El 21 de Julio se subleva la Guardia Civil en Cuevas del Campo, apresando a los ugetistas m谩s destacados. Pero el 26 del mismo mes se invierte la situaci贸n y la Benem茅rita huye hacia Hu茅scar, donde intentan resistir, pero se ven superados e intentan huir. El 7 de Agosto los detienen miembros de la Columna Torrens y fueron fusilados en Benamaurel, aproximadamente el 9 del mismo mes. En Cuevas del Campo se incendi贸 la Iglesia y varios negocios del falangista Julio Calder贸n P茅rez. Se menciona un Comit茅 Revolucionario que encarcela a los derechistas, fusilando a cinco de ellos, por 芦presi贸n miliciana anarquista芦 15 . En la Causa General se matiza que los hechos ocurrieron en Z煤jar, siendo algunas de las v铆ctimas de Cuevas. Se habla de un propietario y tambi茅n de un m茅dico, 茅ste con heridas de bayoneta y cierto ensa帽amiento, ocurrido en Hu茅scar; otro, m谩s tarde, apu帽alado, tambi茅n en dicha localidad; y tres personas quemadas en La Peza 16 . No hay exactamente una ejecuci贸n de cinco personas. De hecho son los mismos datos que usan para otros municipios, seguramente por la relaci贸n entre residencia de los ejecutados y el lugar de la ejecuci贸n, y supuestos responsables. Entre ellos est谩 el sacerdote y la noticia es confusa, porque m谩s tarde se帽alan, en los papeles de Z煤jar, que fue asesinado en Madrid. Se帽alan que otros tres, entre ellos un miembro de UGT, lo fueron en el t茅rmino municipal de Z煤jar. En verdad, no hay se帽as de influencia propiamente anarquista, aunque se menciona las 芦milicias rojas禄 en algunas notas posteriores, y puede que la Columna Torrens tuviera algo que ver en el primer caso. Se dice en la Causa General que la Columna Maroto realiz贸 ejecuciones en La Peza, si bien los propios testigos hablan de no conocer c贸mo estaban los cad谩veres, salvo alg煤n caso, que parece dar por hecho que fue por disparos 17 . Puede, que no seguro. En las declaraciones, vemos tres vecinos de Cuevas del Campo que fueron llevados a Z煤jar por milicianos rojos y que fueron asesinados por el r铆o Z煤jar, aproximadamente por Octubre de 1936 y se帽alan a una mujer, Mercedes 芦La Redina禄, como la culpable de los asesinatos, y por tanto inductora. En las notas mencionan, casualmente, que hace poco que ha salido en libertad esta mujer.