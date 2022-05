–

El concepto de distop铆a se ha convertido en un lugar com煤n. Ha saturado los contenidos de los productos culturales de consumo masivo, pero tambi茅n se ha filtrado en el lenguaje del d铆a a d铆a. Se habla de tiempos dist贸picos en las algarab铆as de los tertulianos en la radio y en conversaciones privadas donde se comenta el precio del carburante, los efectos en la salud mental de la pandemia o la guerra en Ucrania. Su uso reiterado, su simplificaci贸n, ha acabado por desterrar cualquier tipo de puesta en marcha de la imaginaci贸n: la distop铆a ya no nos sirve para pensar c贸mo no llegar a ella (que es lo que constituye su utilidad real), sino que se inscribe en el campo sem谩ntico de la resignaci贸n. Personalmente, este tipo de relatos ya solo me interesan en la medida en que nos ayudan a pensar d贸nde estamos y qu茅 podemos hacer con ello, no me atrae explorar las distintas formas que tiene la sociedad de irse a la mierda por algo que pudiera asemejarse a alg煤n tipo, m谩s o menos perverso, de goce est茅tico.

Bien sea por la ingesta de los productos culturales antes mencionados (series, pel铆culas y novelas, seg煤n su orden de consumo a d铆a de hoy), las investigaciones cient铆ficas o el trabajo de algunos colectivos sociales, lo cierto es que somos capaces de hacernos una idea m谩s o menos concreta de algunos escenarios que podr铆an tener lugar tras el agravamiento de la crisis clim谩tica, el agotamiento de los combustibles f贸siles y la destrucci贸n sistem谩tica de ecosistemas. Tambi茅n podemos recurrir a determinados elementos de nuestro mundo para concebir teocracias que aplastan los derechos de las mujeres, reg铆menes econ贸micos con ecos feudales o totalitarismos tecnol贸gicos. En cualquier caso, el punto de partida siempre es el presente, el nuestro: el neoliberalismo鈥 Las pesadillas del ma帽ana 鈥損orque as铆 lo hacen las que ya est谩n en marcha鈥 se nutren de los aspectos esenciales de su programa econ贸mico y pol铆tico.

Lo que sin duda es mucho menos habitual es atender a los posibles derroteros de las actitudes psicol贸gicas que se van abriendo hueco en el marco que ofrece el actual desarrollo del capitalismo. A fin de cuentas, son el sustrato sobre el que se van construyendo las subjetividades del futuro y del que se nutre buena parte del inmovilismo y el culto a la decepci贸n actuales. Se me ocurren varias razones para ello. Una podr铆a ser el conjunto de limitaciones que presenta una perspectiva semejante a la hora de armar una narraci贸n audiovisual; que al fin y al cabo es el actual formato hegem贸nico. Otra, el hecho de que es algo tan 铆ntimo y, a la vez, compartido que resultar铆a muy complicado de vender; fuese cual fuese el formato, ya que lo que escuece es dif铆cilmente rentable. Independientemente de los motivos que operen en esta ausencia, se me antoja un territorio apasionante donde perderse y tratar de contar una historia dentro de los par谩metros de la ficci贸n especulativa. Desgraciadamente no tengo cabeza ni tiempo para ello (Mark Fisher reflexion贸 sobre los problemas y limitaciones que tiene la clase social a la que pertenezco a la hora de producir cultura), y a lo m谩s que he llegado es a un conjunto bastante precario de notas.

La 煤nica finalidad de este 鈥揳 la fuerza incompleto鈥 registro es acumular razones y pistas para pensar futuros donde la angustia individual no est茅 desconectada de la responsabilidad social y el cuidado colectivo. Alertar de algunas de las derivas que pueden tomar los relatos y pr谩cticas que veo cobrar fuerza alrededor sin que apenas nos demos cuenta, a diferencia de otras cat谩strofes que nos asedian y de las que es complicado a estas alturas desviar la mirada. Estos atisbos no son otro ejercicio de pesimismo, tienen que ver con la necesidad de construir horizontes de posibilidad frente a la arrogancia de la clausura neoliberal. Apunto a lo peor porque merecemos y necesitamos vivir mejor.

Una vez consumada la derrota, la idea de un 鈥渘osotros鈥 ser谩 impensable en el mundo que est谩 por venir.

La vida solo podr谩 ser planteada como un problema individual que hay que gestionar.

La cooperaci贸n ser谩 concebida como una quimera. Algo que se dice que existi贸, pero que ha pasado a un plano absolutamente abstracto, una relaci贸n disfuncional que atenta contra la libertad de los individuos y su necesidad de realizarse.

El altruismo ser谩 visto como un gesto que necesariamente oculta una intenci贸n oscura, una estrategia deshonesta destinada a alcanzar un fin subrepticio.

Lo que llamamos movimientos sociales, los colectivos de barrio, las asambleas, las asociaciones de vecinas, los sindicatos de base, el ecologismo, las iniciativas que defiendan las cenizas que queden de lo p煤blico鈥 Todo ello acabar谩 por extinguirse.

El tiempo ser谩 ante todo tiempo para uno mismo.

Los ni帽os estar谩n perdidos en todo momento porque sus progenitores estar谩n centrados en la b煤squeda de su propio ni帽o interior.

Quien no haya acudido a psicoterapia se convertir谩 en un paria. En alguien de quien desconfiar puesto que no se ha trabajado lo suficiente.

Nadie ser谩 capaz de esperar porque nadie sabr谩 ya hacerlo.

La autoafirmaci贸n ser谩 la meta de los procesos comunicativos. O de lo que quede de ellos.

El conflicto social se habr谩 diluido hasta el punto de desaparecer sobre la base de que el conflicto interpersonal quedar谩 zanjado en el momento en el que una de las partes afirme 鈥渆sto no es lo que yo necesito ahora鈥.

El 鈥測o siento鈥 ser谩 un argumento de igual o m谩s peso que los hechos.

Al igual que se ha hecho creer hist贸ricamente que la clase trabajadora es responsable de sus propias condiciones materiales 鈥搚 por tanto de no triunfar profesionalmente, no ser propietarios o serlo de casas poco deseables en barrios indeseables, odiar sus trabajos, etc.鈥, aquellas personas que sufran ps铆quicamente lo ser谩n de su propio dolor, de su rotura, de no haber sido todo lo resilientes que deber铆an haber sido.

Aquellos que no puedan permitirse un tratamiento / un acompa帽amiento / un proceso psicoterap茅utico siempre podr谩n adquirir una aplicaci贸n tecnol贸gica con la que trabajar su yo.

Habr谩 m谩s psicoterapeutas que amigos. Cualquier decisi贸n vital relevante 鈥揺n el plano que sea: afectivo, laboral, etc.鈥 deber谩 contar con su visto bueno. La figura del confesor, esta vez laico, volver谩 a regular los m谩s 铆ntimos aspectos de la existencia.

Se universalizar谩 el uso de psicof谩rmacos, y cualquier cuestionamiento hecho al respecto ser谩 considerado una condenable afrenta contra la autoestima de los consumidores.

Los contextos culturales, econ贸micos y sociales se juzgar谩n irrelevantes para entender el malestar y concebir maneras de afrontarlo.

La 茅pica individual ser谩 el g茅nero narrativo por excelencia de la vida cotidiana.

Triunfar谩 la pasivo-agresividad como forma de relacionarse con el otro. La violencia cotidiana mutar谩 para recrudecerse bajo nuevas formas: habr谩 menos gritos y nadie llegar谩 a darse de hostias, simplemente la gente se dejar谩 de hablar sin necesidad de dar razones (y cosas peores).

La educaci贸n y la cortes铆a ser谩n un obst谩culo para el crecimiento personal.

Cada cual har谩 lo que le nazca. Ese ser谩 el criterio final para decidir pautas de acci贸n.

Parte del contenido curricular de las escuelas estar谩 centrado en el desarrollo y perfeccionamiento de la inteligencia emocional y otros constructos semejantes.

Se inculcar谩 鈥揷on rigor y m茅todo鈥 a los m谩s j贸venes a quererse a s铆 mismos por encima de todas las cosas, a no traicionarse, a ser autosuficientes鈥 a impedir que nadie pueda mirar en sus almas.

El di谩logo no tendr谩 lugar en un contexto de abierto canibalismo social, es algo que sobra cuando la prioridad es estar para uno mismo. La 茅tica se esfumar谩.

La felicidad ya no podr谩 ser pensada con los otros, sino solo como una suerte de regocijo individual que 煤nicamente podr谩 ser compartido a trav茅s de una pantalla.

Ya nadie pedir谩 perd贸n, ya nadie sabr谩 perdonar.

A los bares se ir谩 solo ya de dos en dos.

Habr谩 mucha sonrisa, pero construida sobre la pena.

Moriremos m谩s solos que nunca.

