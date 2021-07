–

Escuadr贸n 421

El EZLN anunci贸 en octubre de 2020 que iba a emprender un Viaje por la Vida en el que recorrer铆an los cinco continentes. Su primer destino: Europa. Un primer grupo, el 鈥楨scuadr贸n 421鈥 (compuesto por cuatro compa帽eras, dos compa帽eros y unoa compa帽eroa) lleg贸 en el velero 鈥楲a Monta帽a鈥 a Vigo el 22 de Junio del 2021. Loa compa帽eroa Marijos茅 al pisar tierra renombr贸 Europa como Slumil K 虂ajxemk 虂op, que quiere decir 鈥淭ierra Insumisa鈥, o 鈥淭ierra que no se resigna, que no se desmaya鈥. Este grupo de avanzada ha realizado actos en Vigo (22 junio, desembarco), M茅rida (30 junio), Madrid (3 de julio), Valencia (6 de julio), Barcelona (6 de julio), Toulouse (8 de julio), Par铆s (10 de julio). Im谩genes aqu铆: https://cloud.viajezapatista.eu/s/fdoTe2SKy4ztjzK. Particip贸 tambien en una manifestaci贸n de trabajadores Sin Papeles (Sans-papiers) en Montreuil el s谩bado 24 de julio (im谩genes aqu铆: https://cloud.viajezapatista.eu/s/S47XzFWTQifAHsZ ), y ahora mismo, Marijos茅 y las cuatro mujeres del Escuadr贸n se encuentran en la Zona A Defender (ZAD) de Notre- Dame-des-Landes, participando en un encuentro europeo de mujeres, personas trans, inter, no binarias (28-29 de julio). Im谩genes aqu铆: https://cloud.viajezapatista.eu/s/j2ygosBXsLHYnfj. Llegaron a la zona el 27 de Julio para recibir los barcos de mujeres que luchan que iban rumbo a la ZAD.

Delegaci贸n A茅rea 鈥 La Extempor谩nea

Hay una gran delegaci贸n esperando en M茅xico para poder llegar a Slumil K 虂ajxemk 虂op d贸nde realizar谩n los trabajos de escucha y palabra. Esta delegaci贸n se compone de 177 zapatistas y 13 compa帽eros y compa帽eras del Congreso Nacional Ind铆gena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Hay 62 compas de este grupo zapatista que a煤n no cuentan con su pasaporte, esto es debido a las trabas que el gobierno mexicano est谩 poniendo para expedir sus pasaportes. La Secretarias de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal Mexicano ha declarado a estas personas que solicitan su pasaporte como 鈥楨xtempor谩neas鈥. Por esta raz贸n, la delegaci贸n a茅rea zapatista se ha renombrado como 鈥楲a Extempor谩nea鈥. https://www.caminoalandar.org/post/viaje-zapatista-por-la-vida-al-encuentro-de-los-pueblos-en- lucha 鈥 https://radiozapatista.org/?cat=955 – https://pozol.org/?p=19329 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/07/16/la-extemporanea-y-una-iniciativa-nacional/

Situaci贸n Pasaportes

Dada la actual situaci贸n en las fronteras Europeas, hay un impedimento para que esta delegaci贸n pueda llegar. Se exige esquema de vacunaci贸n completa y debe ser de s贸lo algunas marcas, porque hay algunas que no son reconocidas por la llamada Uni贸n Europea. Los malos gobiernos de Europa se niegan a dar opciones alternativas, a pesar de que toda la delegaci贸n ya tiene al menos una dosis de alguna marca de vacuna.

La importancia de este viaje es hist贸rica. Por un lado, las zapatistas emprenden, 500 a帽os despu茅s de la ca铆da de Tenochtitl谩n 13 de agosto de 1521, deshaciendo los pasos de Col贸n, la conquista al rev茅s, una invasi贸n consensuada. Hasta el momento los viajes siguen siendo permitidos en el mismo sentido que los colonizadores, mientras a las poblaciones ind铆genas en Chiapas el Estado les niega el pasaporte. Esto es un problema acerbado de Derechos Humanos. En un comunicado del EZLN que es le铆do a las organizaciones europeas para el Viaje por la Vida se narran algunos ejemplos de los impedimentos que pone la SRE para expedir los pasaportes, los cuales no son problema para otras comunidades pol铆ticas:

鈥淟os vi callar con rabia cuando, una y otra vez, la Secretar铆a de Relaciones Exteriores de M茅xico los rechazaba, y deb铆an ir y venir varias veces a sus comunidades y cabeceras municipales a buscar papeles y documentos absurdos. A un compa, por ejemplo, le pidieron comprobante del pago de impuestos a Hacienda de M茅xico. A otro compa, un comprobante de propiedad de bienes ra铆ces (“una casita”, “un ranchito”, pero que sea de su propiedad). A uno m谩s, el estado de cuenta de su tarjeta de cr茅dito. En fin, cosas as铆 .鈥

Por otro lado, la importancia hist贸rica del movimiento zapatista, que transform贸 la forma de hacer pol铆tica de los movimientos sociales. Comprender como los pueblos originarios de Abya Yala ven el mundo es un reto social de plena actualidad. La situaci贸n sanitaria del Covid no puede ser un impedimento para realizar este viaje, ya que la crisis que ha originado el nuevo virus ha puesto encima de la mesa la necesidad de una transformaci贸n pol铆tica en los pa铆ses occidentales, la lucha por la vida es ahora una urgencia, y por tanto, la gira por la vida es un paso fundamental y urgente en la construcci贸n del mundo post-covid. Tenemos que crear un modelo de sociedad que respete y fomente la vida, no que la destruya. Sabemos que el Covid y muchas otras desgracias para la humanidad presentes y futuras est谩n muy relacionadas con la explotaci贸n de lo que el capitalismo llama recursos. Estas son pol铆ticas de muerte que necesitan ser repensadas.

Acciones y movilizaciones en Europa

Para conseguir que los gobiernos europeos, y en concreto el gobierno franc茅s (ya que desde un principio la ciudad elegida para la llegada era Par铆s), deje pasar a 鈥楲a Extempor谩nea鈥, la coordinadora de 脦le-de-France ha hecho un llamado a movilizarse en toda Slumil K 虂ajxemk 虂op. Ya se han realizado concentraciones frente a 48 consulados y embajadas francesas en 14 pa铆ses europeos. Aqu铆 pueden encontrar im谩genes de esas acciones:https://cloud.viajezapatista.eu/s/9qzq6346k35tHbi

En estas acciones se est谩n entregando una carta firmada por m谩s de 650 colectiv@s y por muchas personalidades europeas. Est谩 disponible en varios idiomas aqu铆: https://viajezapatista.eu/es/solicitud-de-entrada-en-territorio-frances-de-una-delegacion-de- comunidades-de-pueblos-autoctonos-de-mexico-principalmente-zapatistas/

La entrega de estas cartas en las embajadas y consulados ha sido tambi茅n problem谩tica. Algunas compa帽eras han compartido sus amargas experiencias:

En Barcelona, el C贸nsul de Francia se neg贸 a recibir a las compa帽eras que fueron a entregar la “Solicitud de entrada a territorio franc茅s de una delegaci贸n de comunidades de pueblos originarios de M茅xico, especialmente zapatistas”. La justificaci贸n del funcionario de alto nivel ha sido que no le daba la gana recibir el documento, que no quer铆a vernos, seg煤n nos ha informado la mediaci贸n de mossos de escuadra. Se decidi贸 entonces leer el documento afuera del consulado y gritar alto y fuerte que paso libre de los zapatistas a Europa.

En Valencia, desde la Xarxa Solid脿ria Gira per la Vida del Pais Valenci脿a expresaron su indignaci贸n ante el trato recibido la ma帽ana del 21 de julio en la Agencia Consular francesa en Valencia, a cargo de la c贸nsul honoraria Sra. Karin Liv Joelle Nylund. La compa帽era que fue a entregar la carta ha sido atendida en el pasillo del edificio, en apenas un minuto, sin recibir sello alguno ni garant铆a que acredite que se va a tramitar la petici贸n de hacer llegar la carta a los pol铆ticos franceses a quienes va dirigida. No sirvi贸 el intento de di谩logo, de forma arrogante y subida de tono la respuesta ante la insistencia para recibir justificante de la entrega de la carta ha sido 鈥渘o hay ninguna ley que diga que tengo que ponerte un sello. Si me quieres dar la carta bien, la har茅 llegar. Si no ya te puedes marchar que no tengo mas tiempo para perder en esto鈥. Acto seguido han cerrado la puerta de forma violenta. Entonces nos preguntamos 驴Por qu茅 nos dan una cita si no tienen tiempo de atendernos?