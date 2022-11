–

De parte de Pozol November 3, 2022 205 puntos de vista

NOTAS SUELTAS PARA RECORDAR EN EL CENTENARIO DE DON LUIS VILLORO

Jorge Alonso

Introducci贸n

La producci贸n filos贸fica de Luis Villoro es amplia, profunda original y muy interpelante. Ha realizado an谩lisis sistem谩ticos y cuestionamientos epist茅micos fundamentales a conceptos como el hombre, el conocimiento, el poder, el valor, el sentido, la revoluci贸n, la justicia, la ideolog铆a, la pluralidad, la libertad, la interculturalidad y la democracia.

Reinterpret贸 el renacimiento a trav茅s de la modernidad. Explor贸 el proceso ideol贸gico de la revoluci贸n de independencia. Categoriz贸 la cultura mexicana de 1910 a 1960. Dio cuenta de la pluralidad de culturas. Estudi贸 los conflictos interculturales. Contrast贸 el Estado homog茅neo con el Estado plural.

Investig贸 el relativismo y el universalismo 茅tico. Se adentr贸 en la filosof铆a de la religi贸n. Se preocup贸 por comprender los grandes momentos del indigenismo en M茅xico. Indag贸 el principio de la injusticia y los linderos de la 茅tica. Incursion贸 en la identidad de los pueblos. Ahond贸 en los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Mostr贸 c贸mo era la libertad de la comunidad y descubri贸 la autonom铆a de los pueblos indios. Deambul贸 en una filosof铆a para un fin de 茅poca y en los retos de una sociedad por venir.

La revista Piezas dedic贸 uno de sus n煤meros para revisar sus aportes filos贸ficos. H茅ctor Le贸n apunt贸 que Villoro era un pensador que hab铆a hecho de la filosof铆a un estilo de vida, y que la suya hab铆a sido una vida de compromiso. Su filosof铆a fue un ejercicio riguroso y cr铆tico, creativo y sensible. Se hab铆a referido a la justicia, a la democracia y a la igualdad no s贸lo como tem谩ticas de pensamiento sino con la obligaci贸n de pensar la realidad en funci贸n de resolverla. Francisco Salinas destac贸 que el tema del indigenismo lo hab铆a abordado desde 1950; pero hab铆a hecho una autocr铆tica conforme profundiz贸 en las realidades de los pueblos originarios.

Gabriel Vargas Lozano se帽al贸 que Villoro hab铆a sido un gran pensador mexicano que profundiz贸 en el pensamiento filos贸fico en forma creativa y busc贸 fundamentar las bases te贸ricas de un movimiento hacia una mejor sociedad. Analiz贸 conceptos vinculados al movimiento zapatista. Resalt贸 el sentido de comunidad para superar los problemas propios del Estado-naci贸n occidental. Enfatiz贸 que toda su obra hab铆a estado dedicada a los ind铆genas de M茅xico.

Carmen Villoro se refiri贸 a su padre como un hombre optimista y luminoso que siempre hab铆a mantenido una preocupaci贸n por el otro y por el sufrimiento ajeno indagando c贸mo revertirlo. Habiendo tenido una idea de filosof铆a marcadamente acad茅mica, la interpel贸 frente a la opresi贸n y en b煤squeda de libertad. Record贸 que desde muy joven su padre hab铆a tenido la preocupaci贸n de c贸mo sus ideas pod铆an aterrizar en cuestiones de cambio y transformaci贸n social. Analiz贸 que hubo un tiempo en que lo acad茅mico y lo pol铆tico iban cada uno por su lado, pero que hacia el final los reuni贸. Recalc贸 que los zapatistas ocupaban un lugar muy importante y que lo filos贸fico y lo pol铆tico social hab铆an encontrado en el mundo zapatista el lugar donde converger. Y llam贸 la atenci贸n de que eso le hab铆a dado mucha alegr铆a, una gran satisfacci贸n y le confirm贸 que su vida hab铆a tenido sentido.

La alternativa

Su hijo Juan se refiri贸 a que en los homenajes que se hab铆an hecho a su padre despu茅s de su muerte hab铆a prevalecido cierto diagn贸stico acad茅mico. Se le reconoc铆a que hab铆a analizado con lucidez el presente, pero se le criticaba que hab铆a ca铆do en cierto romanticismo al atisbar a la sociedad por venir.

Coment贸 Juan que en un clima dominado por el pragmatismo y el temor a las utop铆as, concebir un mundo que no exist铆a podr铆a parecer un anhelo desmesurado, pero que no hab铆a sido otra la tarea de la filosof铆a desde Plat贸n a Giorgio Agamben, pasando por Charles Fourier y Simone Weil. Cuando present贸 el libro de su padre que se difundi贸 inmediatamente despu茅s de su muerte, titulado La alternativa, Juan resalt贸 que no era un libro que estuviera dialogando con la academia, sino de alguien que quer铆a comunicar un saber de manera inmediata. Y llam贸 la atenci贸n de que su prosa de aparente sencillez, ten铆a que ver con el contacto con las comunidades ind铆genas y que se expresaba desde la sabidur铆a acumulada. Ese libro criticaba el orden y el lenguaje del capitalismo y neoliberalismo y propon铆a iniciar con otro mundo distinto al dominante, explicando por qu茅 un Estado mono茅tnico es un absurdo y sosten铆a que otra democracia m谩s profunda que la meramente procedimental era urgentemente necesaria.

A partir de la experiencia de las Juntas de Buen Gobierno en la zona zapatista el libro mostraba c贸mo se pod铆a pasar de una democracia representativa a formas m谩s directas de mando colectivo. Al interrogante de si pod铆a la pol铆tica coexistir con la 茅tica la respuesta era afirmativa con la condici贸n de que el ejercicio del poder sirviera a la comunidad y no fuera un fin en s铆 mismo. En este libro se difundi贸 el profundo intercambio epistolar sobre 茅tica y pol铆tica entre el vocero del movimiento zapatista el Subcomandante Marcos (SupMarcos) y don Luis Villoro.

El primer intercambio epistolar

La primera carta proviene de la pluma del SupMarcos a mediados de febrero de 2011. Se refiere a las guerras y de manera particular a la guerra desatada en M茅xico por el presidente Calder贸n. Marcos anota que como todas las guerras de conquista viene desde el poder. Recalca que es una guerra perdida porque fue concebida para respuesta a una legitimidad cuestionada. Pero sus efectos son nefastos porque est谩 destruyendo el 煤ltimo reducto que le queda a una Naci贸n: el tejido social.

Marcos anota que la identidad colectiva de la Naci贸n est谩 siendo destruida y est谩 siendo suplantada por otra. Cita una entrevista que hac铆a a帽os le hab铆an hecho a Luis Villoro donde el fil贸sofo dijo que una identidad colectiva no era m谩s que una imagen que un pueblo se forjaba de s铆 mismo para reconocerse como perteneciente a ese pueblo, y que se refer铆a a aquellos rasgos en que una persona se reconoc铆a como perteneciente a una comunidad, mientras dicha comunidad aceptaba a esa persona como parte de ella. La imagen que el pueblo se forjaba no era necesariamente la perduraci贸n de una imagen tradicional heredada, sino que generalmente se la forjaba el individuo en tanto pertenec铆a a una cultura, para hacer consistente su pasado y su vida presente con los proyectos que ten铆a para esa comunidad.

La identidad no era un simple legado que se heredaba, sino que era una imagen que se constru铆a, que cada pueblo se creaba, y por lo tanto era variable y cambiante seg煤n las circunstancias hist贸ricas. Hasta aqu铆 la cita de Villoro. Marcos prosegu铆a argumentando que lo que exist铆a en esos momentos era una imposici贸n, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejaban. De esta guerra no s贸lo resultar铆an miles de muertos, sino jugosas ganancias econ贸micas. Pero lo que conllevaba era una naci贸n destruida, despoblada, rota irremediablemente.

En su primera respuesta en febrero Villoro aludi贸 que realidad en las guerras no pod铆a hablarse de vencedor o vencido ya que, desde el punto de vista humano, con las muertes, la sangre derramada y la destrucci贸n material, ambos bandos resultan perdedores. Estaba de acuerdo en que la guerra del gobierno era impuesta desde arriba y producto del capitalismo. Apuntaba que en la guerra calderonista no se pretend铆a destruir al contrario en su sentido cl谩sico, sino que se trataba de una guerra para anular el terreno de la realizaci贸n y las posibilidades populares. Mientras en el capitalismo reg铆a el individualismo, en la alternativa zapatista surg铆an valores comunitarios que representaban a la persona en su individualidad y se realizaban en una comunidad.

El segundo intercambio epistolar

La segunda carta de Marcos apareci贸 el mes de abril. Dec铆a que la guerra de arriba segu铆a y que su paso de destrucci贸n pretend铆a tambi茅n que se aceptara ese horror cotidiano como si fuera natural e imposible de cambiar. Como si la confusi贸n reinante fuera premeditada y pretendiera democratizar una resignaci贸n que inmovilizaba, que conformaba, que derrotaba, que rend铆a. Pero cuando se organizaba la confusi贸n y se ejerc铆a conscientemente la arbitrariedad, era preciso tratar de desorganizar esa confusi贸n con la reflexi贸n cr铆tica. Marcos tocaba algunos de los puntos que Villoro le hab铆a dado en su respuesta. Dec铆a que la reflexi贸n cr铆tica estaba aparentemente estancada. Que el heroico esfuerzo de colectivos anarquistas y libertarios por sustraerse de la l贸gica del mercado capitalista era efecto y causa de un pensamiento radical. Y que el futuro ten铆a su apuesta principal en los pensamientos radicales.

Las organizaciones sociales de izquierda independiente resist铆an. Los pueblos originarios sab铆an de dolor y lucha y manten铆an la resistencia. Estaba la digna rabia de las madres y padres de asesinad@s, desaparecid@s, pres@s; y recordaba que en este pa铆s no pasaba nada hasta que las mujeres decid铆an que pasara. Tambi茅n se refiri贸 a la indignaci贸n cotidiana de obrer@s, emplead@s, campesin@s, ind铆genas, joven@s frente al cinismo de los pol铆ticos sin distinci贸n de color. Exist铆a una persistente lucha por la libertad a l@s pres@s pol铆tic@s y la presentaci贸n con vida de los desaparecidos.

Marcos destac贸 que en su respuesta Don Luis tocaba el tema del individuo y del colectivo. Dijo que una a帽eja discusi贸n de arriba los contrapon铆a y hab铆a usado para hacer la apolog铆a de un sistema, el capitalista, frente a las alternativas que surg铆an como resistencia. Hab铆a que tener en cuenta que los anhelos fundamentales de todo ser humano eran mejor vida, m谩s libertad, mayor conocimiento, los cuales pod铆an alcanzare en un colectivo, o dicho de otra forma, no pod铆an alcanzarse sin el colectivo. Porque acabar con la arbitrariedad, desorganizar la confusi贸n y parar la guerra eran tareas colectivas. Esas reflexiones colectivas no pretend铆an alcanzar la verdad general, pero s铆 trataban de alejarse de la mentira un谩nime que desde arriba se trataba de imponer. Realiz贸 una dura cr铆tica a la partidocracia.

Marcos planteaba que el mundo como se conoc铆a ser铆a destruido. Primero vendr铆an movilizaciones espont谩neas, violentas y fugaces. Luego sobrevendr铆a un reflujo, pero despu茅s surgir铆an nuevos levantamientos, pero organizados porque participar铆an colectivos con identidad.

Villoro dio su segunda respuesta en abril diciendo que estaba de acuerdo en la lucha contra la partidocracia. Record贸 que los zapatistas eran conscientes de que la responsable de la injustica era en 煤ltimo t茅rmino la voluntad de poder, por lo que era muy loable que los zapatistas hubieran proclamado que su objetivo no era la toma del poder sino el despertar de la gente contra ese poder. Apunt贸 que hab铆an abierto una nueva v铆a al mostrar que la voluntad de los pueblos iba m谩s all谩 de las elecciones. Tambi茅n Villoro enfatiz贸 su acuerdo en dar prioridad a la 茅tica en la pol铆tica. Consideraba que el punto de partida deb铆an ser las experiencias particulares presentes de marginaci贸n e injusticia.

El contexto del movimiento contra la guerra y a favor de una aut茅ntica paz

Marcos hab铆a dicho que esperaba que la legendaria tenacidad del poeta Javier Sicilia, as铆 como estaba convocando la palabra y la acci贸n de los zapatistas, alcanzara a agrupar las rabias y dolores que se multiplicaban en los suelos mexicanos. Hab铆a dicho que hab铆a muchos colectivos a quienes no les interesa ya ni cambiar ni renovar a una clase pol铆tica parasitaria. No quer铆an cambiar de amos, sino vivir sin ellos. A la marcha convocada por Sicilia desde Cuernavaca hacia la ciudad de M茅xico, Marcos le respondi贸 que los zapatistas se sent铆an convocados y responder铆an al llamado contra la guerra marchando en San Crist贸bal de las Casas y llevar铆an carteles con los mensajes: 鈥淎lto a la guerra de Calder贸n鈥, 鈥淣o m谩s sangre鈥 y 鈥淓stamos hasta la madre鈥. Respondiendo al llamado de Sicilia de nombrar a las v铆ctimas, los zapatistas dir铆an los nombres de las ni帽as y ni帽os muertos en la guarder铆a de Hermosillo, a quienes no se les hab铆a hecho justicia.

Los zapatistas sab铆an bien que nombrar a los muertos era una forma de no abandonarlos y de no abandonarse los vivos. M谩s de 15 mil zapatistas marcharon en San Crist贸bal de las Casas el 7 de mayo. Fue la manifestaci贸n m谩s numerosa que se recordaba all铆 desde 2001 cuando arranc贸 la llamada Marcha del Color de la Tierra. Fue la primera vez que los zapatistas se sumaban a una convocatoria de fuera de su movimiento. Zapatistas tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, zoques y mames llevaban mantas en las que se solidarizaban con el dolor de los familiares que han perdido seres queridos en la cruel guerra de Calder贸n. Dieron vivas a la vida, la libertad, la justicia y la paz y hubo discursos en sus diferentes lenguas.

El tercer intercambio epistolar

Marcos envi贸 su tercera misiva a Don Luis en agosto de 2011. Plante贸 entre varios temas la situaci贸n pol铆tica de Chiapas, la carest铆a econ贸mica en el pa铆s, de los muertos, la organizaci贸n impulsada por Javier Sicilia en su movimiento por la paz con justicia y dignidad. Apunt贸 que la teor铆a, la pol铆tica y la 茅tica se entrelazaban de formas no muy evidentes. Ciertamente no se trataba de descubrir o crear verdades.

Dijo que cre铆a que estar铆an de acuerdo en que su empe帽o apuntaba m谩s hacia tratar de hacer 芦saltar禄 las l铆neas no evidentes, pero sustanciales, de esos quehaceres. Aceptaba que hab铆a seguir insistiendo en anclar sus reflexiones te贸ricas en los an谩lisis concretos. En Chiapas segu铆an en resistencia ante las agresiones provenientes de todo el espectro pol铆tico, pues todos los partidos pol铆ticos los atacaban. Los zapatistas eran un ejemplo de que era posible que todos los partidos pol铆ticos tuvieran el mismo objetivo de atacar la insurgencia zapatista, auspiciados por los gobiernos de los tres niveles.

Puntualiz贸 que una prensa, local y nacional, bien aceitada con dinero, no alcanzaba a ocultar, con el disfraz de unanimidad, la guerra intestina en la pol铆tica de arriba. Se constataba que las reglas internas de la clase pol铆tica estaban rotas, pues aunque hicieran acuerdos, ya no ten铆an la capacidad de cumplirlos. Y una clase pol铆tica que no respetaba sus acuerdos internos era un cad谩ver esperando sepultura. La clase pol铆tica no entend铆a que su tiempo hab铆a terminado. Dijo estar de acuerdo en el se帽alamiento de que los cr铆menes contra inocentes encerraban una triple injusticia: la de la muerte, la de la culpa y la del olvido.

En octubre Don Luis respondi贸. Escribi贸 que hab铆a que continuar con ese intercambio epistolar en el que compart铆an visiones ante la devastaci贸n que sufr铆a M茅xico y enfatizaba la reflexi贸n de Marcos que no pretend铆an descubrir 鈥渧erdades鈥. Reafirmaba su acuerdo en que nada se pod铆a esperar de la partidocracia porque todos los pol铆ticos eran 鈥渋guales鈥 y la izquierda institucional hab铆a dejado de ser izquierda. Coincid铆a tambi茅n en lo injustificable que era culpar a las v铆ctimas, una pr谩ctica com煤n del gobierno. Saludaba y compart铆a el respeto que Marcos mostraba hacia el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Sicilia. A帽ad铆a una recomendaci贸n, que se deb铆a continuar por ese camino sin someterse al juego del Estado. Se refiri贸 a que hac铆a poco se hab铆an reunido Pablo Gonz谩lez Casanova, V铆ctor Flores Olea y 茅l mismo, y que despu茅s de examinar y debatir hab铆an conseguido bosquejar lo que consideraron que eran las bases necesarias para un pacto nacional por un movimiento de movimientos con el fin de hacer realidad la democracia directa, la que se ejerc铆a en las comunidades ind铆genas y campesinas zapatistas, desde abajo, la cual se pod铆a considerar como realmente una democracia.

Compart铆a algunos de los puntos que propon铆an: una democracia directa m谩s all谩 de los partidos; reconocimiento y apoyo a los derechos de los pueblos indios y sus autonom铆as; defender la soberan铆a nacional, las garant铆as individuales, los derechos sociales y comunitarios; impulsar la educaci贸n nacional, la salud p煤blica y la seguridad social; reestructurar la deuda externa y la pol铆tica as铆 como recuperar el patrimonio nacional para impulsar un nuevo proyecto de desarrollo auto-sustentable. Sintetizaba que todo esto implicaba el rescate de la idea de un M茅xico que igualara con su vida el pensamiento. Advert铆a que hab铆a variantes a precisar, pero que ese proyecto era una invitaci贸n a colectivos, localidades, entidades y sectores que buscaban nuevas alternativas para la libertad, la justicia y la democracia. Se ten铆a que conformar un programa m铆nimo que no se quedara en palabras y que influyera en otros pa铆ses de la amplia Am茅rica. Insist铆a en que esa propuesta surg铆a teniendo en cuenta el acuerdo, manifestado ya, de que la alternativa a la dominaci贸n existente no pod铆a ser una revoluci贸n en el sentido tradicional, sino una organizaci贸n como la propuesta por la Otra Campa帽a. Finalizaba precisando que el pacto mencionado podr铆a fortalecerse con el acercamiento de dos movimientos libertarios: el Zapatista y el de Javier Sicilia.

El cierre del ejercicio epistolar

Marcos envi贸 su cuarta misiva en diciembre de ese a帽o a la que le puso como ep铆grafe la siguiente frase: 鈥淪iempre que prevalece una u otra forma de fascismo, la verdad y la justicia toman la forma de la resistencia鈥. Marcos consideraba que con esa carta pod铆an dar por terminado ese ejercicio epistolar que hab铆a sido muy provechoso. Destacaba que la pertinencia de las ventanas y puertas que se hab铆an abierto con el ir y venir de sus ideas se ir铆a acomodando en geograf铆as y calendarios que estaban por definirse. Hab铆an buscado y encontrado mentes cr铆ticas, alertas y abiertas. Arriba seguir铆a el estruendo, la esquizofrenia, el fanatismo, la intolerancia, las claudicaciones disfrazadas de t谩ctica pol铆tica. En el abajo lo que seguir铆a era el silencio y la resistencia, siempre la resistencia.

Lo relevante de este di谩logo estuvo en lo que se帽al贸 Don Luis: La 茅tica y la justicia deb铆an estar en el centro de la vida social, y no hab铆a que aceptar que pol铆ticos de todo el espectro ideol贸gico las expulsaran de ah铆 para degradarlas en pura ret贸rica. Se examinaron an谩lisis de la realidad y se apuntaron esperanzas basadas en las experiencias de la democracia radical del zapatismo.

El homenaje zapatista a Don Luis

A principios de marzo de 2014 muri贸 Don Luis habiendo vivido 91 fruct铆feros a帽os. De inmediato los zapatistas empezaron los preparativos de un homenaje a Don Luis que se vio truncado por el asesinato del zapatista Galeano y la tensi贸n que el paramilitarismo produjo en la comunidad de la Realidad. Vino el recambio de la vocer铆a de Marcos a Mois茅s, y la desaparici贸n del personaje Marcos que resurgi贸 como subcomandante Galeano.

En marzo de 2015, a pesar del incremento de la actividad militar y paramilitar contra la zona del EZLN, el zapatismo inici贸 la organizaci贸n de un homenaje a Luis Villoro y un seminario internacional con el t铆tulo 鈥淓l pensamiento cr铆tico frente a la hidra capitalista鈥 a celebrarse a principios de mayo.

El Subcomandante Galeano difundi贸 un comunicado en el que planteaba que para los zapatistas el pensamiento cr铆tico ten铆a la tarea de ser centinela. Advirti贸 sobre el s铆ndrome del vig铆a que se agotaba en su trabajo y ya no percib铆a el peligro. Comparti贸 que el zapatismo miraba venir una cat谩strofe mientras otros segu铆an con sus mismos m茅todos de lucha. Por eso invitaba a un seminario o semillero para que otros dijeran lo que estaban viendo venir. A quienes invitaron les solicitaron que no les llevaran 鈥渕odas, dogmas, pensamiento harag谩n, mentiras, sino palabra que provocara y alentara reflexi贸n鈥.

El 2 de mayo en el Caracol de Oventik hubo el homenaje a Luis Villoro y al maestro Galeano, asesinado por paramilitares en 2014. El Sub Galeano, que hab铆a adoptado ese nombre en homenaje al maestro asesinado, plante贸 que, al nombrar los zapatistas la vida de los que faltaban, los hac铆an existir de otro modo. Insisti贸 en que cada quien deb铆a luchar por la libertad en el rinc贸n del mundo donde viv铆a. Record贸 que ser zapatista era organizarse y trabajar colectivamente, sin venderse, hasta destruir el sistema capitalista y revel贸 que don Luis Villoro se hab铆a enrolado clandestinamente en el zapatismo hac铆a tiempo y hab铆a sido un centinela que se percataba de cambios que para la inmensa mayor铆a de la intelectualidad pasaban desapercibidos. La urna con las cenizas de don Luis se qued贸 en tierras zapatistas a las sombras de un 谩rbol joven.

El Subcomandante Mois茅s en ese homenaje en donde se record贸 lo hecho por don Luis en su vida, lucha y resistencia deline贸 lo que implicaba ser zapatista. Se enfatiz贸 que no recordaban su muerte sino lo que dej贸 por su vida y trabajo, pues lo que se deb铆a hacer era que siguiera vivo. Dijo que a don Luis en otras partes se le conoc铆a como te贸rico y fil贸sofo pero que los zapatistas lo conoc铆an como pr谩ctico y sobre todo por su ser zapatista. Don Luis no hab铆a dudado en acompa帽ar, luchar, trabajar y apoyar la lucha y organizaci贸n del zapatismo. Recalc贸 que ser zapatista implicaba estar bien decidido, trabajar, organizar y luchar hasta llegar con las 煤ltimas consecuencias colectivamente con los pueblos organizados para destruir el sistema capitalista, es decir, teor铆a y pr谩ctica. Hizo hincapi茅 en que el zapatista no se rend铆a, no se vend铆a, no claudicaba. Quer铆a cambiar no una parte sino todo el sistema teniendo en cuenta que el pueblo mandara y que nadie lo mandara.

El homenaje era para tener en cuenta que aunque viniera la muerte a tratar de imponer el olvido, don Luis segu铆a vivo en la lucha de los pueblos originarios, y as铆 la vida ganaba, y la muerte perd铆a. El Subcomandante Galeano tambi茅n habl贸 de Luis Villoro el zapatista. Intercambi贸 piezas para tratar de completar la vida de Don Luis, profesor de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la UNAM, fundador del grupo Hiperion, disc铆pulo de Jos茅 Gaos, investigador del Instituto de Investigaciones Filos贸ficas, miembro del Colegio Nacional, presidente de la Asociaci贸n Filos贸fica de M茅xico, y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Resalt贸 que hab铆a sido un intelectual brillante, una persona sabia a la que tal vez s贸lo se le pod铆a reprochar la cercan铆a que en vida tuvo con los pueblos originarios de M茅xico, particularmente con aquellos que se alzaron en armas contra el olvido y que resist铆an m谩s all谩 de modas y medios. Al enrolarse Don Luis al zapatismo se le hab铆a dado la tarea de 鈥減osta鈥, y hab铆a cumplido a cabalidad su misi贸n.

Como centinela en uno de los puestos de guardia de la periferia zapatista hab铆a estado atento a lo que ocurr铆a, con el rabillo del ojo del pensamiento cr铆tico se percat贸 de cambios y movimientos que, para la inmensa mayor铆a de la intelectualidad autodenominada progresista, pasaron desapercibidos. Cubri贸 la posici贸n de centinela en este mundo absurdo, terrible y maravilloso que es el que nos empe帽amos en construir. Hab铆a dejado un legado de libros y brillante trayectoria intelectual, pero tambi茅n el haber sido zapatista que mantuvo en sigilo hasta para su familia y que hab铆a pedido que ese secreto se les revelara como regalo a su esposa, la fil贸sofa Fernanda Navarro, y a sus hijos; encargo que se cumpli贸 en ese homenaje.

Corolario

La situaci贸n analizada por el Subcomandante Marcos y don Luis a inicios de la segunda d茅cada del siglo XXI, no s贸lo no se mejor贸, sino que empeor贸 exponencialmente a inicios de la tercera d茅cada. Un a帽o despu茅s de la muerte de don Luis el zapatismo insisti贸 en que aumentaba el despojo que con enorme violencia estaban sufriendo los pueblos originarios. A finales de octubre a d铆as del centenario de don Luis hubo un foro internacional en San Crist贸bal de las Casas sobre la construcci贸n de la paz en M茅xico. Se analiz贸 que a partir del sexenio de Calder贸n M茅xico hab铆a iniciado un camino de violencia y disputa territorial que se hab铆a recrudecido de maneta alarmante. Desde entonces se deshilachaba tr谩gicamente el tejido social. Para poder construir la paz habr铆a que reflexionar sobre lo que representaba la violencia tanto en el 谩mbito local, como en el nacional y en lo global.

El an谩lisis que se hac铆a desde el Congreso Nacional Ind铆gena hacia finales de 2022 llamaba la atenci贸n de que el auge de la militarizaci贸n, del crimen organizado y del despojo territorial iban de la mano. Los pueblos originarios se encontraban ante situaciones delicadas que se hab铆an venido agudizando. Su contexto era que, m谩s all谩 de lo discursivo, el ciclo neoliberal no hab铆a terminado sino que ten铆a continuidad. Los megaproyectos eran algo emblem谩tico del neoliberalismo. No proven铆an de peticiones de los pueblos sino que eran dise帽os de los arriba para sus intereses.

Crec铆a el militarismo, paramilitarismo y crecimiento de los c谩rteles. Los militares limpiaban los territorios para dar espacio al crimen organizado. El militarismo era ese conjunto de procesos para impulsar el capitalismo. Hab铆a preponderancia de las fuerzas armadas en la econom铆a mexicana. El pa铆s que hab铆a estado sumergido en la pobreza transit贸 a la miseria. Debido a ella los de arriba se aprovechaban de ella para enga帽ar a gran parte de la poblaci贸n y dividir a los pueblos. L贸pez y Rivas advirti贸 que la recolonizaci贸n corporativa territorial conformada por la llamada acumulaci贸n militarizada delincuencial conllevaba inherente infinitas formas de violencia contra los pueblos, y la sociedad en su conjunto.

El gobierno en turno estaba dando continuidad a la acumulaci贸n capitalista por desposesi贸n, militarizada y necropol铆tica, que las anteriores administraciones neoliberales hab铆an puesto en pr谩ctica. El zapatismo hab铆a se帽alado que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Levant贸 la voz para exigir que cesara la represi贸n en contra de los pueblos originarios en M茅xico y convoc贸 a varias movilizaciones contra todas las guerras. No s贸lo hab铆a m煤ltiples denuncias de los ataques contra las comunidades y sobre las crueles agresiones contra la autonom铆a. La crisis ecol贸gica y el colapso civilizatorio se hac铆an evidentes.

Las ense帽anzas de don Luis en su centenario segu铆an teniendo una enorme vigencia. No se trataba s贸lo de sobrevivir, lo cual implicaba una muerte aplazada, sino buscar vivir dignamente con libertad. Las resistencias cobraban sentido en cuanto se propon铆an hacer otro mundo humano y respetuoso de la naturaleza. La lucha era por la vida en el planeta. Para enfrentar la devastaci贸n que sufr铆a M茅xico, la lucha organizada de los pueblos era la 煤nica salida. No hab铆a que someterse a los juegos del Estado.

Hab铆a que defender e impulsar la autonom铆a y la democracia directa. Hab铆a que defender los valores comunitarios. Hab铆a que disipar la confusi贸n imperante con una aut茅ntica reflexi贸n cr铆tica y propiciar la convergencia de las luchas de los de abajo. El ejemplo del pensamiento cr铆tico de don Luis era el camino. Se tendr铆a que cumplir lo que 茅l hab铆a realizado magistralmente estando muy atento a la realidad y descubriendo los nuevos signos para emprender una atinada defensa de lo colectivo y de lo que se tendr铆a que seguir construyendo para el mundo otro, nuevo lejano al capitalismo y al patriarcado. Hab铆a que dar prioridad a la 茅tica en la pol铆tica. La 茅tica y la justicia ten铆an que estar en el centro de la vida social. Hab铆a que impulsar la paz, la justicia, la libertad y defender una vida digna. En su centenario Luis Villoro sigue interpelando e inspirando realizar s铆ntesis como la que 茅l logr贸 manteniendo el rigor del pensamiento filos贸fico cr铆tico con el compromiso vital y admirable de su zapatismo.

BIBLIOGRAF脥A

Villoro, Luis, 2015, La alternativa: perspectivas y posibilidades de cambio (incluye correspondencia con el Subcomandante Marcos), M茅xico: Fondo de Cultura Econ贸mica.