–

De parte de Nodo50 June 24, 2021 170 puntos de vista

El mundo vuelve a rechazar el bloqueo. En las pizarras del Salón de la Asamblea General se evidenció la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a favor de Cuba y en contra del bloqueo del gobierno de EE.UU. contra nuestro pueblo.

Estados Unidos e Israel repitieron este año como los países en oponerse a la resolución.

Se abstuvieron Colombia, Ucrania y Brasil.

Desde de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado con creciente mayoría la resolución cubana y exigido así el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que EE.UU. impone hace más 60 años a la Isla.

Cuba reclama en ONU que la dejen vivir en paz

Naciones Unidas, 23 jun (Prensa Latina) El reclamo de Cuba es que la dejen vivir en paz y sin bloqueo, que cese la persecución de sus lazos comerciales y financieros con el mundo, afirmó hoy el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.

Al intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas durante la presentación del proyecto de resolución que pide el fin de ese cerco, apuntó que esa política ha terminado por desacreditar y aislar al propio Estados Unidos.



También reclamó que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y acaben los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en la nación norteña con sus familiares en Cuba y con su tierra natal.

’Reconocemos el esfuerzo de los que, en este momento difícil, han persistido en la comunicación y el apoyo a sus familias en la isla frente al odio y la persecución política.’

Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del Gobierno estadounidense, que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz, que no ha logrado ni logrará su objetivo, apuntó Rodríguez.

Los Estados representados en la Asamblea General de la ONU son víctimas del impacto extraterritorial del bloqueo, que lesiona su soberanía, infringe sus legislaciones nacionales, los somete a decisiones de cortes de justicia estadounidenses y daña los intereses de compañías que deseen relacionarse con ambos países.

Todo esto viola el Derecho Internacional y además, subrayó el canciller, no es legal ni ético que el Gobierno de una potencia someta a una nación pequeña, por décadas, a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno y un gobierno diseñado por ella.

’Es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la paz, al desarrollo, al bienestar y al progreso humano.’

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba aseveró que no es permisible que Washington ignore por 28 años las sucesivas resoluciones de esta democrática y representativa Asamblea General de Naciones Unidas.

Como el virus que causa la Covid-19, expresó Rodríguez, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar.

Este miércoles, la Asamblea General de ONU adoptó con el apoyo de 184 de sus Estados miembros una nueva resolución que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Colombia, Ucrania y Brasil se abstuvieron y solo votaron en contra del levantamiento del cerco Estados Unidos e Israel, quienes quedaron aislados ante el reclamo de la mayoría de la comunidad internacional.

Por vigésimo novena ocasión desde 1992, los países del mundo demandaron de manera categórica en el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo impuesto hace 62 años por Washington.

Campaña “Los bloqueos matan, tu solidaridad da vida”

Campaña El Bloqueo mata, tu solidaridad salva vidas

3.350.000 JERINGUILLAS PARA LA VACUNACIÓN EN CUBA

Hoy día 23 de junio, fecha en que se vota la propuesta de resolución en Naciones Unidas condenando el bloqueo norteamericano a Cuba, la campaña de JERINGUILLAS PARA LA VACUNACIÓN EN CUBA realizada en el Estado español, ha logrado sobradamente sus objetivos, siendo un éxito en el número de donantes, en las cantidades recaudadas y en las entidades que la han apoyado.

La campaña ha durado 10 semanas y estos son sus resultados:

Se han logrado fondos para comprar 3.350.000 jeringuillas, lo que representa la vacunación completa de 1.100.000 personas.

Han participado más de 3.000 donantes

120 entidades han apoyado la campaña, entre ellas, asociaciones de solidaridad, sindicatos, partidos políticos, cooperativas y otras organizaciones sociales.

560 municipios, concellos, mancomunidades y diputaciones se han sumado a la campaña, la mayoría a través de FAMSI (Federación Andaluza de Municipios por la Solidaridad Internacional), el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade y el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

#CubaSalvaVidas

#eliminaelbloqueo

23 de junio

MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba)



Más información: 91 522 80 91 / 649 89 31 91



Campaña promovida por el Movimiento de Estatal de Solidaridad con Cuba

Integrado por:



1. Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí



2. Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante



3. Asociación de amistad con Cuba Camilo Cienfuegos de Dénia



4. Cosal-Murcia y Entrepueblos Murcia



5. Euskadi Cuba



6. Defensem Cuba



7. Asociación Hispano Cubana Paz y Amistad de Avilés



8. Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón



9. Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil



10.Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid



11. Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo Ernesto Guevara de



Torrejón de Ardoz



12.Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes



13.Colectivo 26 de Julio de Madrid



14.Sodepaz



15.CESC de Madrid



16.Frente Antiimperialista Internacionalista



17.MediCuba España



18.Asociación de amistad hispano-cubana Julio Antonio Mella de Madrid



19.Asociación de Solidaridad Toledo-Cuba “Antonio Maceo”



20.Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona



21.Mollet amb Cuba



22.Casal d’Amistat amb Cuba de Barcelona



23.Nou Barris hermanados con El Cerro



24.Casal Cubà de Sabadell



25.Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga



26.Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla



27.Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Sevilla



28.Asociación Provincial de Jaén Amistad con Cuba “Indio Naborí”



29.Asociación “Maximiliano Tornet” de Huelva



30.Sodepaz Andalucía



31.Asociación Almeriense solidaria con el pueblo Cubano



32.Asociación de amistad y cooperación con cuba “La Gran Piedra” de Granada



33.Asociación de iniciativas solidarias Alhucema de Morón (Sevilla)



34.Asociación de Solidaridad con Cuba Vilma Espín San Lúcar de Barrameda (Cádiz)



35.Asociación de Amistad Rioja Cuba



36.Asociación para la Cooperación Internacional Patrice Lumumba



37.PCE (m-l)

Otras entidades que que apoyan (actualizado a 27 de mayo 2021)

Ajuntament Barberá de Vallés



Ajuntamient Castelldefelds



ajuntament l’Alfas del Pi



Ajuntamient PallejÃ



Ajuntamient Prat de LLobregat



Ajuntamient Vilanova del Vallés



Ayuntamiento Punta Gorda (La Palma)



Ayuntmaiento de Torrelavega



Andalucía Solidaria (FAMSI, que agrupa a más de 100 ayuntamientos y diputaciones de Andalucía)



Associação de Amizade Portugal-Cuba



Asociación de Cooperación Internacional



Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía Tocororo



Asociación La Avellaneda de cubanos residentes del Sur de España



Asociación de Solidaridad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva



ASSOCIACIO ES (ENSENYANTS SOLIDARIS)



ASSOCIACIO LA GUERRILLA COMUNICACION Girona)



C.A.S.A.L C. AUTOGESTIONARIO SOLIDARIDAD



CCOO PV



Central Unitaria de Traballadores en Cangas



CENTRO AUTOGESTIONARIO DE SOLIDARIDAD



CGT (Correos)



Comunidad de chilenos de izquierdas en España



Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón



Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos Cantabria



Comité Oscar Romero de Barcelona



Concello de Ames (A Coruña)



Concello de Oleiros (A Coruña)



Concello de Santiago de Compostela



Concello de Poio (Pontevedra)



Concello do Rosal (Pontevedra)



Cooperativa La Tejedora (Cordoba)



Cosal Entrepueblos – Murcia



Cubavall (Valladolid)



CUP Països Catalans



EH BILDU



ESPANICA



Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España



FIARE Banca Ética



Fondo Galego de Cooperación



Fons Catalá de Cooperació

Granada, organizaciones que apoyan



Asamblea Interprofesional. Granada.



SAT -Sindicato Andaluz de Trabajadores- Granada



Nación Andaluza- Granada.



USTEA-Unión de Sindicatos de trabajadoras/es en Andalucía- Granada.



PCPE-PCPA- Granada.



Comité Antiimperialista de Granada.



IZAR- Izquierda Anticapitalista Revolucionaria- Granada.



Colectivo de la Ribera- Granada.

Izquierda Unida (IU)



La Ceiba Cooperativa



Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB)



LA MAYORIA ASOCIACION CULTURAL



Mercado Social Cordoba



Parlamento de Gailizia



Partido Comunista de España (PCE)



Paz y Solidaridad de CCOO Asturias



PCPE



Plataforma por la República Granada

Sabadell amb Cuba (Bruixes del Nord; Casal Cubà de Sabadell; Comunistes de Sabadell; Crida per Sabadell;



Esquerra Republicana de Sabadell; FAVS; iai@flautes de Sabadell; MPS; PCPC; Podem



Sabadell; PSUC- Viu; Roda de la Pau; Sabadell en Comú; Sabadell per la República; Unió



Veïnal de Can Llong i Castellarnau).



Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla



SORTU



STEI Intersindicals (Sindicat de treballadores i treballador Educació Illes. Intersindical)



STERM- LA INTERSINDICAL



UGT LA RIOJA FEDERACION DE INDUSTRIA CONSTRUCCION Y Agraria