谩s que te pases una noche mir谩ndola.

3- La alianza militar 鈥搈ilitar; ojo; eso lo cambia todo en la bombilla鈥 USA-UK-Australia est谩 por interpretar. No se interpretar谩 hasta que se verbalice. Lo militar, en ese sentido, es un lenguaje, simb贸lico, como todos los lenguajes, pero sin palabras, y con submarinos nucleares, por ejemplo. No se sabe a煤n si la funci贸n de esa alianza militar consiste en garantizar el paso comercial en la regi贸n. O en impedirlo. O en explicar al mundo 鈥揅hina, Rusia, UE鈥 que hay una bombilla nueva. O en explicar a China que una guerra comercial es la prima hermana de una guerra. Una guerra comercial salvaje entre Alemania, UK y Francia fue el pr贸logo de la I Guerra Mundial. Una guerra mundial es tambi茅n, por otra parte, snif, comercio internacional. Keynes 鈥搊tro snif鈥 solo se experiment贸 a escala 1:1 en la econom铆a de guerra USA durante la II GM La guerra, sin submarinos nucleares 鈥揺sto es, sin lenguaje; incomprensible; cr铆ptica; pura gimnasia鈥 se est谩 desarrollando, por otra parte, de lo lindo. En Internet. Cada ma帽ana USA, China y Rusia se atacan. Con los teclados. Cuando la jornada laboral acaba, acostumbra a haber ganado Oriente. A la UE le dan menos para el pelo. Lo que indica que no pinta mucho. No es una bombilla.

4- No se sabe el abanico de posibilidades ni de situaciones que nacen con la bombilla USA-UK-Australia. Y no se sabe en tanto que las situaciones en su 谩rea son latentes. Lo latente, lo no palpitante, es incomprensible sin un dato important铆simo, que nunca se cita para evitar que acuda a la cita: el fin, pr贸ximo, fatal, de los combustibles f贸siles 鈥搉o se pierdan, en ese sentido Petrocalipsis, de Antonio Turiel; va por su 5陋 edici贸n, lo que indica que no se lo est谩n perdiendo鈥. La bombilla no nace, por otra parte, para proteger zonas petroleras 鈥揗editerr谩neo, 脥ndico鈥. Protege ya otra cosa. Algo del siglo XXI que no es ya petr贸leo. Puede que tampoco sea comercio. Lo latente habla incluso de una disminuci贸n llamativa del comercio internacional mar铆timo. No est谩 pasando. Pasar谩. Hay indicios. La covid, ese par贸n, supone, a煤n hoy, que el 40% de las empresas UE y USA est茅n desabastecidas de componentes, que vienen, o tendr铆an que venir, de Oriente. La covid es, pues, un indicio de la 茅poca. La 茅poca: los pa铆ses del G-7 ganar铆an 230.000 millones anuales si, simplemente, des-deslocalizaran su producci贸n y se reindustrializaran. El mayor beneficio, tanto en dinero como en puestos de trabajo, estar铆a en USA y Alemania.

5- La bombilla nueva, en todo caso, excluye de s铆 misma a la UE. Pa铆ses con intereses 鈥搕odos鈥, o con territorios 鈥揳lgunos鈥 en el Pac铆fico no est谩n ni se les espera. No se espera ni a Francia, que tiene de todo eso y, adem谩s, arsenal nuclear. Lo que ilumina la bombilla. USA-UK-Austraetc son Estados. La UE no lo es. USA quiere Estados 鈥揺sas cosas que se mueven con rapidez y a golpe de pito鈥 porque, precisamente, USA est谩 reconstruyendo un Estado. Quiere ser Estado y no potencia. A los Dem贸cratas les va la vida en ello. En reconstruir la clase media, esa cosa que, desde el 45 y hasta los 70, fue el sost茅n del Estado. El Estado, en fin, adem谩s de ser temido, precisa 鈥搊 ha precisado desde el 45鈥 ser querido, ser percibido como necesario o reparador. Lo m谩s simb贸lico de la marginaci贸n de Francia, y de su enojo 鈥搉ivel De Gaulle, cuando se le ninguneaba en las conferencias de la II GM por peque帽os detalles, como no tener ni ej茅rcito ni territorio鈥, es que iba a vender submarinos a Australia. De combustible f贸sil, ese peque帽o detalle. Francia, solventa 脿 l’europ茅enne 鈥揺sto es, con cierta decadencia鈥 algo m谩s amplio. Una lectura antigua de lo que es una potencia regional. Una lectura antigua del mundo, sobrepasada por la nueva bombilla.

6- La OTAN se ha pactodevarsoviaciado. O est谩 en ello. O no est谩 claro que siga existiendo en su esplendor, tras el bombillazo. El Atl谩ntico importa un higo. Europa se queda sola. Hay voces, en la Comisi贸n Europea, para la creaci贸n urgente de un Ej茅rcito Europeo. El ej茅rcito de una potencia regional de segundo orden. Que se enfrente 鈥搊 no, que no est谩 claro鈥 a Rusia cuando chulee a los Estados B谩lticos. Que se pueda desplazar por esa macroregi贸n de intereses, que llega a Oriente Medio y 脕frica. Y, con permiso de la bombilla, o a petici贸n de ella, al Pac铆fico. Un ej茅rcito que, supongo, se enfrentar铆a al gran terror europeo. No es el fin de los combustibles f贸siles. Es su contrario. Algo que no acabar谩 nunca porque es la historia de Europa. La inmigraci贸n.

7- Europa se queda sola. Estamos en modo nosotros-solos. Lo que no es una buena noticia en un continente que lleg贸 a fabricar jab贸n con sus ciudadanos. No lo es en un continente que en 2020 鈥揺sto es importante鈥 se rob贸, entre Estados, material m茅dico, o en el que se suspendi贸 la 煤nica joya de la corona: la libre circulaci贸n de personas y/o mercanc铆as. Un continente burocr谩tico y opaco, en el que cuesta saber el precio de una vacuna. Y su beneficio. Un continente cada d铆a con m谩s nacionalismos, que vienen a sustituir el v茅rtigo de lo que no se produce. Pol铆ticas de Bienestar. Estamos solos en un continente que cree que, al contrario de los USA post-republicanos, posee Estados. Es decir, Bienestar. Por lo que no es necesario reconstruir Estados. Ni construir Europa. Un continente en el que se entiende la riqueza y el territorio como varias capas de cebolla que protegen a Alemania, ese motor de cuyas p茅rdidas de aceite vivimos. Alejados de los USA, es m谩s dif铆cil que llegue a Europa lo que hace Biden 鈥揃ienestar, socialdemocracia鈥. Y es m谩s sencillo que la Tercera V铆a siga existiendo, impasible a la realidad. Por lo que es posible que no haya una lectura y utilizaci贸n fresca, salvaje y cool de los Next Generation, emitidos y recibidos por una l贸gica extra帽a, que quiere recuperar la austeridad en un plazo mayor o menor. Sobre la realidad: en Europa hay norte y sur 鈥搚 este, que come aparte; lo que pilla; y donde se est谩 ensayando lo iliberal鈥. Hay zonas del sur en las que hace dos crisis que el Bienestar se suprimi贸, y en las que el eco, el residuo s贸lido del Bienestar 鈥揷ierta sanidad, cierta educaci贸n ya no universal ni gratuita, cierto subsidio, muy localizado鈥 es lo m铆nimo y con otra funci贸n diferente a la del Bienestar. Pura contenci贸n social.

8- El sur. Las bombillas en el trance de fundirse son tambi茅n dif铆ciles de leer. No por su luminosidad, sino por su penumbra. Este fin de semana hubo sendos botellones en BCN y MAD. En la noche/la penumbra. Ambos en sendas universidades. El de BCN tal vez permite explicar esas dos manifestaciones de lo mismo. Porque eran manifestaciones. Con botellas, esa cosa tan dif铆cil de interpretar, como un submarino nuclear en Australia. En Cat, el 76,6% de la poblaci贸n joven termina la secundaria 鈥揵achillerato/FP鈥. No es una gran cifra. Algunos, adem谩s, ni siquiera tienen la oportunidad de iniciar esos estudios 鈥揺n Cat y CAM, esos dos modelos que son uno, este curso no ha habido plazas de FP para, respectivamente, unos 24.000 y unos 25.000 candidatos a estudiantes, que han dejado de serlo; s铆, en ambas CC.AA. se han promovido medidas paliativas, que no han paliado la desmesura del desastre; el desastre es que el Bienestar, la ex-educaci贸n ex-universal, apuesta abiertamente por la privada鈥. Solo el 30,2% de la poblaci贸n joven cat accede a la universidad 鈥揺n la CAM, m谩s de 10 puntos m谩s; Cat es la matr铆cula universitaria m谩s cara del Estado鈥. Del 70% restante, que no estudia, sabemos poco. El 40% parece trabajar. En ocasiones. En un mercado precario. El 30% en edad universitaria ni trabaja ni estudia. En el botell贸n del campus universitario de la UAB hubo robos. Se asaltaron pisos universitarios. Fue un di谩logo ca贸tico norte-sur. El 煤nico posible cuando se considera a los Estados irreformables y depositarios de un Bienestar efectivo, no confirmado por las estad铆sticas. Un di谩logo, por tanto, de una parte del 70% con una parte del 30%. Y que tambi茅n consisti贸 en el robo. El Bienestar como contenci贸n, si uno observa ese di谩logo y sus posibilidades, no durar谩 mucho. Cat 鈥揳 la baja鈥 y la CAM 鈥揳 la alt铆sima鈥 son dos buenos intentos de prescindir de ese di谩logo. El Gobierno central, subsector PSOE, es, a su vez, un buen intento de evitarlo de perfil. Ese perfil es una met谩fora de la Europa embrutecida pero a煤n civilizada. Una met谩fora de la Tercera V铆a, esa brutalidad amable, innecesaria en Cat o Mad. Y en otros puntos de Europa.

9- Nueva bombilla. La vieja bombilla se funde por abajo. Por el sur. Y por los abajos del sur. Si lees en el nuevo mapa del mundo esa bombilla en el Pac铆fico, se lee la oscuridad en este otro punto.

