Noticias de abajo de 28 de noviembre 2021

28 nov 2021



https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/11/noticiasabajo28noviembre2021-noticiasabajo-ivoox78887781.mp3

GLOBAL: El planeta esta m谩s enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos pa铆ses report贸 violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.

WALLMAPU: Represi贸n polic铆aca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.

CHILE: Restauraci贸n conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia

CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la polic铆a montada contra defensores de la tierra de la Nacion Wet鈥檚uwet鈥檈n. Its Going DOwn y SubMedia.

DESDE EL OMBLIGO

LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa r茅gimen de excepci贸n para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observaci贸n de la Caravana Migrante.

CHIAPAS: Contin煤an los ataques paramilitares contra comunidades aut贸nomas zapatistas. RedTDT

JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de M茅xico con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs

M脡XICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.

M煤sica:

Canto pal cerro 鈥 flor de espino

Libre incendiaria 鈥 Makila 69

Las balas 鈥 Comparsa BAM