July 27, 2022

NOUS PARTAGEONS DES PHOTOS!

Dans le cadre du 19猫me anniversaire de la cr茅ation des Caracoles

zapatistes, et des attaques contre-insurrectionnelles qu鈥檌ls subissent

tous les jours, une exposition de photos prises dans les Caracoles ou

lors d鈥檃ctivit茅s de soutien 脿 l鈥橢ZLN et aux communaut茅s autonomes est en

cours de montage.

Bienvenue 脿 toutes et tous! Ce n鈥檈st pas r茅serv茅 aux photographes

professionnel.les et comme les photos sont num茅riques, tu peux les

envoyer de n鈥檌mporte quelle partie du Mexique et du monde !

Envoie une ou deux photos au format tablo茂d, de 2500 pixels, et d鈥檜ne

qualit茅 minimale de r茅solution de 300 dpi

Avant le 30 juillet 脿 expofotorebelde@gmail.com

L鈥櫭﹒uipe organisatrice les imprimera et elles seront expos茅es le

dimanche 7 ao没t.

Les Caracoles continuent de r茅sister !

Non 脿 la guerre contre l鈥橢ZLN !

