–

De parte de CNT-AIT Granada June 14, 2023 332 puntos de vista

En abril de 2021 una trabajadora del establecimiento FRANKFURT麓S BOCANEGRA de Granada, junto a nuestro sindicato, present贸 denuncia contra su encargado por acoso sexual, en la que se mezclaban tambi茅n una serie de irregularidades laborales. Entre otras pruebas, se aport贸 una fotograf铆a de un pene enviado por el denunciado a la trabajadora en respuesta a una pregunta sobre el horario laboral. A partir de entonces, la trabajadora estuvo de baja m茅dica y tratamiento psicol贸gico.

El encargado fue enjuiciado en el Juzgado de la Caleta, donde varias personas testificaron haber presenciado varias frases como “eres una in煤til, no sirves para nada” o “cada vez tienes el culo m谩s gordo” y le amenazaba constantemente con el despido. Asimismo se aport贸 dos informes periciales, uno de ellos de la sanidad p煤blica, que afirman la compatibilidad de la sintomatolog铆a con los hechos denunciados. Pese a todo ello y no rechazarse las pruebas aportadas, el encargado es absuelto por no haber quedado desvirtuada la presunci贸n de inocencia y considerarse no ser suficiente para constituir, en conjunto, un caso de acoso sexual. Dicha sentencia ha sido recurrida recurrida y no es firme a煤n.

A consecuencia de todo esto, el encargado ha interpuesto querella por un delito de calumnias por la denuncia realizada por la trabajadora y las acciones sindicales desarrolladas, en la que se pide dos a帽os de c谩rcel y 30.000 euros tanto a la trabajadora como al Secretario General de CNT-AIT Granada. Todo esto con la intenci贸n de castigar la actividad sindical y el atrevimiento de haber denunciado al encargado. Quiz谩s se atreva a negar que esa foto sea suya, por lo que quiz谩s no le importe que se muestre a la prensa la imagen, la conversaci贸n t y el n煤mero de tel茅fono por el que se envi贸.

Para nosotr@s, todo esto muestra que es un mito aquello de que se dan por buenas las “denuncias falsas”, pues la realidad es que se exige una capacidad documental que debe durar meses, con lo duro y dif铆cil que es aguantar todo ese tiempo, y saber responder adecuadamente, y poder recopilar pruebas y documentos muy dif铆ciles de obtener por el contexto y el momento, y que no se sabe si finalmente son suficientes para el juez, o 茅ste exige m谩s. A nuestra compa帽era le llegaban mensajes e im谩genes no deseadas ni consentidas, 驴podemos nosotr@s difundir lo que por arte de magia tenemos, o en cambio nos van a denunciar por difundir lo que “no” se envi贸? Al final, estamos en un sistema patriarcal que ampara el acoso laboral, que trasciende al sexual, cuestionando a la trabajadora, y reprimiendo la acci贸n sindical.

En todo esto, debemos mencionar la responsabilidad de Franckfurt Bocanegra, ya que, pese a las evidencias, ha mantenido al encargado en su puesto, tolerando estas conductas, y facilitando esta lacra social. La verdad nunca acaba en un despacho o juzgado, termina saliendo, y esto es lo que debe tener siempre presente tanto el mencionado establecimiento como el juzgado que no es capaz de negar las pruebas, sino simplemente de desvalorizarlas, porque no lo ha sentido en sus carnes y hasta lo ver谩 como algo normal.