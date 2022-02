–

De parte de Portal Libertario OACA February 15, 2022 17 puntos de vista

Se usa aqu铆 la notaci贸n 鈥渞evoluci贸n鈥 fuera de la noci贸n izquierdista consistente es derribar al aparato gubernamental existente en favor de otro sistema de gobierno. El sentido del vocablo 鈥渞evoluci贸n鈥 se ocupa aqu铆 solamente para resaltar la posibilidad presente de crear autonom铆as desde ya. De hecho, eso est谩 ocurriendo a nivel mundial pese a que los despotismos siguen dominando la subjetividad de grandes porciones de la humanidad.

Si bien es cierto que es en la ciudad capitalista en donde los poderes desp贸ticos parecen dominar la subjetividad de la mayor铆a de la poblaci贸n, este dominio no es homog茅neo ni sincr贸nico ni continuo. En el coraz贸n de las sociedades desp贸ticas emergen constantemente l铆neas de fuga que apuntan fuera de los despotismos amenazando su continuidad y a煤n su sobrevivencia. Si esas l铆neas de fuga prosperan poco, es solamente por su falta de mantenimiento y expansi贸n.

Un sistema de dominaci贸n es en primer lugar imaginaci贸n pura, en segundo lugar, es eficiencia mediana y se complementa con acciones de control, dentro de las que destacan la fuerza, el enga帽o, la manipulaci贸n la seducci贸n y la resonancia. Imaginaci贸n, eficiencia y control desp贸ticos se utilizan para capturar a la creatividad colectiva, de la cual se depura, elige y cultiva toda aquella creatividad que apunta a l铆neas molares y moleculares que fortalecen a los despotismos y que surgen junto (no en paralelo ni simult谩neamente) a las l铆neas de fuga.

Lo que conocemos como sociedad, crea y descrea constantemente a los despotismos que la misma sociedad soporta. Fuera de la sociedad solo hay comunidades fundadas en SU experiencia antes que en reglas o leyes. Los despotismos son propios de las sociedades, mismas que no son otra cosa que una suma de individuos y seudocomunidades aglomerados bajo reglas desp贸ticas creadas por la propia sociedad y aprovechadas por los despotismos que espont谩neamente surgen en ellas.

Una revoluci贸n autonomista consiste en la reuni贸n y cultivo de l铆neas de fuga surgidas dentro de las sociedades desp贸ticas. En las comunidades las l铆neas de fuga emergentes solamente dan origen al cambio, la partici贸n o a eventos singulares como la guerra o la emigraci贸n. Obviamente, en las sociedades el cambio ocurre por la propia actividad creativa de la gente y por las revoluciones impulsadas por revueltas o por la conveniencia de los despotismos que soportan (cambios o revoluciones tecnol贸gicas, culturales, deportivas, etc.).

En las comunidades no puede surgir una revoluci贸n porque las condiciones para esta ya son parte de las comunidades. Al estar fundadas en la experiencia, la palabra revoluci贸n carece de sentido a nivel comunitario. Por el contrario, en un despotismo (es decir, en una sociedad) las revoluciones surgen a la hora de subvertirse las reglas que los despotismos imponen. Los despotismos alientan o reprimen a las revoluciones seg煤n les convenga. Ejemplo claro de ello son las revoluciones experimentadas en el capitalismo (revoluciones verdes, industrial, tecnol贸gica, sociales, etc.). De cada revoluci贸n los despotismos han salido fortalecidos, sean de orden comunista, socialista, tecnol贸gico, etc. Particularmente, en el capitalismo es necesaria una revoluci贸n constante para que la ganancia no decaiga.

La revoluci贸n que impulsan las neurociencias est谩 contribuyendo a la sofisticaci贸n del control humano al aportar ideas sobre c贸mo incidir directamente en los procesos neurales que soportan a los impulsos b谩sicos del humano. Esto se suma al conocimiento que ya se ten铆a en las ciencias sociales o mediante el manejo de la cultura. Ahora tenemos una mejor idea de como los impulsos biol贸gicos se traducen a la sociedad y a la cultura y como desde la sociedad y la cultura regresan e incardinan como procesos neurales en una din谩mica de retroalimentaci贸n de lo biol贸gico a lo social y de los social a lo biol贸gico, de tal manera que los impulsos humanos parecen naturales. De todo esto no hay que excluir, entre otras, al medio que rodea al humano, pero no ese asunto supera a este ensayo.

Desde los primeros imperios (y quiz谩 desde aldeas y ciudades, semilla de despotismos) se ha sabido como incardinar el miedo en la gente, c贸mo incardinarle la obediencia, la creencia, etc. Hoy tenemos, gracias a la neurociencia, una mejor idea de como inducir gustos, costumbres, etc. sin que la gente se de cuenta de ello. Esta resonancia con los procesos cerebrales se utilizan ampliamente en el m谩rketing, neurom谩rketing, neurodise帽o y todas las ciencia que se actualizan a las nurociencias y por v铆a de esas disciplinas se aplican al control que ejercen los despotismos.

Tenemos herramientas poderosas para que lo anterior ocurra: la miner铆a de datos, el big data, las redes sociales, las escuelas y todos los medios de comunicaci贸n se encargan de esparcir y fijar los c贸digos de las consignas que los despotismos quieren impulsar en los terrenos del conocimiento, las pol铆ticas, la cultura, el deporte, la lengua, etc.

Tal cual se planteo en la revoluci贸n rusa, para que ocurra una revoluci贸n autonomista deben ocurrir condiciones objetivas y subjetivas dentro de una situaci贸n revolucionaria. Lenin y los dirigentes comunistas rusos manejaron espl茅ndidamente estas previsiones. Para una revoluci贸n autonomista no necesariamente debe existir una situaci贸n revolucionaria concebida por la izquierda, pero necesariamente deben existir condiciones objetivas y subjetivas para que ella ocurra. Dichas condiciones son distintas de las que conciben las izquierdas, las condiciones objetivas necesarias para la posibilidad de que ocurra una revoluci贸n autonomista se refieren a la viabilidad de confluencia de distintas l铆neas de fuga y las condiciones subjetivas refieren a la capacidad de los revolucionarios de percibir la deriva de las condiciones objetivas fuera del despotismo en que nacen. De ese modo, puede haber situaciones revolucionarias parciales en los campos del arte, el conocimiento, la sociedad, la producci贸n, etc. a la vez que hay condiciones objetivas y subjetivas para que ocurra una revoluci贸n autonomista en 谩reas particulares. De hecho, siempre est谩n ocurriendo revoluciones autonomistas parciales y precisamente ese es el problema. Toda la creatividad desplegada para la ocurrencia de una revoluci贸n autonomista, queda subsumida en alg煤n o algunos despotismos. Por ello, toda revoluci贸n autonomista debe ocurrir de manera total. Es decir, a煤n sin trascender su campo particular (arte, sociedad, etc.), debe ser ajena a todo subsidio gubernamental o privado, debe responder a su propia l贸gica y no involucrarse en tendencias o corrientes pol铆ticas. Los conocimientos y c贸digos que se manejen deben desprenderse de la experiencia de la propia revoluci贸n. Conocimientos y significaciones adoptados, que sean tomados de los conocimientos y significaciones 鈥渄esp贸ticas鈥, deben recrearse para ponerse al servicio de una subjetividad autonomista. No se puede escapar a la influencia de los despotismos en los que nacemos, pero si se les puede dar un giro tal cual hacen los despotismos con la creatividad de la gente.

A la hora de reciclar elementos del despotismo en que nacen, las autonom铆as corren el riesgo de desvirtuarse, pero para que eso no ocurra, las condiciones revolucionarias subjetivas deben operar claramente. Formas de subjetivaci贸n como el consumismo, liderazgos dominantes, doctrinas, reglamentos, etc. son clara muestra de que a煤n se est谩 en la 贸rbita de despotismos. Detalles de esto se han tocado en el libro 鈥淚ngenier铆a capitalista inversa鈥 (que puede bajarse de la ebiblioteca) y ver en el sitio www.autonomiamx.wordpress.com.

Pero no se crea que una autonom铆a requiere de una estrecha vigilancia o de alg煤n purismo autonomista. Las l铆neas de fuga que se hacen confluir deber铆an satisfacer en principio, a los impulsos biosociales b谩sicos, como son los impulsos de sobrevivencia, sexuales, de creatividad, etc. en un marco de experiencias compartidas, antes que en marcos doctrinarios o normados. Todo lo anterior puede comenzar y de hecho as铆 est谩 ocurriendo en marcos de experiencias productivas, art铆sticas, educativas, etc. (zapatistas, rojave帽os, etc.)

Jorge Luis Mu帽oz

Xochimilco, Cd Mx