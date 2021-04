Entrevista con el Comandante Villa Vázquez, de las FARC-EP Segunda Marquetalia :: “Siempre toda acción militar debe tener un fin político”

Las FARC-EP Segunda Marquetalia es una organización político-militar marxista-leninista con sede en Colombia. La organización fue fundada originalmente el 27 de mayo de 1964 luego de un ataque militar respaldado por EEUU contra comunidades campesinas de autodefensa, especialmente comunidades ubicadas en el territorio de Marquetalia en la región del Tolima. Luego de que la CIA estimara a fines de la década de 1990 que las FARC estaban a punto de tomar el poder estatal, el imperialismo estadounidense incrementó su intervención bajo la iniciativa estratégica “Plan Colombia” en 1999.

Tras un acuerdo de paz de 2016 con el estado de Colombia y el fracaso del gobierno en implementar los términos del acuerdo, las FARC-EP Segunda Marquetalia rompieron con el partido político legal Comunes y reiniciaron la lucha armada. Esta entrevista se centra en las razones por las que la Segunda Marquetalia reinició la lucha político-militar y las posibilidades que tiene el movimiento revolucionario armado en Colombia en la actualidad.

Como mostrará la entrevista, el Comandante Villa Vázquez es una de las principales figuras de las FARC-EP Segunda Marquetalia y ha sido miembro de la organización durante más de 30 años. Villa Vázquez es el comandante del Comando Danilo García y originalmente fue miembro de la Juventud Comunista hace muchos años.

Transcripción completa de la entrevista:

Oliver Dodd: Bueno, estoy aquí en las montañas de la región del Catatumbo de Colombia, con el Comandante Villa Vazquez, el primer comandante del Comando Danilo Garcia. Soy O. Dodd, un estudiante de doctorado que investiga la guerra civil colombiana y a menudo escribo sobre Colombia para un periódico británico llamado The Morning Star. The Morning Star es el único periódico socialista en inglés del mundo que se publica a diario y es propiedad y está financiado en su totalidad por sus lectores.

Tengo varias preguntas para ti, comandante, muchas gracias por esta entrevista porque es muy importante en este momento cuando hay mucha propaganda y guerra psicológica en Colombia contra las Farc y la Segunda Marquetalia. También es importante que el mundo comprenda las perspectivas de las luchas contrahegemónicas y no solo las creencias de los poderes hegemónicos.

1). Oliver: En primer lugar, en una entrevista reciente, Comandante Jhonier, el número 3 de las FARC-EP, el otro grupo dice: la Segunda Marquetalia es un fantasma, eso es verdad?

Comandante Villa Vázquez: Los comunistas hemos sido un fantasma para las oligarquías, contra nosotros contra ese fantasma lanzaron la operación LASO en 1964, lanzaron el plan Patriota en el 2003. Contra ese muerto andante han desarrollado una estrategia de guerra los imperialistas, el gobierno de Colombia, pero también hemos visto que se han vuelto un fantasma los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, la gente que trabaja por la paz, los excombatientes en este proceso de paz se han vuelto un fantasma, también los han venido eliminando, entonces somos un fantasma en ese sentido y nos han querido eliminar por la condición de luchadores sociales, de revolucionarios. Por qué Jhonier dice que somos un fantasma, no sé, no sé por qué lo dice. Las FARC-EP Segunda Marquetalia es el resultado del incumplimiento al acuerdo de paz, es el resultado de la traición del gobierno al pueblo colombiano, a la comunidad internacional y a los excombatientes.

2) O.: Ahora a mi segunda pregunta, comandante. Por qué la Segunda Marquetalia ha optado por volver a tomar las armas cuando hubo un acuerdo de paz con el partido político Comunes (antes partido político FARC) en 2016?

C.V.V.: Bueno, lo primero es que el acuerdo fue con las farc, el acuerdo del 2016 fue con las farc. Cuatro de los puntos del acuerdo iban a resolver o a tratar de resolver la situación en el país, la situación política, la situación económica, la crisis de violencia que tiene este país, en este caso por ejemplo la reforma rural integral, Colombia es un país productor y queríamos que los desplazados regresaran a sus tierras, que hubiera posibilidades de trabajar de comercializar, eso se buscaba en el acuerdo con la reforma rural integral, otro punto era la participación política, en Colombia no se puede hacer política, acabaron un movimiento político producto de los acuerdos de la Uribe en 1985, a los de la Unión Patriótica los eliminaron. En Colombia asesinaron en 1948 a Gaitán y después entre 1985 y 1995 asesinaron cuatro candidatos presidenciales, asesinaron a Galán, asesinaron a Jaime Pardo Leal, asesinaron a Bernardo Jaramillo, asesinaron a Carlos Pizarro Leongómez quien era el jefe del M 19, quien había entrado en el proceso de paz también. Entonces nosotros buscábamos en el tema de la participación política que se abriera la puerta de verdad y que la sociedad pudiera participar, a disentir del gobierno, de las malas políticas y realmente no se cumplió, no se ha cumplido nada, el desmonte de los paramilitares no se dio, por el contrario se incrementaron, entonces la situación ha sido bastante difícil. Teníamos otro punto en el acuerdo que era el tema de las víctimas y en ese punto estaba la JEP como un mecanismo para contar la verdad, nosotros los guerrilleros estábamos dispuestos a contar la verdad sobre el conflicto social y armado y las causas que nos llevaron al alzamiento pero eso implicaba que todos contaran la verdad, incluidos los ex presidentes, los militares, la gente que ha participado en el conflicto en Colombia, tampoco se cumplió. Teníamos otro punto que era muy importante que era la solución de los cultivos de uso ilícito, tampoco se dio, entonces lo que hubo fue un incumplimiento total de un acuerdo que iba a beneficiar a la sociedad colombiana, a más de 48 millones de colombianos. Teníamos puestas las esperanzas en ese acuerdo pero no se pudo, nosotros lo hicimos apoyados y confiados en la palabra del gobierno en que era un acuerdo especial y con el apoyo de la comunidad internacional pero no se dio. Por eso tuvimos que regresar a las armas, que prácticamente no son las farc las que regresaron a las armas sino el pueblo. Hoy se puede decir que el 60 por ciento de los combatientes de las farc son nuevos no son excombatientes, el 30 o 40 por ciento son excombatientes, o sea el pueblo asume la bandera de la lucha fariana para replantear este proceso de lucha.

3) O.: Cual es la estrategia política militar de la Segunda Marquetalia ahora?

C.V.V.: Bueno, la estrategia política militar de la Segunda Marquetalia, los lineamientos trazados a la fecha los expusimos en el manifiesto que lanzamos el 29 de agosto del 2019 ahí está trazada la línea política y la línea militar, o sea hacia donde nos proponemos en esta nueva etapa de lucha.

4) O.: Cual es la concepción de la paz para ti, comandante?

C.V.V.: Bueno, para mí que no encarcelen a la gente por pensar diferente, que no asesinen a la oposición política. Colombia tiene todo un registro de asesinatos, yo mencionaba antes desde Gaitán, incluso la masacre de las bananeras por reclamar derechos. Después del proceso de cese al fuego, tregua y paz con Belisario Betancur asesinaron a cuatro candidatos presidenciales en Colombia, mataron a todo un movimiento político, lo eliminaron, que fue la unión patriótica. Han matado abogados, defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes, porque tienen críticas al gobierno. Entonces la paz empieza con que no asesinen a la gente, la paz tiene que ver con que los niños se acuesten alimentados, que los ancianos puedan descansar, que los estudiantes puedan tener educación de calidad, se trata de que la gente tenga vivienda. Eso es lo que yo considero como paz, no considero la paz como el mero silenciamiento de los fusiles, porque en Colombia las farc silenciaron los fusiles pero no se resolvió nada y entonces creo que de eso se trata la paz, la paz es vida digna, es bienestar social, eso es lo que yo considero que es la paz.

5) O.: En el siglo XXI, cuando el 80% de los colombianos viven hoy en territorios urbanos, sigue siendo viable una estrategia política con armas y guerrilla?

C.V.V.: Las armas son ante todo una parte de la combinación de la formas de lucha. Las armas son el resguardo de las ideas, son para el resguardo de las ideas. No es que nosotros vamos a asaltar el estado con un movimiento armado, no, se trata de la combinación de todas las fuerzas. Las farc son un movimiento político, son un partido, entonces, la lucha armada se da precisamente porque no hay garantías de manifestar las ideas y vamos a seguir trabajando desde esta posición en la construcción de un gobierno, en un llamamiento a la nación porque haya un gobierno que cumpla la palabra, un gobierno que verdaderamente abra un dialogo con todas las insurgencias, con el pueblo, que dé cumplimiento no solamente al acuerdo de paz del 2016 sino a muchos acuerdos que se han dado en Colombia con los movimientos sociales, con los estudiantes, con mucha gente, hasta con organizaciones de militares víctimas. Entonces nosotros estamos en esa pelea, en esa batalla por preservar los principios, por preservar las ideas y sacar adelante lo que se acordó. Entonces la lucha armada va a tener vigencia. En las ciudades también se puede desarrollar la lucha dependiendo de los objetivos, hay que trabajar en la clandestinidad, esos son los principios que hay que tener en esta lucha, no se puede estar diciendo a todo el mundo lo que uno es porque no se puede lograr el objetivo. Entonces, donde se desarrolla la lucha guerrillera? Donde están las masas, no donde están los micos, sino donde están las masas y las masas hoy están en la ciudad y ahí se va a desarrollar la lucha guerrillera.

6) O.: El ejército de Colombia dice que el acuerdo de la paz de 2016 fue una rendición militar. Ellos dicen que el Plan Colombia y la estrategia de Álvaro Uribe, el Plan Patriota, cambia las correlaciones en la guerra contra las FARC-EP. Qué piensas sobre esto?

C.V.V.: No todos los militares dicen eso. En Colombia hubo una estrategia de tierra arrasada, una alianza de la oligarquía, algunos militares con los paramilitares y el narcotráfico para controlar zonas estratégicas obedeciendo a intereses del gobierno de los EEUU y de las grandes corporaciones. Con el acuerdo de paz, buscábamos nosotros aliviar un poco la situación. Buscábamos que se resolviera un poco la situación, y la JEP buscaba conocer la verdad de lo que realmente ha pasado en Colombia, de la situación real. No ha sido posible. El gobierno siempre ha tenido la superioridad en medios, en 1964 fueron 16.000 soldados con tecnología de punta en el momento de los EEUU contra unos campesinos que solo eran 200 familias, 48 finalmente fueron las que hicieron resistencia. Ellos siempre han tenido superioridad en medios técnicos, en hombres, no han hecho rendir a la guerrilla, por eso no todos los militares dicen que la guerrilla se rindió y está demostrado en la mesa de dialogo también, un rendido no discute, se somete. Allá hubo una discusión, una discusión política, de principios. Y si es una rendición deberían cumplir el acuerdo, no lo cumplen porque es bastante, es muy importante.

7) O.: Por el Plan Colombia y las clases dominantes, los militares en Colombia tienen tácticas muy efectivas y muy sucias, por ejemplo, ellos ponen GPS en la comida, ellos interceptan las comunicaciones telefónicas, utilizan infiltrados para envenenar la comida de los comandantes y otros militantes, ellos tienen muchos sapos en la población civil. Cómo es posible superar estas técnicas avanzadas de contrainsurgencia, lo que algunos llaman una “revolución en los asuntos militares”? C.V.V.: Ya lo dije, ellos siempre han contado con mayor tecnología, más hombres, mayor número de combatientes. Ellos han desarrollado una estrategia de guerra: paramilitares, han utilizado la prisión para dominar la rebeldía, han utilizado todo, los medios técnicos. La disciplina, la disciplina y la compartimentación, el cuidado en esto de la clandestinidad evita estos golpes también. La tecnología también la podemos usar nosotros y la vamos a usar en esta nueva etapa de lucha. Nosotros tenemos que ser dialecticos y desarrollar la lucha de acuerdo a las condiciones. Si se trata de drones, también vamos a tener drones. Vamos a ponernos también a tope con los medios, y ahí vamos.

8) O.: La Segunda Marquetalia retorna a la lucha armada, por qué?

C.V.V.: Bueno, por la traición al acuerdo de paz, eso es indudable, fue la traición al acuerdo de paz y también porque nosotros nos habíamos comprometido a dejar las armas pero no los principios, y también querían que dejáramos los principios, y no, nosotros no dijimos que íbamos a arriar las banderas de la lucha, entonces no hay otra forma de defender estas ideas que regresar a las armas para proteger la vida, para proteger los principios. Nos ha indignado mucho el incumplimiento, la traición al acuerdo de paz porque como dije no se traiciono a la guerrilla, se traiciono al pueblo por el que hemos luchado por más de 60 años y se traiciono a la comunidad internacional que deposito mucha confianza en este proceso de paz y eso nos obliga a una retoma de armas que hemos llamado Segunda Marquetalia.

9) O.: Cual es la apreciación de la Segunda Marquetalia de los otros movimientos de izquierda, legales e ilegales, la orientación con los otros movimientos.

C.V.V.: De respeto, nosotros tenemos mucho respeto por los demás movimientos de izquierda, por los otros movimientos guerrilleros. Y lo decimos en el segundo párrafo del manifiesto, un llamamiento a la unidad, a la unidad revolucionaria para enfrentar el imperialismo. Eso es lo que nosotros consideramos de los movimientos revolucionarios legales e ilegales. Ojala nosotros pudiéramos en un tiempo no muy lejano restablecer la coordinadora guerrillera, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para hacerle frente al imperialismo en el continente, en nuestra américa.

10) O.: Descríbame las relaciones de las FARC Segunda Marquetalia con la población civil.

C.V.V.: La verdad que cuando la guerrilla toma contacto directo con la población civil, la población humilde, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, se enamoran de la guerrilla y se dan las relaciones de hermandad, las relaciones de compañerismo. Nosotros somos pueblo, nos identificamos con sus necesidades, con sus preocupaciones, entonces se da esa unión muy fácil. Todos los documentos de las farc, los estatutos, los lineamientos, están encaminados a respetar la población civil y sus bienes, a cuidar los bienes, a respetar los bienes de la población civil.

11) O.: Descríbame la estrategia económica de la Segunda Marquetalia, porque todas las revoluciones necesitan su plata.

C.V.V.: Claro, todos necesitamos plata, no se trata de conseguir plata, hay que saberla conseguir, y a nosotros nos toca muy duro. Como revolucionarios nosotros cultivamos, inventamos algo en función de hacer colectivos agricolas con la población, desarrollamos actividad económica. Y como los gastos también son mayores hemos trazado una política y es cobrarle impuestos a las multinacionales que saquean los recursos de la nación, y a las economías ilegales, son los dos frentes en los que nos hemos metido. Además recibimos la solidaridad de las personas, de las organizaciones, y si los gobiernos nos quieren apoyar en esta justa lucha son bienvenidos todos los aportes que son muy necesarios también para esta organización.

12) O.: La Segunda Marquetalia es un ejercito del pueblo, trabajadores y campesinos, político y militar, pero cual es más importante: la política o la militar y por qué?

C.V.V.: Nosotros somos un partido, somos un movimiento político, nuestro fin es político, trabajamos por la toma del poder, con el pueblo. Todas nuestras acciones deben tener un fin político. En algún momento puede estar desarrollándose más la acción política de masas y en algún momento más las acciones militares, pero en ningún momento las acciones militares pueden suplantar los fines políticos, siempre toda acción militar debe tener un fin político.

13) O.: Tú tienes, C.V.V., más de 30 años en la lucha política y militar contra un estado narcoterrorista. Descríbame las razones por la cuales tu entraste a las Farc en los primeros años de tu vida.

C.V.V.: Bueno. Yo no pensaba nunca ser guerrillero, ni siquiera conocía a la guerrilla. Ingrese a la juventud comunista, estando en la juventud comunista se vinieron los acuerdos de la Uribe y surgió la unión patriótica. En el desarrollo de la unión patriótica nosotros fuimos activistas como jóvenes comunistas de ese movimiento. Y se vino el exterminio de ese movimiento y yo me pase a las autodefensas, que es lo que hoy se llaman las milicias de las FARC y no hubo otra alternativa, tuvimos que abandonar los estudios, tuvimos que meternos a la clandestinidad porque se vino una ola de persecución y fue el exterminio de la unión patriótica lo que me obligo a ingresar a las FARC, a volverme guerrillero en las FARC.

14) O.: Es posible desarrollar una estrategia armada en los territorios urbanos en el siglo veintiuno?

C.V.V.: Yo creo que se tiene la visión general de que la guerrilla es de la montaña, de que están debajo de las raíces, detrás de los árboles, son barbados, cosas así. Y de pronto se piensa, como será una guerrilla en la ciudad? El guerrillero es fundamentalmente un conspirador, un inconforme con el gobierno, contra la tiranía y actúa en el sector donde está: si está en el campo, en el campo, si está en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad se puede desarrollar la lucha, si se puede política, política, si toca militar, se desarrolla también militar. El estudiante, el profesional, el obrero, la enfermera, el profesor, o sea todos los sectores pueden participar en la lucha y si toca con las armas lo van a hacer ahí en ese espacio bajo principios de clandestinidad y compartimentación que son muy importantes para la sobrevivencia de un movimiento, la disciplina.

15) O.: Cuál es tu posición como primer comandante del Comando Danilo García con respecto a los voluntarios internacionalistas que buscan entrar a las FARC Segunda Marquetalia?

C.V.V.: Nosotros como internacionalistas felicitamos a los voluntarios internacionalistas, les damos la bienvenida, sería un gran encuentro de todos los internacionalistas para crear un bloque, unir experiencias, conocimientos y proyectar mejor la lucha. Muy bienvenidos a las FARC Segunda Marquetalia todos los internacionalistas y estamos también a disposición con nuestra experiencia, nuestros conocimientos y prestos para la solidaridad en todos los rincones del mundo, con todos los que luchan por la paz y la vida.

16) O.: Y la última pregunta, comandante, que sugerencias y consejos tienes para los comunistas, socialistas, marxistas, leninistas y los internacionalistas en los otros países?

C.V.V.: (risas) Un abrazo para todos, un abrazo grande, puño en alto. Tenemos que unirnos, tenemos que encontrarnos, tenemos que hacer muchos contactos, y hacer una lucha unificada por la vida, por salvar este planeta que está en peligro. Es una tarea de los comunistas salvar el planeta de esa política voraz, inhumana del capitalismo.

