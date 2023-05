–

La Justicia Nacional en lo Comercial, a trav茅s del Juzgado N掳7 鈥 Secretar铆a N掳14, resolvi贸 que el dinero de la venta de 5 veh铆culos de la empresa deber谩 ir tanto para los empleados como para los ex empleados, que son alrededor de 3300.

Compartimos entrevista realizada al delegado Gabriel Yapura por Manuel Durbano para Nota al Pie:

Una noticia que devuelve esperanza

El pasado 26 de abril, en representaci贸n de les trabajadores despedides, Yapura present贸 ante la Justicia un escrito para impugnar la venta del lote de 5 automotores de la empresa. 鈥淣osotros nos opusimos a la venta porque ve铆amos que estaba mal la tasaci贸n, que no se explicaba, dijimos que era precio vil鈥, cont贸 el referente.

En la misma l铆nea, Yapura detall贸 que 鈥渆n un segundo escrito, nos explicaron por qu茅 la tasaci贸n era de m谩s de 5 millones鈥. Seg煤n afirm贸 el delegado, les trabajadores sosten铆an que el precio correspondiente al lote era de al menos 10 millones. Sin embargo, desde la empresa indicaron que la tasaci贸n ten铆a en cuenta la deuda de los impuestos, los cambios de cubiertas, como as铆 tambi茅n otros factores que, seg煤n Yapura, dan cuenta del estado de 鈥渄ejadez鈥 de Garbarino.

Si bien la Justicia dispuso la venta, a contramano de lo que ped铆an les trabajadores, hubo una noticia que fue favorable, devolviendo esperanza a una situaci贸n cr铆tica. 鈥淓l juez dio el ok a la venta pero con una salvedad: que la plata pase a los trabajadores a trav茅s del pronto pago, que pertenece tanto a trabajadores activos como despedidos, que somos m谩s de 3300鈥, sostuvo Yapura.

En este marco, en relaci贸n al lote de automotores por el cual se hizo la oferta, el referente recalc贸 que 鈥渆se es un capital que es de los trabajadores, lo vemos de esa manera鈥. En la misma l铆nea Yapura precis贸 que 鈥渢enemos que cuidarlo porque no vemos otro camino que la quiebra. Y decimos esto porque no vemos a nadie que quiera invertir en Garbarino鈥. Del mismo modo, agreg贸 que 芦en la actualidad existen 4 sucursales que no tienen mucho para vender鈥.

Una lucha en soledad

En los 煤ltimos d铆as del 2021, luego de adeudarles 9 meses de salario, Garbarino despidi贸 a m谩s de 3800 trabajadores de la empresa en todo el pa铆s. Desde entonces, les trabajadores se han organizado, realizando distintas medidas de fuerza para cobrar su indemnizaci贸n. La empresa, que desde principios del 2022 entr贸 en concurso de acreedores, sigue sin hacerse cargo de los reclamos de les empleades.

Yapura indic贸: 鈥淣adie nos ha llamado. Ni la empresa ni tampoco el Sindicato Empleados de Comercio鈥. En ese sentido, el referente apunt贸 contra el gremio conducido por Cavalieri: 鈥淓l sindicato nos dej贸 a la deriva desde el primer momento, nos vendieron tomando un caf茅鈥.

鈥淒espu茅s de 2 a帽os de lucha, para nosotros est谩 claro que el Sindicato de Empleados de Comercio, de la mano de Cavallieri, fue uno de los principales art铆fices del despido de m谩s de 3800 trabajadores鈥, agreg贸 el referente.

Sin embargo, Yapura sostuvo que existen otros actores con responsabilidad en la situaci贸n: 鈥淣o se explica c贸mo 3800 trabajadores terminan despedidos, despu茅s de 9 meses sin cobrar, con 37 audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n鈥. Es por ello que, seg煤n el delegado, 鈥渉ubo complicidad del Ministerio, donde siempre nos dieron la misma respuesta鈥.

En la misma l铆nea, el referente de les trabajadores de Garbarino afirm贸 que se encuentra intentando establecer comunicaci贸n con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, pero que todav铆a no obtuvieron respuesta alguna. 芦Tenemos una carta firmada por el Presidente, donde en su momento nos manda a hablar con Moroni, pero nunca nos recibieron禄, detall贸 Yapura.

鈥淣osotros entendemos que la organizaci贸n del trabajador por fuera del Sindicato de Empleados de Comercio es una gran victoria. No cualquiera puede sostener una lucha de 2 a帽os sin contar con el gobierno ni con el sindicato鈥, afirm贸 el referente. Del mismo modo, Yapura se帽al贸 que durante este mes seguramente existir谩n nuevas medidas de visibilizaci贸n. 鈥淧eleamos por los derechos de los compa帽eros, por los trabajadores del Interior, por los compa帽eros que fallecieron en esta lucha鈥, asever贸 el delegado.

