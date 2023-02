–

El Gobierno de Cantabria quiere pasar por encima de la voluntad de los pueblos del centro y sur de Cantabria para facilitar la especulaci贸n a las promotoras de la burbuja e贸lica

Los colectivos vecinales rechazamos la imposici贸n de estos pol铆gonos e贸licos que s贸lo traer谩n a nuestros valles la destrucci贸n del patrimonio natural y cultural, una hipoteca para el desarrollo comarcal y m谩s despoblamiento.

Figura 1. Mapa actualizado con los ayuntamientos y las juntas vecinales de Cantabria que han votado en contra de la cesi贸n de sus terrenos para la implantaci贸n de pol铆gonos e贸licos, entre ellos El Escudo.

Los acontecimientos se precipitan en las 煤ltimas semanas. El Gobierno de Cantabria, representado por los consejeros de Industria, Javier L贸pez Marcano, y de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, en rueda de prensa el d铆a 25 de enero, explicaron la situaci贸n de tramitaci贸n de los pol铆gonos e贸licos en la regi贸n y su postura inequ铆voca a favor de su imposici贸n. Es curioso c贸mo los mismos argumentos que sirven para declarar desfavorable unos pol铆gonos, se pasan por alto en otros. El caso m谩s flagrante es el del PE El Escudo, un atentado social, ambiental y cultural en toda regla que, sin embargo, constituye la punta de lanza del Gobierno y de las empresas promotoras en su carrera por instalar pol铆gonos en nuestros montes. En los 煤ltimos quince d铆as, la mayor铆a de los concejos propietarios de los montes afectados por este pol铆gono, nos hemos reafirmado en la negativa a la concesi贸n de la ocupaci贸n de nuestros terrenos; y a la vez, las juntas vecinales y los ayuntamientos afectados, recib铆an la autorizaci贸n para la realizaci贸n de los sondeos firmada por Antonio Lucio Calero, director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Clim谩tico. La Consejer铆a autorizaba as铆 a la empresa a realizar perforaciones de hasta 30 m de profundidad en nuestros Montes de Utilidad P煤blica. Y autorizaba estos sondeos a pesar de que varias de las juntas vecinales y ayuntamientos hemos presentado alegaciones debido a la presencia de turberas, la falta de un estudio hidrol贸gico completo, que pone en peligro manantiales y r铆os, la existencia de un campamento romano en la cumbre del Mediajo Fr铆o o el incumplimiento del art铆culo 50 de la Ley de Montes, que proh铆be el cambio de uso forestal de terrenos que hayan sufrido incendios en los 煤ltimos 30 a帽os.

Como se puede ver en el mapa (Figura 1), el rechazo a la imposici贸n de pol铆gonos e贸licos proyectados en el centro y sur de Cantabria es mayoritario. La vecindad de los pueblos afectados en las comarcas de los Valles Pasiegos, el Alto Besaya y Campoo-Los Valles hemos votado en nuestras juntas vecinales y concejos nuestro rechazo mayoritario a la imposici贸n de pol铆gonos e贸licos. Consideramos que nuestros montes, nuestros manantiales y nuestra salud no tienen precio. No queremos venderlos a multinacionales el茅ctricas y nos oponemos a las instalaciones del PE El Escudo y de todos los pol铆gonos proyectados y anunciados. Es evidente que el Gobierno de Cantabria, con los consejeros de Medio Ambiente y de Obras P煤blicas a la cabeza, est谩 intentando pasar por encima de la voluntad popular de los vecinos y vecinas directamente afectados, as铆 como de los distintos colectivos que reclamamos salvaguardar el patrimonio agroganadero, natural y cultural de nuestros montes. El Gobierno de Cantabria parece haber decidido de qu茅 lado est谩: no del lado de los pueblos, concejos y colectivos vecinales del interior de Cantabria, sino del lado de promotoras privadas.

Una transici贸n energ茅tica justa en un planeta finito

La transici贸n energ茅tica no puede realizarse por encima de la voluntad de quienes habitamos el medio rural, ni comprometiendo los valores naturales y culturales de nuestros montes y valles. Nos encontramos ante una burbuja de inversiones que solo conllevar谩 la destrucci贸n de nuestro patrimonio y un mayor despoblamiento de las 谩reas rurales. La soluci贸n a la actual crisis energ茅tica y clim谩tica no pasa por seguir construyendo megaproyectos energ茅ticos (ya sean molinos, paneles solares flotantes, plantas de biog谩s, etc.), entre otras cosas porque la generaci贸n de electricidad es solo uno de los problemas de abastecimiento del planeta, y la instalaci贸n de pol铆gonos e贸licos en ning煤n caso podr谩 suplir el consumo de fuentes de energ铆a de la econom铆a mundial. Por tanto, la gran mayor铆a de la poblaci贸n de las zonas afectadas, como as铆 nos hemos manifestado, nos oponemos a continuar siendo las sacrificadas, sabiendo que somos, y queremos seguir siendo, una parte destacada del patrimonio natural y cultural de Cantabria y del corredor cant谩brico. Esa es nuestra esperanza de futuro.

Micromecenazgo para el Fondo para la Defensa Jur铆dica de Cantabria

Seguimos con nuestra campa帽a de micromecenazgo en apoyo del Fondo para la Defensa Jur铆dica de Cantabria, con la finalidad de iniciar acciones judiciales para la defensa del territorio frente a la avalancha de macroproyectos e贸licos. Existe suficiente jurisprudencia para conseguir la anulaci贸n de los proyectos presentados, pero necesitamos contar con el apoyo econ贸mico de la sociedad c谩ntabra: CAMPA脩A MICROMECENAZGO/CROWDFUNDING en GoFundMe.

Actualmente ya estamos elaborando los informes de respuestas a las Declaraciones de Impacto Ambiental favorables a medida que se van publicando, paso previo al recurso de alzada que presentaremos a la publicaci贸n de las autorizaciones administrativas previas, que concede el derecho a la realizaci贸n de su instalaci贸n.