Un documental nuevo

El pasado 21 de Noviembre se estren贸 en Cuevas del Campo (Granada) el documental 芦Espigas Rojas, Tierras Pardas禄, que trata del movimiento campesino en dicha localidad y el efecto de la Guerra Civil en ella. La productora, Relatoras Producciones, ya realiz贸 otra investigaci贸n audiovisual anteriormente, 芦La Aguja de Dos Puntas禄, sobre la interesant铆sima figura de 脕ngeles Arenas Esturillo, profesora de la localidad reprimida por el franquismo por el mero hecho de no estar casada con el hombre con quien conviv铆a. Es natural que la labor de descubrir lo que sufri贸 脕ngeles lleve instant谩neamente a todo el contexto represivo que se vivi贸 en Cuevas, la dificultad de escuchar las historias reales sin filtros, y conocer, aunque sea en parte, la vida econ贸mica y social de la localidad con las circunstancias represivas y pol铆ticas que se dieron tras la guerra. Y para comprender todo esto, es necesario saber lo que ocurri贸 en el conflicto b茅lico y antes de 茅ste.

Por ello, las autoras del documental contactaron con quien escribe estas l铆neas para consultar los conocimientos que pudiera tener respecto a Cuevas del Campo antes, durante y despu茅s de la Guerra Civil. Si bien mis investigaciones han incidido en el papel, en concreto, del anarquismo en Granada, es cierto que ha sido inevitable encontrarse con varias noticias de la localidad, y haber tomado, entonces, algunas anotaciones. Asimismo, durante la presentaci贸n, tuvimos la intervenci贸n del historiador local Andr茅s Prieto Mart铆n, que mostr贸 el que es el libro de referencia en Cuevas del Campo sobre el per铆odo de los a帽os treinta: Segunda Rep煤blica y Posguerra en Cuevas del Campo 1 . Bastantes de mis notas que tom茅 para la entrevista en el documental se encuentran en dicha obra, y algunas con mayores detalles, por lo que su lectura para el interesado es muy recomendable, y en las siguientes l铆neas lo citaremos.

Durante el documental se pudo percibir la necesidad de entender qu茅 era el conflicto del campo y de la Reforma Agraria en Espa帽a en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Solo as铆 se puede obtener una perspectiva total de lo que era el movimiento campesino de este largo per铆odo, sus limitaciones, y sus posibilidades.

El problema campesino

En este sentido, es fundamental recordar lo que fueron los Bienes Comunales, destruidos por el Estado en el siglo XIX en su labor por capitalizar el pa铆s requisando las tierras comunales como supuestamente propias de la soberan铆a popular que pretend铆an representar, para luego subastarlas a bajo coste a quien tuviera suficiente dinero para adquirirlas. Es as铆 como se privatizaron la mayor铆a de aquellas tierras con acceso a todos los vecinos en el siglo XIX. Y este hecho fue muy importante en la vida de los campesinos y pobres de toda Espa帽a (y de gran parte de Europa), pues estas tierras comunales, si bien pobres por lo general, serv铆an bien para garantizar la supervivencia de los habitantes de la zona, que bajo el r茅gimen asambleario que las reg铆an, se otorgaban los permisos y normas para adquirir lo que se produjera en dichas tierras, que pod铆an ser por recolecta de frutos, de le帽a, pastoreo, etc. Al privatizarse la mayor parte de los Bienes Comunales, gran parte de la poblaci贸n se vio impedida de su medio de subsistencia m谩s accesible y frecuente, y se vio forzada al 茅xodo hacia la ciudad, y m谩s importante a煤n, a plegarse a las miserables condiciones que ofrec铆an los propietarios e industriales, que sab铆an bien que no pod铆an elegir m谩s all谩 de sus exigencias, gracias a la desaparici贸n de las tierras en com煤n.

Desde entonces, y no hace falta llegar a los tiempos de la II Rep煤blica, el campesinado siempre ha querido el retorno de los Bienes Comunales de una forma u otra, entendiendo que es natural que sea en versiones modernizadas a los nuevos tiempos, pero siempre, y ante todo, mantiene su idea principal: unas tierras productivas en com煤n que garantizaran la subsistencia de toda la poblaci贸n con un r茅gimen asambleario. Ya en 1861 se dio una insurrecci贸n campesina importante exigiendo la vuelta del Com煤n, conocida como la Sublevaci贸n de Loja. Todo lo que entendemos como Reforma Agraria no son m谩s que diversas manifestaciones de la intenci贸n de restablecer los Bienes Comunales, ya sea en forma de ley (que distribuya en propiedad equitativamente, o nacionalizando las tierras) o por comunismo revolucionario (libertario o no). Todo el movimiento campesino en Espa帽a gira en torno a este recuerdo de los Bienes Comunales, que era vivo en el siglo XIX, y a煤n no se olvid贸 antes de la Guerra Civil. La necesidad de encontrar una forma de subsistencia para toda la poblaci贸n rural, que evite cambios dr谩sticos como el 茅xodo o las hambrunas, fue elemento esencial para la larga pervivencia de esta reivindicaci贸n.

Al respecto, es necesario indicar que Cuevas del Campo, al igual que la mayor parte de Espa帽a, depend铆a de una econom铆a estrictamente agraria. Se cultivaban cereales (en especial el trigo) y se recolectaban los olivos. Es llamativo que las noticias de la 茅poca, muy dadas a indicar las miserias de los pueblos y su escasez de recursos, en este caso mencionan la gran riqueza de Cuevas del Campo, y si bien no se oculta la pobreza de la mayor铆a de su poblaci贸n, no se niega la abundancia de sus productos, salvo alg煤n incidente o sequ铆a. Desgraciadamente, incluso en estas buenas 茅pocas, el precio del producto dificultaba su salida al mercado, y no se estaba pagando, lo que afectaba a la econom铆a local. Noticias de esto lo vemos en una carta enviada a El Defensor de Granada en 1935, que solicitaba al Estado que creara sus propios centros de contrataci贸n para racionalizar y resolver estos problemas, a menudo producidos por la mala fe 2 . Anteriormente ya hubo una petici贸n semejante, cuando un edil socialista de la Agrupaci贸n de Oficios Varios de Cuevas del Campo, informa que parte de este sindicato est谩 constituido por aparceros, los cuales tienen una problem谩tica muy concreta y necesitan constituirse como secci贸n propia. Solicitan al Ayuntamiento que usen el Banco Agr铆cola para conseguir la simiente necesaria para cultivar, que es la 茅poca del a帽o y a煤n no tienen 3

El pueblo no ten铆a agua propia, y depend铆a de los vecinos de Pozo Alc贸n, que pod铆an cortarles el agua, pues llegaba por unos canales que desembocaban en un pilar junto a la Iglesia. Por ello tuvieron que funcionar con una empresa concesionaria, que no siempre obr贸 correctamente. A veces, fue por culpa directa algunos de sus empleados, que por ello fueron sancionados. Con todo, no escasearon casos de cueve帽os detenidos por entrar en Pozo Alc贸n a 芦robar禄 le帽a, tal como vemos en algunas noticias de Ideal por 1933 y que se reproduce en el libro de Andr茅s Prieto.

El movimiento campesino en Cuevas del Campo

Aunque Cuevas del Campo contase con algunas riquezas agr铆colas, sufr铆a de desigualdades sociales que derivan de la estructura de la propiedad de la tierra. Exist铆a caciquismo, como en casi toda Espa帽a. Asimismo, depend铆a de la canalizaci贸n del agua desde Pozo Alc贸n, cuyo corte pod铆a revertir no solo en los cultivos, sino en la propia vida cotidiana de la poblaci贸n. Hubo conflictos. A continuaci贸n, exponemos los hechos m谩s notables ocurridos en la localidad por las notas de prensa que localizamos en su momento. En el diario 谩crata CNT se hace constar un incidente importante.

Se relata que en Carramaiza (Z煤jar, Granada) los vecinos se niegan a pagar impuestos municipales al alcalde, e intentan asaltar el ayuntamiento, que se evita por la pronta llegada de la Guardia Civil 4 . Hay una nota de la Agrupaci贸n Obrera de Oficios Varios de Cuevas del Campo sobre esto, informando de lo que pas贸 en realidad. En el escrito afirman que ciertamente hay un malestar en el reparto de utilidades del Ayuntamiento, y por ello los vecinos han tomado los materiales por su cuenta, mientras protestan a las autoridades de lo ocurrido, que solo responden con env铆os de m谩s guardias, mientras Hacienda procura estudiar el caso, que queda sin atenderse. Desde Diciembre enviaron escritos para reivindicar un reparto m谩s justo y racional, pero el alcalde, que para la Agrupaci贸n est谩 sin duda detr谩s de todo esto, sigue sin atender raz贸n alguna. Los cobradores se marcharon. Algunos vecinos intentaron dar explicaciones de lo que pasa con los impuestos. Ya ten铆an cargados sus caballer铆as con jamones, vino y otros enseres, y estaban dispuestos al pago.

Cuando estos cobradores se iban, a unos 800 metros, estos supuestos funcionarios realizaron algunos disparos contra la pedan铆a de Carramaiza, lo cual fue presenciado por vecinos de otras dos localidades. La Guardia Civil no apareci贸 en ning煤n momento 5 . Sin embargo, el alcalde de Z煤jar escribe al Defensor, dando la raz贸n a los vecinos, y lamentando los abusos cometidos por los dos agentes que se enviaron para el cobro de impuestos. Se帽ala que la confecci贸n del reparto fue elaborada por cuatro caciques. Su abuso consiste en que han propuesto cobrar con m谩s de ciento por ciento del recargo a muchos vecinos. Ofrece una lista con nombres y apellidos, la cuota, y el mencionado recargo; todo en cifras, y los datos son realmente llamativos. Lamenta que fueran estos agentes escoltados por un piquete de la Guardia Civil al mando del jefe del puesto de Baza 6 . En La Voz, seg煤n nos cuenta el historiador Andr茅s Prieto, se da la otra versi贸n: unos agentes municipales fueron a cobrar impuestos al vecindario de Cuevas, pero fueron recibidos a tiros y secuestrados en la casa del alcalde ped谩neo, donde se refugiaron. Estuvieron veinte horas hasta ser liberados por la Guardia Civil 7

Por entonces, la Agrupaci贸n Obrera de Oficios Varios de Cuevas del Campo denuncia el paro forzoso que los patronos imponen como forma de coacci贸n a los trabajadores afiliados a la Casa del Pueblo. Como no cumplen las Bases de Trabajo, denuncian en los Jurados Mixtos. Aburridos por no trabajar en su localidad, salen a la siega hacia otros municipios, pero los alcaldes de dichas localidades lo impiden o amenazan con multas a los propietarios de la zona, haci茅ndoles as铆 el juego a la patronal. Mientras tanto, en el t茅rmino municipal de Z煤jar s铆 vienen trabajadores forasteros y las autoridades los protegen. Reconocen que el alcalde les da la raz贸n, pero sus disposiciones y palabras a la Guardia Civil caen en el vac铆o, porque los agentes solo celan las 贸rdenes contra los trabajadores, no con las que van a su favor. Si no pueden trabajar en su propio pueblo, pero tampoco en los otros, que las autoridades reflexionen qu茅 deben hacer los peones. Ponen en duda el car谩cter 鈥渟ocialista鈥 de los pol铆ticos locales, mostrando el ejemplo del despido de un guardia municipal al que se le ha negado en su haber 28 d铆as, quedando en la miseria, porque es 鈥渋n煤til鈥 para las labores del campo y tiene siete hijos peque帽os. La nota de prensa de la Agrupaci贸n la firman Alfredo Vilar y Pedro P茅rez, respectivamente presidente y secretario en situaci贸n 鈥渁ccidental鈥 8 . En todo esto, lo que vemos es que la propia UGT local se manifiesta como cr铆tica y disconforme con la Ley de T茅rminos Municipales, que defend铆an sus l铆deres desde el Parlamento y las altas esferas. La realidad de la econom铆a rural les acercaba a las posiciones cr铆ticas de los anarquistas, que denunciaban la irracionalidad de dicha Ley, que iba contra los campesinos de las poblaciones m谩s empobrecidas y que necesitaban emigrar estacionalmente.

De la gran pobreza existen muchas noticias. Por ejemplo, un anciano suplica al Gobernador que se le quite una multa por haber trabajado al tope, 芦delito禄 que hizo por necesidad 9

Sabemos que muchas tierras de secano se convirtieron en regad铆o porque el conjunto de los vecinos dieron la mitad de sus tierras a cambio del agua para regar la otra mitad o pagar un canon anual, a la Sociedad de Lazo, Pacheco y Mart铆nez. Conocemos una sentencia contra esta sociedad por haber causado da帽os a las tierras de un propietario, que por su causa perdi贸 su cosecha en verano de 1931 10 . Un a帽o despu茅s vemos al alcalde de Z煤jar entrevistarse con las autoridades para denunciar la falta de agua para el riego y hasta para beber debido a que les cortan el agua los vecinos de Pozo Alc贸n, Ja茅n. Al respecto los vecinos de Cuevas del Campo han ido ya varias veces a los tribunales, con sentencias favorables 11

Para que nos hagamos una idea de lo que era el caciquismo en Cuevas del Campo, podemos ver un mitin izquierdista encabezado por el propio Fernando de los R铆os en 1936. Como todo estaba en orden, no encontraban los derechistas forma de suspenderlo, hasta que vieron que hab铆a una banda de m煤sica en el acto que se iba a celebrar en el interior del teatro. Quisieron suspender el mitin por estar presente esta agrupaci贸n. Sin embargo, por la reacci贸n serena del sargento de la Guardia Civil, frente al delegado gubernativo, se pudo realizar sin m谩s incidentes 12

La UGT fue el sindicato en el pueblo, y mantuvo muchos conflictos contra la Guardia Civil y los propietarios. Prieto destaca un ataque a una pareja, por lo cual fueron juzgados seis ugetistas en un Consejo de Guerra 13

La labor pedag贸gica de la II Rep煤blica fue muy importante en este pueblo dependiente de Z煤jar. Con todo, en alguna ocasi贸n se vieron algunas dificultades. As铆 por ejemplo, se inauguraron las Cantinas Escolares en Cuevas del Campo, que en 1936 estuvieron dos meses buscando un maestro para su escuela y no dejar que los ni帽os sigan vagabundeando por la localidad. Conocemos el men煤 que se ofreci贸 en la mencionada inauguraci贸n: cordero con patatas, tortilla espa帽ola, vino, naranjas y caramelos para los ni帽os. Una profesora cant贸 el 芦himno nacional禄 y se leyeron unas cuartillas 14

Notas sobre el movimiento campesino y obrero en Cuevas del Campo (Granada).