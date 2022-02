Art铆culo escrito antes del reconocimiento por Rusia de las rep煤blicas del Donbass, pero que explica la gestaci贸n de la crisis por parte de los reg铆menes de EEUU y de la UE

Desde el 3 de diciembre de 2021, cuando el Washington Post ‘revel贸’ la historia, basada en algunas fotos a茅reas de tiendas de campa帽a en un campo y otras perlas de inteligencia estadounidenses cuidadosamente seleccionadas, el mundo angl贸fono ha estado sujeto a una campa帽a medi谩tica altamente orquestada, pregonando a todo volumen la ‘masiva’ e ‘inminente’ invasi贸n rusa de Ucrania. En ausencia de noticias reales para informar, funcionarios de seguridad estadounidenses no identificados son enviados como un reloj para emitir declaraciones y las figuras de la OTAN (Stoltenberg, Borrell) son empujadas a primera linea para llenar cualquier vac铆o. Los titulares de primera plana de los diarios que insisten en la amenaza de guerra han sido respaldados por un coro leal de formadores de opini贸n, notablemente un谩nimes en sus puntos de vista.

Sotto voce, ya se hab铆a sacado al gato de la bolsa por lo que se refiere a los principales objetivos de la Administraci贸n Biden. Los funcionarios estadounidenses estaban “presionando a los pa铆ses europeos” para que adoptaran una “posici贸n com煤n” contra Rusia, seg煤n hab铆a anunciado tres semanas antes un art铆culo del New York Times, convenientemente informado por la diplomacia estadounidense. En Londres, la prensa de gran tirada salt贸, el Financial Times super贸 en su agresividad a Washington, con The Economist a su lado. Incluso la London Review of Books se sinti贸 obligada a unirse con un art铆culo particularmente agresivo, cuyo autor aparentemente no sab铆a que Georgia, no Rusia, hab铆a invadido Osetia del Sur en 2008.

驴Qu茅 tropos ofrecen los belicistas? Primero, Putin es la fuente unilateral de agresi贸n, movilizando una gran fuerza de invasi贸n de la nada para una acci贸n ‘inminente’. En segundo lugar, la expansi贸n de la OTAN no es negociable. En tercer lugar, es inadmisible bajo el ‘orden internacional basado en reglas [l茅ase: liderado por EEUU]’ que las fronteras se vuelvan a trazar por la fuerza. Cuarto, la soberan铆a nacional debe ser inviolable: Ucrania debe determinar su propia pol铆tica exterior. 驴Qu茅 es verdad?

En primer lugar, lejos de ser unilateral, las fuerzas rusas son las mismas que se movilizaron la primavera pasada en respuesta al ejercicio de dos meses “Defensor de Europa” de la OTAN, en el que participaron 28.000 soldados estadounidenses y europeos en las fronteras de Rusia, respaldados por operaciones navales ostentosamente agresivas de EEUU y el Reino Unido en el mar Negro. La contramovilizaci贸n rusa en su propio lado de la frontera fue, como reconoci贸 EEUU en ese momento, un “procedimiento operativo est谩ndar”.

Mosc煤 tambi茅n se alarm贸 cuando la Administraci贸n Biden hizo un gui帽o al uso militar ucraniano de la guerra con drones en el Donbas en octubre de 2021, porque las armas a茅reas estaban estrictamente prohibidas por los acuerdos de Minsk, y los efectos letales de los drones acababan de ser demostrados por Azerbaiy谩n en la guerra de 2020 en Nagorno Karabaj. La Administraci贸n Biden tambi茅n hab铆a intensificado los ejercicios de la OTAN en la propia Ucrania: el ejercicio Cossack Mace de verano de 2021 en el sur, entre Odessa y Crimea, por ejemplo.

Militarmente, en una perspectiva m谩s amplia, son las fuerzas de la OTAN las que han estado a la ofensiva, avanzando 800 millas hacia el este durante los 煤ltimos treinta a帽os, muy dentro de las fronteras de la antigua Uni贸n Sovi茅tica y ahora penetrando en el coraz贸n de las zonas rus贸fonas. Al principio, el Kremlin demostr贸 ser cr茅dulo y torpe en su respuesta, ya que tanto Yeltsin como Putin estuvieron dispuestos a tragarse las garant铆as de EEUU y entonces -despu茅s del impulso diplom谩tico de Bush y Blair para ampliar la OTAN a Ucrania y Georgia- su respuesta, aunque m谩s decidida, sigui贸 siendo inepta y vaga.

Pero la expansi贸n de la OTAN – subordinando los pa铆ses avanzados capitalistas europeos al mando militar de EEUU – es una estrategia imperial voluntarista, no una cuesti贸n de defensa nacional. Ideol贸gica y estrat茅gicamente, el militarismo internacional neoliberal de Washington -que divide el mundo en estados “buenos” y “malos” y se compromete a cambiar el r茅gimen de estos 煤ltimos- es una receta para la guerra, como ha argumentado Stephen Walt. La consigna de los comentaristas: “隆Ninguna esfera de influencia para Rusia!” – olvida agregar que esto se debe a que EEUU presume de regir globalmente el planeta. Cuando los intereses de los EEUU lo exigen, volver a trazar las fronteras por la fuerza no es un problema- a saber, la luz verde a la ocupaci贸n turca del norte de Siria, por no hablar de Chipre, o la de Israel del sur del L铆bano y los Altos del Gol谩n, o el protectorado de facto estadounidense-israel铆 en el norte de Irak. Del mismo modo, en el ‘orden basado en reglas’, la soberan铆a nacional est谩 al servicio de Washington. El lenguaje virreinal de agentes como Victoria Nuland, que eligi贸 al siguiente primer ministro de Ucrania tras el derrocamiento del prorruso Yanukovych en 2014, dice mucho sobre las realidades en el terreno.

En medio de la histeria general, deber铆amos dar la bienvenida incluso a las voces ligeramente disidentes. Adem谩s de Walt, Simon Jenkins advierte que el trato de la OTAN a Rusia pr谩cticamente garantiz贸 una reacci贸n chovinista. Al igual que Anatol Lieven, Jenkins argumenta que el camino a seguir pasa por implementar los arreglos constitucionales confederales de los acuerdos de Minsk, en gran parte bloqueados por las objeciones de Kiev al “gobierno aut贸nomo” de Donbas, m谩s el fin del expansionismo de la OTAN, la retirada de Rusia y el restablecimiento de las fronteras de Ucrania. Contrarrestando las narrativas de agresi贸n rusa unilateral, Adam Tooze ampl铆a el an谩lisis que desarroll贸 por primera vez en Crashed . Anatomizando las realidades de la ‘esfera de influencia’, Peter Beinart pide el reconocimiento de facto de que Ucrania seguir谩 siendo un Estado tap贸n. Rajan Menon y Thomas Graham han propuesto una moratoria de 20 a 25 a帽os para la incorporaci贸n de Ucrania a la OTAN. Robert Kaplan aboga por la finlandizaci贸n. Ross Douthat reflexiona sobre c贸mo la Administraci贸n Biden podr铆a llevar a cabo una retirada con 茅xito.

M谩s anal铆ticamente, David Hendrickson ha destacado el enfoque “s煤per agresivo pero tambi茅n s煤per cauteloso” de la Administraci贸n Biden, siguiendo el agresivo gui贸n de Anders 脜slund y otros en el Atlantic Council para “restaurar el respeto de Mosc煤 al orden internacional basado en reglas” -una mayor militarizaci贸n de la regi贸n bajo la OTAN, la integraci贸n paso a paso de Ucrania en los c铆rculos exteriores de los miembros de la OTAN, volviendo a poner Crimea y Donbas sobre la mesa y acabando con el gaseoducto Nord Stream 2-, con un enfoque en Ucrania ‘desde el primer d铆a’, como dijo un funcionario de Biden, mientras que al mismo tiempo, bajo la presi贸n de los halcones anti-China, evita cualquier compromiso a gran escala de las fuerzas estadounidenses. Eso significaba preparar a los aliados del Viejo Mundo para la acci贸n.

Si los medios brit谩nicos han sido los m谩s fren茅ticos de Europa, los pol铆ticos brit谩nicos han seguido su ejemplo. El belicismo de Johnson, y el 谩vido respaldo del l铆der laborista Keir Starmer, ha sido analizado por Oliver Eagleton. Ahora Starmer ha lanzado un ataque contra el movimiento por la paz del Reino Unido, Stop the War, uno de los pocos grupos movilizados contra la escalada actual. Al asegurar a los lectores de The Guardian que “el compromiso de los laboristas con la OTAN es inquebrantable”, como si la vergonzosa Guerra Fr铆a y el historial de Blair dejaran lugar a dudas, Starmer critica que Stop the War est谩 “brindando ayuda a los l铆deres autoritarios” y “mostrando solidaridad con el agresor”. ‘.

Este es el viejo eslogan cansino levantado contra la Campa帽a por el Desarme Nuclear en la d茅cada de 1950 y la Campa帽a de Solidaridad con Vietnam en la d茅cada de 1960. En este 煤ltimo caso, aquellos de nosotros que fundamos la CSV est谩bamos orgullosos de haber apoyado al pueblo vietnamita contra los bombarderos estadounidenses y el napalm. Muchos de nosotros nos opusimos tanto a la entrada de las tropas sovi茅ticas para aplastar el levantamiento h煤ngaro en 1956 como a la invasi贸n de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia en 1968. Mi propia posici贸n sobre Afganist谩n fue oponerme tanto a la ocupaci贸n sovi茅tica en diciembre de 1979 como a la ‘Operaci贸n Libertad Duradera’ de la OTAN en 2001 (ver La Guerra de los Cuarenta A帽os en Afganist谩n, Verso 2021).

Los millones de personas que se manifestaron en Europa y EEUU en 2003 contra la pr贸xima invasi贸n de Irak no apoyaban a Saddam, cuyo r茅gimen autoritario hab铆a alimentado, cultivado y armado durante muchas d茅cadas EEUU y sus aliados de la OTAN. Con raz贸n previeron la carnicer铆a y destrucci贸n que Bush y Blair infligir铆an en el Medio Oriente y lucharon para detenerlo. 驴Starmer y el MI5 consideran que Simon Jenkins es una figura siniestra comprometida con Putin? Y no olvidemos el apoyo brindado por los miembros de la OTAN a los reales torturadores y asesinos que gobiernan Marruecos y Arabia Saud铆 hoy, infligiendo un ba帽o de sangre en Yemen. Si la fanfarroner铆a moral es la base de la guerra, 驴por qu茅 los fanfarrones de Londres no se quedaron en Afganist谩n?

Vamos a revivir algunos recuerdos m谩s. 驴Qui茅n respald贸 el asalto asesino de Putin contra Chechenia en 1999-2000 y vio con satisfacci贸n c贸mo Grozny, su capital, era arrasada hasta los cimientos? Clinton y Blair lo hicieron, este 煤ltimo corriendo a Mosc煤 para ser el primero en felicitar a Putin por su posterior victoria electoral, con otros miembros de la OTAN observando. Entonces Rusia era considerada un subordinado leal, ya que respaldaba a Occidente en la mayor铆a de los asuntos, entre ellos la apertura de sus bases para ayudar a la ocupaci贸n de Afganist谩n por parte de la OTAN. El excelente an谩lisis de Tony Wood en NLR proporciona cap铆tulos sobre el papel de Putin en la tragedia chechena, as铆 como la colusi贸n de los miembros de la OTAN en ese momento.

Lo que ha cambiado es que el expansionismo de piloto autom谩tico de la OTAN la ha puesto en camino de tragarse a Ucrania y Georgia, a lo que la raz贸n de estado rusa est谩 obligada a resistirse. Al mismo tiempo, la torpe respuesta militarizada de Rusia puede haber servido para debilitar su posici贸n, al tirar por la borda la carta m谩s fuerte que ten铆a en Ucrania: la amistad de la mitad de la poblaci贸n de habla rusa o de orientaci贸n pro-rusa. En 2008, cuando Bush y Blair impulsaron la pol铆tica de ‘puertas abiertas’ de la OTAN a Ucrania y Georgia en la cumbre de Bucarest, apenas el 20% de los ucranianos apoyaban entrar en la OTAN. La mayor铆a se dividi贸 entre apoyar una alianza militar con Rusia o mantener el estatus neutral consagrado en la constituci贸n de Ucrania de la d茅cada de 1990 (que fue modificada por el gobierno de Zelensky en 2019 para establecer como objetivos nacionales la entrada en la UE y la OTAN).

Para 2014, despu茅s del levantamiento de Maidan, la anexi贸n rusa de Crimea y la guerra de bajo nivel en curso en la regi贸n de Donbas, el apoyo a la OTAN hab铆a aumentado al 40%, pero con otro 40% de ucranianos todav铆a en contra. (Los encuestadores ucranianos ahora excluyen las pobladas regiones de Donbas y Crimea, lo que tambi茅n afecta a las cifras). En las regiones occidentales, m谩s integradas en las redes econ贸micas de la UE a trav茅s de los trabajadores inmigrantes en Polonia, hay un apoyo mayoritario a la entrada en la OTAN. Pero como ha escrito Volodymyr Ishchenko, muchos ucranianos creen que con la entrada en la OTAN Ucrania perder铆a a煤n m谩s soberan铆a, mientras aumentan las tensiones con Rusia, aumentan las divisiones internas entre los ucranianos y arrastran al pa铆s a otra de las ‘guerras eternas’ de EEUU, una de las cuales acaba de terminar en una derrota humillante.

Los perros de presa de los medios de comunicaci贸n occidentales se han estado felicitando de que, al margen de todo lo dem谩s, su embestida propagand铆stica haya unido a la OTAN. No exactamente. El foco de atenci贸n implacable de las 煤ltimas doce semanas tambi茅n ha mostrado sus fisuras. El oficial naval en jefe de Alemania, el almirante Kay-Achim Sch枚nbach, se vio obligado a renunciar despu茅s de decirle a un grupo de expertos militares en Nueva Delhi que todo lo que Putin realmente quer铆a era un poco de respeto: “隆Dios m铆o, darle respeto! Eso cuesta tan poco, realmente nada. Es f谩cil rendirle el respeto que desea y realmente merece. Rusia es un pa铆s antiguo, Rusia es un pa铆s importante. Incluso nosotros, India, Alemania, necesitamos a Rusia, necesitamos a Rusia contra China”.

El almirante estaba planteando una pregunta mao铆sta-althusseriana: los se帽ores de la guerra de la OTAN deben decidir entre Rusia y China, 驴cu谩l es la contradicci贸n primaria y cu谩l la secundaria? La visita de Nixon a Beijing sin duda ayud贸 a debilitar a la Uni贸n Sovi茅tica. Sin embargo, la colaboraci贸n de China con Occidente convirti贸 a la Rep煤blica Popular China en la fuerza pol铆tico-econ贸mica que es hoy y volver a subordinarla ser谩 dif铆cil, si no imposible. Dada la lucrativa participaci贸n de la familia Biden en los asuntos ucranianos, sin mencionar la inversi贸n de Clinton y DLC en el fantasma de los trolls rusos que cambiaron las elecciones de 2016, es poco probable que la administraci贸n actual intente un movimiento paralelo en Mosc煤. Washington todav铆a parece empe帽ado en forjar una alianza contra-hegem贸nica pan-eurasi谩tica.

La respuesta oficial al almirante Sch枚nbach no se hizo esperar. La nueva ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, socialdem贸crata al estilo Starmer, suspendi贸 inmediatamente a Sch枚nbach de todos sus deberes y t铆tulos. Sin embargo, vergonzosamente, el general retirado Harald Kujat, una figura destacada de las fuerzas armadas alemanas y ex presidente del Comit茅 Militar de la OTAN, dio una entrevista televisiva (que desapareci贸 r谩pidamente de internet): “Si todav铆a estuviera en el cargo, me hubiera puesto firme ante el almirante Sch枚nbach, y tratado por todos los medios de evitar su destituci贸n… debe ser de nuestro inter茅s lograr un resultado sensato, reducir la tensi贸n y llegar a una relajaci贸n de la tensi贸n con Rusia, por supuesto, teniendo en cuenta tambi茅n los intereses de seguridad de Ucrania” . Incluso dentro de Otanlandia hay diferencias: Johnson-Starmer predican guerra-guerra, muchos alemanes prefieren hablar-hablar.

La postura brit谩nica est谩 dise帽ada principalmente para enfatizar a la Casa Blanca y al Pent谩gono que una Gran Breta帽a post-Brexit puede ser incluso m谩s leal que en los tiempos de Blair. El enganche coital perruno podr铆a sellarse permanentemente con cemento. Mientras tanto, Starmer, al acusar a Stop the War de apoyar a los autoritarios, arroja luz sobre su propia pol铆tica. Har谩 todo lo que le pida el estado brit谩nico. Si ma帽ana se designa a Putin como amigo, Starmer dir谩 am茅n. Ciertamente, 茅l mismo sabe algo sobre el autoritarismo, ya que expuls贸 a docenas de jud铆os disidentes del Partido Laborista y suspendi贸 a su predecesor radical con acusaciones falsas. Al estilo macartista, podr铆a proscribir por completo el movimiento por la paz y tratar de obligar a sus partidarios laboristas a dejar el partido. Podr铆a ir m谩s lejos que Blair al hacer del apoyo a la OTAN una condici贸n previa necesaria para ser miembro del partido.

Stop the War no es un partido pol铆tico. Tiene partidarios Tory, as铆 como muchos que favorecen la independencia de Escocia. Su objetivo es detener las guerras emprendidas por EEUU o la OTAN, sea cual sea el pretexto. Los pol铆ticos y los traficantes de armas que respaldan estas guerras no lo hacen para mejorar la democracia, sino para servir los intereses hegem贸nicos de la potencia imperial m谩s grande del mundo. Stop the War y muchos otros seguir谩n en la tarea de oponerse a ellos a pesar de las amenazas, las calumnias o los halagos.

newleftreview.org. Traducci贸n: Enrique Garc铆a para Sinpermiso