Hoy, 9 de enero, se cumplen 72 d铆as de movilizaci贸n de la extrema derecha. Una posible interpretaci贸n, es en la que insiste la izquierda institucional: desde que comenzaron las movilizaciones, estas y el propio bolsonarismo se est谩n debilitando. Todo indica lo contrario, ya que la extrema derecha se fortalece y gana m谩s consistencia y radicalidad en su accionar. El movimiento bolsonarista no solo ha cambiado de t谩ctica, sino que ha ido adoptando varias simult谩neamente: bloqueos de carreteras, campamentos en cuarteles, y acciones como saqueos, quema de camiones, autobuses y autom贸viles, destrucci贸n de infraestructura, adem谩s de ataques armados, incluidas acciones de secuestro. Aqu铆 hay una lista, insuficiente:



El 18 de noviembre , en Ariquemes, cerca de Porto Velho, Rond么nia, hubo destrucci贸n del dep贸sito de agua de la ciudad. El acto se enmarc贸 en la Ley Antiterrorista de Dilma de 2016. En la misma ciudad hubo conflicto con la polic铆a, ataques a camiones de una cadena de supermercados, incendio, vandalismo y saqueo de carga.



El 19 de noviembre, en la carretera entre Sorriso y Lucas do Rio Verde (Mato Grosso), un grupo armado de diez hombres invadi贸, dispar贸 e incendi贸 camiones en la base de la concesionaria Rota do Oeste. En la acci贸n, los bolsonaristas tambi茅n destruyeron peajes e incendiaron, dejando la autopista sin cobrar. La regi贸n es la misma que concentra a los empresarios agroindustriales que financiaron los bloqueos.



El 20 de noviembre, en Sinop, camiones son alcanzados por disparos en una gasolinera [1]. Tambi茅n hubo robo de camiones para interceptar carreteras. En Mato Grosso, dos camiones cisterna fueron colocados en la carretera e incendiados [2].



El 23 de noviembre , dos tramos de la Carretera Anhanguera, en Campinas, fueron bloqueados por bolsonaristas que da帽aron camiones. Adem谩s, un empleado del Instituto Brasilero de Geograf铆a y Estad铆stica fue golpeado por bolsonaristas en Amparo, cuando intentaba huir de una protesta.

El 24 de noviembre, en Par谩, la Polic铆a Federal arrest贸 a seis presuntos golpistas y atacantes de la Polic铆a Federal de Carreteras.

El 27 de noviembre, tambi茅n en Par谩, en una acci贸n de bloqueo de carreteras, una caravana de camiones fue alcanzado por disparos en la regi贸n de Novo Progresso [3].

El 12 de diciembre, en Brasilia, 5 buses y 3 autom贸viles fueron quemados por bolsonaristas. Tambi茅n intentaron invadir la sede de la Polic铆a Federal y rompieron vidrios en una comisar铆a.

El 8 de enero, los bolsonaristas invadieron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia. En S茫o Paulo, bloquearon la Avenida 23 de Maio y la carretera Anhanguera [4]. En Mato Grosso, la carretera BR-163 fue bloqueada [5]. En Itaja铆, Santa Catarina, la BR-101 tambi茅n fue bloqueada [6].

El 9 de enero, los bolsonaristas bloquearon la Marginal Tiet锚 en S茫o Paulo, incendiando neum谩ticos y escombros.

En todas estas acciones hubo connivencia y activa colaboraci贸n por parte de las fuerzas represivas (militares, civiles, polic铆a federal y ej茅rcito) [7]. Esto muestra una intensificaci贸n de la autonom铆a pol铆tica de las fuerzas represivas en relaci贸n con los gobiernos, s铆ntoma de la expansi贸n del Estado de excepci贸n permanente que se ha ido expandiendo incluso en gobiernos progresistas. Tal autonomizaci贸n constituye, de manera elemental, el bolsonarismo, por lo tanto, cualquier intento de combatir la extrema derecha a trav茅s de la polic铆a, el estado penal y dispositivos excepcionales (con la garant铆a de la ley y el orden) fracasar谩. El Estado Penal (Poder Judicial, Penitenciario y Policial) y la excepci贸n no s贸lo son parte del problema, sino que constituyen la econom铆a pol铆tica de la extrema derecha.

CR脥TICA A POSTULADOS DE LA IZQUIERDA INSTITUCIONAL

Desde el accionar de los bloqueos, iniciado el 30 de octubre de 2022, la izquierda institucional ha minimizado el accionar de la extrema derecha a partir de al menos tres postulados:

1潞 Tratar de comprender y medir la fuerza y 鈥嬧媍apacidad organizativa de la extrema derecha por sus intereses y objetivos, as铆 como por el fracaso en la consecuci贸n de tales objetivos, es decir, derrota en las elecciones, fracaso en la exigencia de la intervenci贸n militar, etc. Medir y analizarla por sus intereses pierde de vista la dimensi贸n libidinal, inconsciente y por tanto arbitraria que sustenta las formaciones colectivas de la extrema derecha, sus acciones y formas de subjetivaci贸n pol铆tica. La producci贸n de subjetividad de extrema derecha, que se constituye a partir de la captura represiva y la codificaci贸n reaccionaria de los procesos de desinversi贸n social provocados por la propia crisis del capitalismo y la legitimidad del Estado como regulador de conflictos, es cada vez m谩s capaz de subjetivar la guerra civil molecular que realmente existe en el campo social. Dentro de esta subjetivaci贸n de la guerra civil, el racismo, la transfobia, el machismo, el nacionalismo y el fundamentalismo cristiano se convierten en elementos fundamentales para codificar las relaciones sociales de enemistad.



2潞 Un segundo postulado, que resta importancia al car谩cter insurgente de la extrema derecha, radica en su pat茅tica y caricaturesca representaci贸n como masa amorfa incapaz de pensar por s铆 misma y, por tanto, de constituir un movimiento consistente de 鈥渞evuelta autoritaria鈥. Es una tradici贸n -y tambi茅n un error hist贸rico- explicar los movimientos de extrema derecha, el ascenso del fascismo, etc., desde el car谩cter 鈥渋deol贸gico鈥 y manipulado de las masas, un problema de inadecuaci贸n entre conciencia o subjetividad (irracional ) y la econom铆a pol铆tica (racional) [8]. Es, por lo tanto, decir que la multitud bolsonarista act煤a en contra de sus propios intereses, apoyando intereses que pertenecen a otra clase, es decir, realizando intereses objetivos (econ贸micos) que no son los suyos. En este marco explicativo, ahora es Bolsonaro, como l铆der y modelo de identificaci贸n, el que determina todo lo que har谩 o no har谩 su base. Grandes empresarios de la agroindustria, el sector log铆stico y del movimiento de mercanc铆as (que financian los actos bolsonaristas)[9], y militares, est谩n organizando todo desde la promoci贸n de una guerra h铆brida. El papel m谩s o menos decisivo asignado a estos sectores var铆a seg煤n la coyuntura y eso se ve en los numerosos intentos de explicar los actos bolsonaristas desde el 30 de octubre 2022. Pero lo fundamental es que el bolsonarismo, como 鈥渕谩quina de guerra鈥 de extrema derecha, se vac铆a de toda agencia o posibilidad desde el punto de vista de su producci贸n y agencia colectiva, no siendo m谩s que una mera manifestaci贸n fenomenal y distorsionada de los c谩lculos e intereses que estar铆an detr谩s.



A pesar de ser una explicaci贸n reconfortante para la izquierda, que apuesta por la 鈥渃oncientizaci贸n鈥 como condici贸n de la acci贸n pol铆tica y de cualquier proceso revolucionario, resulta muy ineficaz desde el punto de vista de saber, primero, c贸mo el bolsonarismo puede constituirse como un fen贸meno de masas. El bolsonarismo no es una mera invenci贸n de los militares ni un fen贸meno puramente organizado por la 茅lite econ贸mica y su manipulaci贸n ideol贸gica de las masas. El bolsonarismo re煤ne a muy diferentes estratos sociales, con un hilo inconsciente y afectivo que los atraviesa a todos y los conecta: empresarios de agronegocios, inmobiliarios, log铆sticos, due帽os de grandes redes comerciales, banqueros, militares, polic铆as, seguridad privada, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, clase media y tambi茅n clases populares. Recordemos esta lecci贸n de Wilhelm Reich, en Mass Psychology of Fascism: 鈥淩acionalmente, se esperar铆a que las masas trabajadoras, econ贸micamente empobrecidas, desarrollaran una clara conciencia de su situaci贸n social, que se transformar铆a en una determinaci贸n de deshacerse de su propia miseria social. (鈥) Fueron precisamente las masas reducidas a la miseria las que contribuyeron al ascenso del fascismo, exponente de la reacci贸n pol铆tica鈥 [10]. Quiero decir, 驴c贸mo es posible que las clases sociales, con diferentes intereses, formen un movimiento de 鈥渕asas鈥, que constituyan una 鈥渕asa鈥? (鈥)

En segundo lugar, la explicaci贸n de la manipulaci贸n o del car谩cter 鈥渋deol贸gico鈥 como determinante tampoco es muy eficaz para explicar por qu茅 las 鈥渕asas鈥 no escuchan a la izquierda, que se cree capaz de representar racionalmente sus verdaderos intereses y deseos a partir de sus creencias y organizaciones. Es decir, 驴por qu茅 a pesar de todo el esclarecimiento sobre c贸mo funciona la realidad, a pesar de decir que la gente es explotada y que sus verdaderos intereses y deseos son de clase, la izquierda fracasa? No abordar este problema ciega a la izquierda, especialmente a la institucional, de asumir en qu茅 medida sus formas de organizaci贸n y pr谩ctica pol铆tica, a nivel 鈥渋nconciente鈥, colaboran para favorecer inversiones reaccionarias y fascistas, inversiones que conciernen al tipo de organizaci贸n.

3.潞 Finalmente, un tercer postulado consiste en creer que las instituciones democr谩ticas, especialmente su rama penal, es decir, el poder judicial, la polic铆a y las prisiones, impedir谩n y obstaculizar谩n el ascenso de la extrema derecha. Esto no solo resulta ser sucesivamente falso, sino que oculta que estas instituciones son tecnolog铆as sociales que produjeron y generaron el bolsonarismo, es decir, es una visi贸n que borra la convivencia de la democracia con la guerra, de la democracia con el Estado de excepci贸n y, finalmente, de la democracia con el neofascismo. Y entender esta relaci贸n implica hacerse la siguiente pregunta: 驴qu茅 es la 鈥渆conom铆a-pol铆tica-libidinal鈥 de la extrema derecha? Una econom铆a pol铆tica y libidinal que se sustenta en a帽os de inversi贸n para aumentar la polic铆a, el militarismo, las prisiones y el poder judicial. Tal inversi贸n, a la par que econ贸mica, pol铆tico y libidinal, favoreci贸 un ethos militar-viril basado en la moralidad del trabajo, desde el cual tambi茅n se orden贸 un fortalecimiento de las tecnolog铆as de producci贸n de la cis-masculinidad y el racismo: buenos trabajadores x vagabundos/alborotadores/bandidos; combate a la ideolog铆a de g茅nero y la transfobia como vector estructurante de la extrema derecha y su modo de producci贸n de subjetividades.

Estos tres postulados, o razones por las que se minimizan las acciones de la extrema derecha, tienen profundas consecuencias pol铆ticas, que se anclan en una forma de hacer pol铆tica y de organizarse, que es propia de buena parte de la izquierda, especialmente de la institucional. Estos postulados explicitan una posici贸n pol铆tica por parte de la izquierda que no s贸lo se adhiere a las instituciones, enfrentando el fen贸meno de la extrema derecha y el bolsonarismo como algo 鈥渟eparado鈥, una 鈥渄esviaci贸n鈥 o 鈥渁nomal铆a鈥 en relaci贸n al Estado Democr谩tico de Derecho, sin poder explicar la relaci贸n interna entre Estado de Derecho y Violencia, entre Derecho y Excepci贸n, pero tambi茅n el fortalecimiento del Estado Penal, es decir, su brazo de excepci贸n y vulneraci贸n de derechos, como forma de contener la extrema derecha. Esto se evidencia en el encuadre de las acciones de la extrema derecha como terroristas a partir de la evocaci贸n de la Ley Antiterrorista de 2016, sancionada por Dilma Rouseff, al vincular las acciones directas de la extrema derecha con t谩cticas de 鈥淏lack Blocs鈥漑11], y el recurso a la Garant铆a de Orden P煤blico, con la intervenci贸n de las Fuerzas Armadas. Todo esto produce evidentemente un verdadero sentido de justicia, de 鈥渟eguridad de orden p煤blico鈥 democr谩tico, pero que descansa sobre pies de barro.



LA OPCI脫N POR EL ESTADO CRIMINAL Y LA EXCEPCI脫N EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Desde un punto de vista meramente instrumental, es decir, sobre la eficacia de los medios para alcanzar un fin (salvo la extrema derecha), la opci贸n pol铆tica por el Estado Penal ya ha dado numerosos signos de su fracaso: multas, detenciones y represi贸n policial, en ning煤n momento pudieron impedir la radicalizaci贸n y mayor organizaci贸n de la extrema derecha. El empoderamiento pol铆tico de los polic铆as, que son uno de los sectores m谩s b谩sicos del bolsonarismo, incluida la participaci贸n activa en las protestas, muestra los l铆mites y la selectividad de las medidas represivas del Estado, que afectan en gran medida a supuestos 鈥渓iderazgos鈥, cuando se trata a acciones realizadas de manera informal y con t谩cticas insurreccionales, provenientes de la izquierda revolucionaria y de diversos movimientos populares. Estas medidas institucionales tambi茅n son limitadas, ya que nunca alcanzar谩n masivamente a los empresarios que financian las protestas, militares o polic铆as, sectores que por cierto, con los que la izquierda institucional ya hizo un pacto.

Desde un punto de vista econ贸mico-pol铆tico, tales medidas fortalecen a煤n m谩s la base material del bolsonarismo: fortalecer el papel de la polic铆a en la resoluci贸n de conflictos sociales; la mayor inversi贸n y consumo de las fuerzas destructivas de seguridad; el fortalecimiento de los mecanismos policiales, penitenciarios, de vigilancia, que son instituciones estructuradas internamente de forma racista y clasista. Es decir, son medidas que fortalecen pol铆tica y econ贸micamente a agentes que constituyen las 鈥渇ormas elementales鈥 del bolsonarismo y que, por eso mismo, de ninguna manera acabar谩n con su insurgencia, a lo sumo la administrar谩n y gestionar谩n de manera que garanticen su supervivencia, reproducci贸n y radicalizaci贸n. Adem谩s, la expansi贸n de las fuerzas represivas del Estado significa tambi茅n la expansi贸n de su consumo, posteriormente, contra las minor铆as sociales.

Desde un punto de vista inconsciente y libidinal, tales medidas fortalecen la inversi贸n en esas mismas instituciones, que produjeron y generaron la extrema derecha, otorgando a煤n m谩s legitimidad al Estado Penal, debilitando las acciones pol铆ticas independientes y aumentando la vulnerabilidad pol铆tica para combatir a la extrema derecha, haciendo a la izquierda dependiente de los aparatos policiales, penitenciarios y judiciales. En buena medida, la izquierda ha separado econom铆a pol铆tica y deseo, para convertir este 煤ltimo en un problema meramente psicol贸gico, de formaci贸n de la personalidad, de procesos de identificaci贸n, imaginaci贸n y simbolizaci贸n. Sin embargo, es necesario considerar que las formaciones econ贸mico-pol铆ticas, de g茅nero y 茅tnico-raciales son, de inmediato, complejos inconscientes o formaciones de deseo. El deseo es transindividual e invierte directamente las formaciones sociales. Esto quiere decir que ning煤n 鈥榤odo de producci贸n鈥, ninguna tecnolog铆a social adquiere consistencia y capacidad de reproducirse sin basarse en el deseo, sin 鈥榓fianzarse鈥 en el deseo. En otras palabras, podemos decir que toda formaci贸n social es delirante.

Finalmente, desde un punto de vista estructural, la institucionalidad no es capaz de contener al bolsonarismo, ya que es un fen贸meno de la crisis fundamental del capitalismo que viene arrastrando al propio Estado y sus instituciones. Desde hace mucho tiempo, la excepci贸n se hace cada vez m谩s permanente en innumerables territorios ocupados por esta real-ficci贸n llamada Estado Brasile帽o. La crisis que afecta al Estado se manifiesta en forma de multiplicaci贸n de 鈥渟oberan铆as鈥 y formaciones de grupos armados o milicias, fortalecidos por las privatizaciones, las pol铆ticas estatales de seguridad p煤blica, por la desregulaci贸n del porte de armas y la expansi贸n de los clubes de tiro. Esta crisis es irremediable dentro del orden institucional del capitalismo, que s贸lo puede regular, gestionar y reproducir la crisis misma. Y actualmente avanza, con la radicalizaci贸n del bolsonarismo, en la formaci贸n de milicias civiles, como lo demuestran las acciones armadas en las diversas protestas bolsonaristas. En este proceso, los empresarios de la agroindustria, el transporte, el comercio, etc., se revelan como nuestros Embrionarios Se帽ores de la Guerra[12], dispuestos a financiar cada vez m谩s a los grupos armados no solo para la regulaci贸n de los mercados que se desenvolv铆an en la frontera de lo legal-ilegal ( miner铆a, canteras, transporte, bienes ra铆ces, sino tambi茅n en la regulaci贸n ideol贸gica y en los conflictos sociales que cada vez m谩s son subjetivizados por la extrema derecha y asumidos como guerras civiles.[13]



UNIDADES DE AUTOGESTI脫N, ACCI脫N DIRECTA Y AUTODEFENSA

Lorenzo Kom鈥檅oa, uno de los principales pensadores y militantes del anarquismo negro, al analizar la supremac铆a blanca y las formas de combatirla, se dio a la tarea de potenciar acciones de genuino apoyo mutuo 鈥 lo cual es distinto de la 鈥渂uena acci贸n鈥 y el oportunismo partidista. Esto tambi茅n implicaba que los movimientos libertarios en realidad fortalecer铆an a las comunidades negras. Aqu铆 podr铆amos incluir comunidades ind铆genas, disidentes y travestis.

Pero m谩s all谩 de eso, Kom鈥檅oa abog贸 por la formaci贸n de unidades de autodefensa (incluidas las armadas)[14], crear unidades de autodefensa implica crear formas y pr谩cticas colectivas y comunitarias independientes de la polic铆a, ya que la polic铆a y el Estado con sus gobiernos son los principales perpetradores de la violencia contra las minor铆as sociales. Combatir el avance de la extrema derecha pasa inevitablemente por ser capaces de crear formas colectivas y de autodefensa, capaces de sacar de la calle a la extrema derecha, haci茅ndola retroceder con fuerza y 鈥嬧媋cci贸n popular directa. Esta es una tarea en la agenda.

