Si desaparece la causa de la excedencia por cuidado de familiar (en el caso, por fallecimiento del padre) y el trabajador no solicita su reingreso, 茅sta se transforma en excedencia voluntaria ordinaria, con la correspondiente novaci贸n de su r茅gimen jur铆dico.

Un trabajador solicita, y se le concede, excedencia por cuidado de familiar durante 1 a帽o para atender a su padre de 85 a帽os , ingresado en una residencia. A los 5 meses fallece el padre, de lo cual se entera la empresa a trav茅s de un cliente suyo para el que el trabajador resulta que presta servicios desde el mismo d铆a en el que comienza a disfrutar de su excedencia.

Cuando el trabajador, a un mes de que finalice el periodo de 1 a帽o, solicita el regreso a la actividad, la empresa se lo niega alegando que la causa real de su excedencia fue su voluntad de prestar servicios para otra empresa y no el cuidado de su padre, por lo que las condiciones a aplicar han de ser las propias de la excedencia voluntaria que, a diferencia de la excedencia por cuidado de familiar, no le confiere reserva de puesto de trabajo sino derecho a ocupar una vacante de su categor铆a cuando 茅sta se produzca. Y que en el momento de su solicitud no existe vacante de su categor铆a en la empresa.

Frente a la denegaci贸n de su solicitud, el trabajador demanda por despido.

Se rechaza la pretensi贸n del trabajador con base en los siguientes argumentos: