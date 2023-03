–

De parte de Briega March 20, 2023

Durante el pasado mes de febrero tuvieron lugar dos vuelos macro de deportaci贸n a Senegal (14 y 28 de febrero de 2023), operados por la compa帽铆a Air Nostrum, ambos con salida de Madrid y escala en Gran Canaria antes de dirigirse a su destino final: Dakar. Ver referencias en prensa: P煤blico y elDiario.es

Fueron deportadas al menos 33 personas desde Gran Canaria (supervivientes de pateras que hab铆an arribado a las costas Canarias en las semanas anteriores). Junto a ellas se expuls贸 a un n煤mero de desconocido de compatriotas desde la Pen铆nsula: unos pocos que hab铆an sido encerrados en alguno de los CIEs de la Pen铆nsula en las semanas anteriores, y un n煤mero indeterminado que podr铆an haber sido deportados sin internamiento previo en un CIE, sino tras una detenci贸n de menos e 72 horas en comisar铆a (“deportaci贸n extr茅s”).

El Ministerio del Interior mantiene una pol铆tica de opacidad en todo lo que se refiere a las deportaciones, neg谩ndose a ofrecer informaci贸n sobre los contratos, protocolos o personas afectadas por estos dispositivos, y por ello se ha negado a responder a preguntas relacionadas con estos dos vuelos o futuros vuelos de deportaci贸n a Senegal que se puedan producir. Sin embargo, no se puede negar la evidencia, y los testimonios de personas que fueron deportadas en estos vuelas demuestran que estos han tenido lugar. Del mismo modo, el hecho de que el n煤mero de senegaleses internados en los CIEs, tanto en Canarias como en la Pen铆nsula, haya aumentado desde el mes de enero, nos hace sospechar que este tipo de vuelos macro de deportaci贸n pueden repetirse en las pr贸ximas semanas o meses.

El Ministerio del Interior no hab铆a dejado de deportar a Senegal desde que reanud贸 las deportaciones tras el confinamciento (oto帽o de 2020), pero lo hab铆a hecho en vuelos comerciales (1-2 personas en un vuelo regular). No hab铆a logrado reanudar los vuelos macro de deportaci贸n; ver aqu铆 informaci贸n sobre el dispositivo macro de febrero-marzo 2021, que, por razones que no llegaron a concocerse, no lleg贸 a producirse. Que se hayan reanudado ahora es un cambio cualitativo relevante y muy preocupante.

Seguiremos atentamente la evoluci贸n de las deportaciones a Senegal a partir de este momento, as铆 como las informaciones o indicios de reanudaci贸n de vuelos macro a otros destinos africanos que nos puedan llegar.