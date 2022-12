1.- Un d铆a m谩s, a pesar de la lluvia, hemos querido hacer un llamamiento a la gente que lo est谩 pasando mal con problemas de viviendas, problemas de empleo, problemas de ayudas sociales, problemas en la sanidad, en las pensiones. La crisis es una forma que tienen los capitalistas para obtener beneficios, lo que se traduce en una ofensiva contra las condiciones de vida del proletariado. Este ataque de la burgues铆a se da en un contexto en el que la organizaci贸n de la clase obrera es inexistente. Para hacer frente a los problemas hay que organizarse, tienen que participar porque nadie se los va a solucionar. La organizaci贸n y la movilizaci贸n es el 煤nico m茅todo, el 煤nico mecanismo para hacer frente a lo que tenemos ya y que con m谩s fuerza se nos viene encima.

2.- Es hora de que la gente, los trabajadores y trabajadoras, se desenga帽en de la clase pol铆tica mon谩rquica corrupta que nos gobierna, que se comportan para satisfacer su inter茅s particular y se manifiestan como efectivos y fieles empleados, complaciendo a los due帽os de los poderes econ贸micos, judiciales y militares. La clase pol铆tica de la regi贸n extreme帽a en particular y en general, la de todo el pa铆s, viven en la pr谩ctica del teatrillo de la pol铆tica, juegan en el circo de la democracia, est谩n familiarizadas con la buena vida que le proporcionan sus sueldos, muy alejadas y ajenas del sufrimiento de la gente.

La televisi贸n y los medios de comunicaci贸n se encargan de transmitirnos sus mensajes, sus discursos mentirosos y altisonantes, sus proclamas para tenernos entretenidos y bien amodorrados en nuestras casas; se encuentran como peces en agua en la asamblea regional, en los ayuntamientos, en los congresos, en las convenciones, en las televisiones. Ante todo, tienen el inter茅s muy particular de quedar bien ante las audiencias p煤blicas y especialmente, ante sus jefes. Para nada importa que sus disertaciones no digan absolutamente nada, est茅n totalmente vac铆as de contenidos, sin referirse ni intentar encontrar la m谩s m铆nima soluci贸n a las cuestiones que afectan al pueblo.

3.- Queremos que la gente sencilla deje de considerar como semidioses y abandone la visi贸n que tienen de algunos pol铆ticos que sirven a la burgues铆a. Estos pol铆ticos a sueldos est谩n acostumbrados a manejar la realidad y la ficci贸n con las caracter铆sticas propias de un tah煤r. Estos pol铆ticos avezados y listos del lugar son ejemplares servidores de la burgues铆a m谩s cruel y explotadora, intervienen e influyen con tal fuerza en las instituciones p煤blicas que aparentemente favorecen a sus pueblos y se ganan la confianza de sus vecinos; poco les preocupa el significado de la insolidaridad, la falta de inter茅s y el abandono de otras localidades; a estos mercaderes de la pol铆tica eso les da igual, s贸lo quieren el reconocimiento que proporcionan los votos para seguir a帽os y a帽os en la misma rutina que les confiere el poder.

4.- La mayor铆a de esta clase pol铆tica, portavoces, diputados, concejales, etc. vive preocupada por su cuenta bancaria, defiende su cargo a capa y espada, y donde sea necesario, en la asamblea regional, en los ayuntamientos, en las diputaciones, etc. Con esa singular generosidad por bandera se sacrifican haciendo toda la propaganda que haya hacer y todo lo que sea necesario prometer, a煤n a costa de mentir; pero no nos olvidemos, a la vez que defienden lo suyo, sus intereses, consciente o inconscientemente est谩n defendiendo los intereses de los due帽os de los medios de producci贸n, de los propietarios de empresas, de las industrias, de las tierras, de las grandes superficies, de quienes se est谩n enriqueciendo a toda velocidad a costa del sudor de la clase obrera.

Mientras unos pocos se adue帽an de las riquezas y del trabajo producido por la clase obrera, una inmensa mayor铆a de la sociedad sufre un empobrecimiento continuo. Por eso, hay que salir a la calle, tenemos que detener y hacer frente a esta poderosa tormenta que tiene por base la explotaci贸n del hombre por el hombre, y que ahora est谩 embravecida por la inflaci贸n, los salarios precarios, las faltas de viviendas y en general con tanta pobreza, que arrastra a buena parte de la humanidad trabajadora al precipicio y la hunde en el barranco de la desesperaci贸n para vivir. El mejor ant铆doto contra todo esto es la organizaci贸n y la movilizaci贸n. La lucha por el socialismo; por la apropiaci贸n por el Estado de los grandes medios de producci贸n y de los recursos naturales para ponerlos a la satisfacci贸n de las necesidades humanas.