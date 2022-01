–

Cartagena, a 10 de enero de 2022.

ACLARACIONES EN CUANTO A LA CNT-AIT y la CNT-CIT.

El Sindicato de Oficios Varios de Cartagena quiere dejar claro mediante este comunicado a su afiliaci贸n y a la opini贸n

p煤blica en general, que no guardamos ninguna relaci贸n con la organizaci贸n CNT-CIT.

Dicha organizaci贸n decidi贸 tomar un rumbo ajeno a nuestro sindicato hace 3 a帽os, y esto se debe a la deriva de una parte de la organizaci贸n en cuanto al

incumplimiento de los principios anarcosindicalistas, expl铆citos en los principios t谩cticas y finalidades que ven铆a

secundando y aprobando en los diferentes congresos.

Denunciamos tambi茅n, que dentro de la CNT鈥揅IT ha habido

corrupci贸n interna, manipulaci贸n en los votos de las regionales en los plenos confederales, toma de acuerdos en plenarias que no han sido avaladas por los sindicatos (retenci贸n de las cuotas a la AIT propiciando as铆 su desfederaci贸n de la Internacional

a espaldas de los sindicatos).

En la CNT-CIT ya no hay una ideolog铆a claramente definida con la que compartamos un mismo camino, pese a lo que

pongan en sus estatutos.

Adem谩s de esto, recordamos que en el XI Congreso la CNT-CIT decidi贸 en contra de la

voluntad de este sindicato, federarlo autom谩ticamente a Andaluc铆a (hoy conocida como “Regional Andaluc铆a-Murcia”) por

fusi贸n de regionales.

M谩s tarde se desfeder贸 a la Regional de Murcia por “impago de cuotas”, algo que no aceptamos por

no haber habido un an谩lisis exhaustivo de las carencias o dificultades por las que estaban atravesando los sindicatos (Altiplano, Cartagena, Lorca, Murcia, Pilar de la Horadada) que

formaban dicha regional. No hubo inter茅s alguno en practicar la solidaridad o el apoyo mutuo con los

anarcosindicalistas de este territorio, ni siquiera preguntarnos, algo que nos afect贸 bastante produci茅ndonos un gran

da帽o moral.

Este sindicato no recibi贸 contacto alguno con el SPCC de la organizaci贸n CNT- CIT despu茅s de dicho Congreso, al que se

nos vet贸 la asistencia con mentiras. Fuimos enga帽arnos al decirnos que no pod铆amos asistir sin haber actualizado los

estatutos al X Congreso, cosa que sabemos a d铆a de hoy que no fue una norma para todos los sindicatos o regionales,

pues nos consta seg煤n registro que la gran mayor铆a de sindicatos o regionales de la CNT-CIT no ten铆a los estatutos

actualizados. Claramente no interesaba que estuvi茅ramos, por lo que no pudimos defender nuestra postura ante la

confederaci贸n.

Se nos restringi贸 el uso de la comunicaci贸n org谩nica, el Eliseo, los correos electr贸nicos y la web de la Regional de Murcia “laconfederacion.es”, por lo que nos privaron

de poder expresarnos por los cauces org谩nicos. No pudimos expresarnos o defendernos y claramente est谩bamos siendo atacados.

Por estos motivos decidimos mantenernos al margen de la confederaci贸n sin ser part铆cipe de sus decisiones, y junto con

otros sindicatos llevamos a cabo nuestros principios t谩cticas y finalidades de manera organizada y libre, teniendo

presente que somos un sindicato aut贸nomo y que en cualquier momento podemos federarnos con quien deseemos.

La actual CNT-CIT solo pretend铆a eliminar de sus filas a aquellos sindicatos que quieren seguir fieles a nuestra Internacional,

la Asociaci贸n Internacional de los/as Trabajadores/as. Pero olvidan que la CNT no se concibe en cuanto a historia y principios

de 铆ndole pol铆tica, econ贸mica, social y revolucionaria sin la AIT, ya que fue gracias a ella por la que el anarcosindicalismo se potenci贸 en

Espa帽a justo hace cien a帽os (1922), expandi茅ndose as铆 el sindicalismo revolucionario, algo que a lo que a d铆a de hoy la CNT-CIT ha renunciado, siendo cada vez m谩s consciente de ello el

movimiento libertario.

Concluimos diciendo que seguimos siendo el Sindicato de Oficios Varios de Cartagena, con siglas 鈥淐NT AIT

Cartagena鈥 y ciento diez a帽os de historia, y as铆 seguir谩 siendo ya que nada nos lo podr谩 impedir, siendo esta parte hijos e hijas, nietos y nietas, herederos y herederas del Sindicato 脷nico de Oficios

Varios de Cartagena y de las Federaciones Locales de la CNT – AIT. A d铆a de hoy, estamos federados junto con otros

sindicatos aut贸nomos y entre todos/as nosotros/as formamos la CNT AIT hist贸rica, le pese a quien le pese.

Vuestros/as y del anarcosindicalismo.

La Asamblea del Sindicato de Oficios Varios de Cartagena, de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, adherida a la Asociaci贸n Internacional de los/as Trabajadores, CNT AIT Cartagena.

Tel茅fono: 722 502812 // A. Postal, 77, 30201, Cartagena 1

Federaci贸n Local: fl.cartagena@cntait.org

Sindicato Oficios Varios: cartagena@cntait.org

Sindicato del Metal: metal.cartagena@cntait.org

Secci贸n Sindical en Huertas Motor: sshuertasmotor.cartagena@cntait.org

Secci贸n Sindical Real Club de Regatas: ssrcregatas.cartagena@cntait.org

Secci贸n Sindical SAT Las Primicias: as.cartagena@cntait.org

