Noticias de abajo 5 de diciembre 2021

05 dic 2021



https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/12/noticiasdeabajo_5diciembre2021.mp3

ROMPIENDO FRONTERAS

PALESTINA: Federación Palestina lanza su propia selección para imputados. PalestinaLibre

CHILE: a Javiera Rojas ambientalista defensora del territorio. Movimiento por el Agua y el territorio.

MUNDA GLOBAL PILDORA DE SALUD: VIH/Sida. El pasado primero de diciembre se conmemoró el día mundial del VIH/SIDA. Ese día gente de todo el mundo se unió para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. Mar

ESTADO ESPAÑOL: Absuelven a Pablo Hasel; el Betis le había denunciado por “delito de odio”. Insurgente.

ESTADO ESPAÑOL GIRA POR LA VIDA: Toxic Tour por las multinacionales españolas que más impacto tienen en la política comercial con México. AraInfo y Toxitour

HONDURAS: Un voto de castigo para los que hundieron al país. Radio Temblor

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

CDMX: AGRESIÓN POLICIACA A PARTICIPANTES DE LA CAFETERÍA LA RESISTENCIA. Noticias de abajo y Del Barrio News.

ESTADO DE MEXICO: OMISIÓN, INOPERANCIA Y DISCRIMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE LA CDMX, AL ELUDIR LA DEFENSA DE LOS BOSQUES DE LA COMUNIDAD DE TOPILEJO. REMA

MICHOACAN: “La Autonomía Es Todo”: Una Entrevista Con El Preso Político Indígena José Antonio Arreola De Nahuatzen. Its Going Down

CHIAPAS: SIGUEN LOS ATAQUES PARAMILITARES CONTRA COMUNIDADES ZAPATISTAS. JUNTA DE BUEN GOBIERNO Caracol 10 Patria Nueva denuncia agresiones contra Nuevo San Gregorio. frayba

CHIAPAS: DENUNCIA CHIAPAS MEXICO: SECUESTRO DE AMBIENTALISTAS EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.

Música: -Fuga con Peligroso -Leona de Etiopia con Rebeldiía -Corrido a Ricardo Flores Magón