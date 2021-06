–

Aqu铆, un orinal de metal esmaltado. All谩, restos de varias botellas de vidrio. Y suelas, decenas de suelas de zapatos, remendadas, fabricadas con restos de neum谩ticos. Las voces de esos objetos nos hablaban de los obreros, de los presos de la obra fara贸nica, de sus mujeres e hijos. Pero no era todo. Unos metros m谩s all谩, encajando al mil铆metro con los planos desempolvados en el archivo, los restos de los barracones. Por un lado, el grupo de los trabajadores libres, formando una placita con una fuente a煤n en pie. Por otro, el grupo de los penados, delatado por una garita en lo alto y un apoyo para la bandera, omnipresente en el universo concentracionario franquista. Ladera abajo, las fosas s茅pticas, enteras, a煤n con agua estancada en su interior. Y a煤n m谩s abajo, las chabolas de las familias de los trabajadores, sus esposas, sus hijos. Por debajo de las aguas fecales, como en una gradaci贸n jer谩rquica dictada por la orograf铆a. Los olvidados entre los olvidados. Est谩bamos en el destacamento Ban煤s, el m谩s duro de los existentes en Cuelgamuros, donde vivieron los obreros destinados a levantar el viaducto y la carretera de acceso al monumento.

La semana pasada concluy贸 la intervenci贸n arqueol贸gica en los destacamentos penales del Valle, dirigida por Alfredo Gonz谩lez Ruibal, del Instituto de Ciencias del Patrimonio-CSIC, como parte de un ambicioso proyecto de resignificaci贸n del espacio que parte de la Secretar铆a de Estado de Memoria Democr谩tica. A lo largo de un mes de trabajo de campo se desescombraron y excavaron hasta trece estructuras (se documentaron muchas m谩s), se cartografiaron los restos de los tres destacamentos, se prospectaron varias hect谩reas y se georreferenciaron miles de piezas. Mucho se ha escrito sobre el mausoleo franquista, pero hasta ahora se hab铆a prestado muy poca atenci贸n al resto del Valle. El proyecto ha permitido establecer una completa topograf铆a del totalitarismo en el lugar. La arqueolog铆a permite ir m谩s all谩 del discurso oficial del R茅gimen, posar la vista en lo que el franquismo no quiso que contempl谩semos. Y no solo hablo de lo m谩s obvio -los destacamentos penales-: se conservan las canteras, los basureros, los polvorines, varios dep贸sitos de agua, un embalse, lavaderos, el v铆a crucis (en considerable estado de abandono), el chalet del arquitecto Pedro Muguruza, las viviendas en uso de los trabajadores de Patrimonio Nacional, apriscos de ganado鈥

La intervenci贸n arqueol贸gica se ha centrado en la excavaci贸n de las infraviviendas que fueron surgiendo en torno a los destacamentos, en concreto en los poblados de San Rom谩n y Ban煤s (las del tercer destacamento, Mol谩n, parecen arrasadas). Levantadas en sus ratos libres por los propios obreros, fueron la residencia de sus familias, de sus mujeres e hijos. Si en los archivos la documentaci贸n sobre los barracones de libres y penados es, comparativamente, escasa, la de estas estructuras subalternas es casi inexistente. Su estatus era ambiguo: eran toleradas por las autoridades, pero parec铆an no existir oficialmente. No existen -o al menos no hemos hallado- planos de su construcci贸n, ni siquiera datos aproximados sobre su n煤mero o ubicaci贸n. Solo referencias m谩s o menos vagas en informes que trataban otros asuntos. Ni siquiera en las fotograf铆as a茅reas, que ofrecen un supuesto registro neutro del terreno, pueden verse esas chozas, camufladas involuntariamente con sus techumbres de ramas de pino. Para reconstruir su historia solo se puede recurrir a los testimonios de quienes las habitaron, cada vez m谩s escasos, y a menudo deformados por el paso del tiempo y la subjetividad del entrevistado. Y tambi茅n a la materialidad, tozuda, con su registro neutral, inapelable. La arqueolog铆a nos devuelve otras voces, otros discursos. La presencia esencial de las mujeres, obviadas del discurso tradicional. El ejemplo de dignidad y resilencia 鈥揺n palabras del arque贸logo Xurxo Ay谩n鈥 de las familias empujadas a vivir en condiciones infrahumanas, pero que se empe帽aron en convertir las min煤sculas chozas en algo parecido a un hogar. Las voces de los marginados, los oprimidos, aquellos siempre excluidos de los relatos oficiales.

Entre las infraviviendas excavadas detectamos en seguida dos tipolog铆as b谩sicas. Estaban las chozas cuadradas, regulares, con cimientos de mamposter铆a. Pero tambi茅n otras estructuras m谩s esquivas, con menos entidad constructiva. A veces lo 煤nico que delataba su existencia eran los restos de una paletada de cemento en la pared de un abrigo rocoso, como anclaje de una precaria cubierta de chapa o de uralita. Esas eran las aut茅nticas “chabolas” a las que los testimonios recogidos en la bibliograf铆a cl谩sica sobre el Valle hac铆an referencia. Como paredes, quiz谩 unas ramas, quiz谩 los harapos de una lona. En las estructuras m谩s estables comenzamos a apreciar una regularidad constante. La planta del habit谩culo tend铆a siempre hacia un trazado cuadrangular, de unos tres metros de lado. Esto era una evidencia de que debi贸 existir una reglamentaci贸n impuesta desde las autoridades, o, al menos, una prohibici贸n expresa de que las viviendas sobrepasasen un determinado tama帽o. Frente al esfuerzo regularizador, campamental del poder, el individualismo de sus habitantes: no exist铆an dos chozas con una distribuci贸n interior id茅ntica. En unos casos, la chimenea estaba en el norte, en otros en el este. Aqu铆, un banquito de piedra. All谩, una fresquera de ladrillo. Unas ten铆an un suelo de cemento, otras un empedrado. Esa rebeld铆a individualista contra la norma nos dice m谩s sobre un supuesto ser colectivo de Espa帽a que la arquitectura neoimperial de la cripta monumental.

El trabajo de campo fue la fase m谩s visible del proyecto, la m谩s fren茅tica, pero no la 煤nica. Queda el trabajo de gabinete, en el laboratorio, el procesado de los datos. Meses antes llevamos a cabo la documentaci贸n bibliogr谩fica y en los archivos. Hemos contactado tambi茅n con los supervivientes de los familiares de los habitantes de los destacamentos, y con el 煤nico penado vivo del que tenemos noci贸n: Nicol谩s S谩nchez Albornoz. M谩s voces que se unen al coro de las suelas remendadas y los cristales rotos. Una polifon铆a a veces arm贸nica, a veces discordante, pero siempre heterodoxa, frente al mon贸tono solo de los apologetas del franquismo.