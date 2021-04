–

de las que llevamos d茅cadas desconfiando y echando pestes por sus pr谩cticas turbias, una y otra vez denunciadas y a veces condenadas por corrupci贸n, sobornos, regalos a m茅dicos, ensayos cl铆nicos irregulares, presi贸n sobre gobiernos e instituciones internacionales, financiaci贸n de partidos y candidatos presidenciales que favorezcan sus intereses, expolio de recursos naturales y riqueza biol贸gica de pa铆ses africanos,la crisis de los opi谩ceos en Estados Unidos, y mil y un comportamientos nada 茅ticos, cuando no directamente criminales?

Sigo con mi pregunta, que tengo que coger aire: las multinacionales farmac茅uticas esas de cuyas vacunas depende hoy etc茅tera, etc茅tera, 驴se trata por casualidad de las mismas multinacionales farmac茅uticas que llevan d茅cadas protagonizando denuncias y demandas de usuarios, todo tipo de investigaciones period铆sticas y judiciales, adem谩s de cientos de entretenid铆simos thrillers cinematogr谩ficos en los que intr茅pidos periodistas y m茅dicos honrados destapan sus actuaciones mafiosas poniendo en riesgo su vida? 驴Hablamos tal vez de los mismos fabricantes acusados desde hace m谩s de medio siglo de dedicar recursos a investigar seg煤n qu茅 enfermedades en funci贸n de su rentabilidad, desarrollar preferentemente tratamientos cr贸nicos antes que curativos para asegurar ingresos sin fin, o sacar enormes beneficios de nuestros miedos y ansiedades? 驴Los mismos que, contra la creencia de que la investigaci贸n progresa gracias a su esfuerzo, en realidad dedican un porcentaje peque帽o de sus ganancias a investigar mientras se benefician una y otra vez del trabajo p煤blico de universidades, centros de investigaci贸n y hospitales por todo el planeta, y de enormes cantidades de dinero p煤blico?

Venga, tranquil铆cenme un poco, qu铆tenme el susto del cuerpo: d铆ganme que no, que no son las mismas; que las farmac茅uticas que hoy fabrican y suministran nuestras vacunas contra el coronavirus no son las de los dos p谩rrafos anteriores; que son otras, m谩s transparentes, m谩s 茅ticas, m谩s preocupadas por el bienestar de la humanidad y menos obsesionadas por el beneficio a toda costa.

No quiero ni pensar que nuestra salud y nuestra econom铆a, es decir, nuestras vidas y nuestro futuro, estuvieran a merced de aquellos granujas. Estoy convencido de que nuestros gobernantes, europeos y espa帽oles, no lo permitir铆an. Y si no les quedase otro remedio que encomendarse a esos mismos fabricantes, conf铆o en que no permitir铆an que se beneficiasen de dinero p煤blico e investigaci贸n p煤blica sin antes asegurar el suministro suficiente y equitativo de vacunas, atendiendo a criterios de salud global antes que a la ley del mercado; y lo har铆an mediante contratos transparentes, nada de cl谩usulas confidenciales o p谩rrafos tachados.

Es m谩s: incluso en el hipot茅tico caso 鈥搃mprobable, insisto鈥 de que, por causas de fuerza mayor 鈥搇a urgencia por conseguir una vacuna contrarreloj鈥, nuestros gobernantes se hubiesen arrojado a los brazos de esas mismas farmac茅uticas de los dos primeros p谩rrafos, apuesto a que ser铆an implacables con cualquier incumplimiento de suministro o con la m铆nima sospecha de desv铆os de la producci贸n o subasta de vacunas al mejor postor, llegando incluso a obligarlas a compartir conocimiento para que otros puedan tambi茅n fabricar.

Espera, que voy un paso m谩s all谩: en el improbable, hipot茅tico y totalmente inveros铆mil caso de que toooodo lo anterior hubiese sucedido, y estuvi茅semos hoy totalmente a merced de unas cuantas farmac茅uticas como las descritas en los dos primeros p谩rrafos, y no hubiese m谩s remedio que tragar y seguir adelante, pongo la mano en el fuego porque nuestros gobernantes y organismos internacionales estar铆an ya preparando futuras reformas contra el oligopolio farmac茅utico y planeando incluso la creaci贸n de farmac茅uticas p煤blicas para que, ya que en esta pandemia no ha sido posible, no nos suceda lo mismo en la siguiente. M谩s o menos lo que pas贸 con los bancos cuando la crisis de 2008: entonces hubo que tragar y rescatarlos, porque de su ca铆da depend铆a la econom铆a mundial, pero una vez pasado el susto los gobiernos y organismos internacionales se pusieron muuuuy serios y metieron en vereda a la banca mundial, que desde entonces rinde cuentas ante la ciudadan铆a y revierte sus beneficios en el bien com煤n.

Perdonen el desahogo, pero quer铆a sacarme estas dudas de encima. Que cuando me llamen para vacunarme, no quiero ir preocupado por los efectos secundarios, ni los de la vacuna ni los derivados del trato con sus fabricantes.

Del acceso de los pa铆ses con menos recursos a la vacunaci贸n ya hablamos otro d铆a, que se me acaba la p谩gina. Y por favor, al salir apaguen el Ironic Mode, que me lo he dejado encendido.