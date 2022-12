–

A veces desertar no es solo huir, son varias cosas m谩s: No entender, no saber, dejar de insistir y que las cosas pasen. Desertar se nos presenta imposible hasta que alguien da el paso, entonces algo empieza a latir, a picar, a insistir. De todos los valores revolucionarios la deserci贸n es el que m谩s envidio, el que menos se enuncia, el m谩s potente. La deserci贸n produce una interrupci贸n y cuando las cosas se ponen en suspenso todo puede ocurrir. Dejamos de funcionar de manera correcta, aprendemos cosas nuevas, la m谩quina se desmonta y pueden aparecer grietas para acciones que ni imaginamos que pod铆amos hacer. Poner el cuerpo no es bajar al territorio, no es flashear guevarismo, no es preguntarse; es otra cosa. A veces drogarse, otras balbucear, reirse como est煤pidos, volverse un despojo en este mundo de cuerpos alegres, atl茅ticos, militantes. Poner el cuerpo como posibilidad de desertar, volverse fr谩gil, rozar lo inhumano, ser guachin.

