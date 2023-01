–

De parte de Portal Libertario OACA January 9, 2023 293 puntos de vista

鈥淓l teatro anarquista tras la Segunda Guerra Mundial: The Living Theatre y el Laborat贸rio de Ensaios鈥 es el decimosexto t铆tulo de nuestra colecci贸n Lmentales (Serie Contempor谩neos). No hay demasiados estudios sobre el teatro anarquista en la primera mitad del siglo XX, pero son todav铆a menos los que podemos encontrar sobre las iniciativas teatrales en la segunda mitad de ese siglo. Por eso, este trabajo de Claudia Tolentino Gon莽alves Felipe tiene un valor especial: el explorar un camino nada transitado para dar a conocer dos iniciativas teatrales que resultan francamente interesantes por su radical oposici贸n a la cultura oficial. Pese al inter茅s que despertaron las d茅cadas marcadas por la contracultura, apenas se ha estudiado el peso del teatro libertario en la experimentaci贸n dram谩tica. Por eso, creemos que este estudio es un granito de arena para conocer estas interesantes manifestaciones de la cultura libertaria:

Primero la llegada del cine y, posteriormente, la colonizaci贸n de los hogares del mundo por parte de la televisi贸n han supuesto, por lo menos en eso que llamamos Occidente, un paulatino adelgazamiento de la importancia del teatro como espect谩culo p煤blico. No obstante, durante buena parte del siglo XX, las cosas eran diferentes: el teatro era uno de los espect谩culos p煤blicos de mayor relevancia social. El an谩lisis del teatro nos puede servir para entender la cultura de un pa铆s, sus conflictos, sus preocupaciones, sus anhelos, su diversidad, etc. En realidad, bien saben las lectoras y lectores que hablar de cultura en singular es una simplificaci贸n que no podemos permitirnos: hay que hablar de culturas y, dentro de esa pluralidad, este librito se adentra en la cultura obrera y revolucionaria para trazar un mapa del teatro anarquista. Sus propuestas suponen una valiente impugnaci贸n del arte y la cultura burguesas con una audacia fuera de lo com煤n que las instituciones acad茅micas, como es normal dada la naturaleza de dichas instituciones, se han encargado de ningunear. Para paliar ese interesado olvido, este texto, adem谩s de trazarnos las l铆neas maestras del teatro libertario, nos ayudar谩 a conocer proyectos como The Living Theatre o el Laborat贸rio de Ensaios que sembraron el campo dramat煤rgico de la segunda mitad del siglo XX con propuestas de una potencialidad enorme.

La Neurosis o Las Barricadas Ed.

https://www.laneurosis.net/