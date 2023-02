–

Javier Encina, Ainhoa Ezeiza y Sergio Higuera (coord.)

Volap眉k Ediciones 鈥 Seminario de Ilusionistas Sociales de la Universidad del Pa铆s Vasco (ISM-UPV/EHU) 鈥 UNILCO-espacio n贸mada 鈥 Colectivo de Ilusionistas Sociales

Guadalajara, enero de 2023

15脳22 cms, 496 p谩ginas, r煤stica con solapas

978-84-126537-0-0

PVP: 18 euros

El libro se compone de tres partes. La primera parte, es decir, el Pre谩mbulo, presenta conceptos y visiones que ayudan a comprender el conjunto del libro, a cuestionar conceptos preconcebidos y a superar la mirada euroc茅ntrica, un铆voca y marcada por el Poder (la Academia, el patriarcado, el especismo, el clasismo, el etnicismo, el edadismo鈥).

En Ambulando, se presentan tres art铆culos que abordan el tema historiogr谩fico desde tres perspectivas diferentes que pretenden provocar un debate tanto en el seno del libro como los movimientos libertarios.

Cuando nos adentramos en Nomadeando, nos encontramos con once escritos que, si los vemos en su conjunto, nos dan una visi贸n diacr贸nica, con un transcurrir entre el Neol铆tico y la actualidad; mientras que si abordamos cada art铆culo de uno en uno, por separado, nos ayudan a tener una visi贸n sincr贸nica de un periodo o un momento hist贸rico determinado en un lugar espec铆fico. Hemos hecho una selecci贸n de art铆culos que no solo se centren en el mundo occidental, sino en diversos continentes; que no solo hablen desde los hombres, sino desde los diversos g茅neros; que no solo hablen desde quienes tienen el dinero para hablar, sino principalmente desde las clases y etnias oprimidas. Adem谩s, comprendemos que la historia no es algo del pasado, sino tambi茅n la historia inmediata de lo que est谩 ocurriendo en este mismo momento. As铆, las personas con inquietudes historiogr谩ficas y te贸ricas tienen en Ambulando art铆culos de profundizaci贸n y cuestionamiento para alimentar el debate sobre el para qu茅, el qu茅 y el c贸mo de la historiograf铆a, mientras que las personas que gustan de conocer m谩s sobre acontecimientos hist贸ricos tienen en Nomadeando un conjunto de textos para el disfrute de su lectura.

Zagu谩n

Javier Encina, Sergio Higuera y Ainhoa Ezeiza

PRE脕MBULO

鈥 Una historia anarquista, no una historia del anarquismo.

Jorell A. Mel茅ndez-Badillo

鈥 Por unas historias sin Poder.

Javier Encina, Sergio Higuera y Ainhoa Ezeiza

鈥 Anarquismos no occidentales.

Jason Adams

AMBULANDO

鈥 La polic铆a de la historia cient铆fica. Cr铆tica del discurso historiogr谩fico I.

Pedro Garc铆a Olivo

鈥 Hacia una historiograf铆a anarquista.

Francisco Jos茅 Fern谩ndez And煤jar

鈥 Historias orales como herramienta para la convivencialidad.

Javier Encina, Ainhoa Ezeiza y Nahia Delgado de Frutos

NOMADEANDO

鈥 Del desvanecimiento de la Diosa al origen del estado.

Ra煤l Cruz

鈥 C贸mo cambiar el curso de la historia humana, o al menos lo que ya pas贸.

David Graeber y David Wengrow

鈥 La insubordinaci贸n eterna. Pacifismo e igualitarismo comunitario a finales de la Edad Media.

Jordi Ma铆z

鈥 Libres de sujeci贸n. Apuntes sobre las figuras del desorden y la disoluci贸n del poder en la Modernidad: gitanos, vagabundos y desertores.

Curro Rodr铆guez

鈥 La democracia desde abajo. El cantonalismo durante la Primera Rep煤blica.

Juli谩n Vadillo

鈥 Anarquismo en Asia. China, Corea, Jap贸n e India.

Jason Adams

鈥 Anarquismo en Oriente Medio. Armenia, L铆bano, Turqu铆a, Palestina.

Jason Adams

鈥 Comunalidades anarquistas. Una aproximaci贸n testimonial.

Silvia Rivera Cusicanqui

鈥 Anarquismo en 脕frica. Igbo, Egipto, Libia, Nigeria y Sud谩frica.

Jason Adams

鈥 Mujeres anarquistas en la Transici贸n espa帽ola.

Laura Vicente

鈥 M茅xico: 芦neo禄-zapatismo y 芦neo禄-anarquismo. Continuidad hist贸rica de una lucha por la vida.

Brenda Porras Rodr铆guez y Fernando Alan L贸pez Bonifacio

Para qu茅 recoger, escriturar/relatar y comprender los acontecimientos hist贸ricos del pasado y/o del presente. 驴Hay que desarrollar una epistemolog铆a anarquista que nos ayude a conseguir la autogesti贸n de la vida cotidiana? 驴O tiene que ser la gente anarquista la que se adscriba a la epistemolog铆a que le resulte m谩s cercana? (distributiva, estructural, sociopr谩xica o dial茅ctica).

Qu茅 hacemos con lo recogido, escriturado/relatado y comprendido de los acontecimientos hist贸ricos del pasado y/o del presente. 驴Tiene una utilidad, o es conocimiento puro? 驴Hay que construir formas de trabajar o metodolog铆as que nos sirvan para transitar nuevos mundos?

C贸mo recogemos, escrituramos/relatamos y comprendemos los acontecimientos hist贸ricos del pasado y/o del presente. 驴Con qu茅 t茅cnicas o herramientas? 驴Es inocuo el uso de las t茅cnicas o herramientas?

驴Queremos una Historia que nos ayude a empoderarnos y nos d茅 herramientas para el consenso y el crecimiento individual y grupal, sirvi茅ndonos as铆 de escudo contra el Capitalismo, el Patriarcado y el Especismo? 驴O trabajamos unas historias que, desde la ayuda mutua, la construcci贸n colectiva y el disenso, nos ayuden a construir mundos nuevos, mediante la dejaci贸n de poder hacia l@s de abajo y en armon铆a con el entorno social y natural (desempoderamiento)?

Todas estas cuestiones son las que abordamos en este libro, de una forma inacabada, imperfecta, incompleta, desde la incertidumbre. Desde diversas posturas en el seno del anarquismo, desde diversas formas de escriturar, desde el disenso鈥 que coinciden en este libro que tienes entre las manos, queremos provocan nuevas conectividades, nuevas formas de influirse mutuamente -m谩s si incluimos nuestra propia mirada al leerlo-, y nuevas emergencias, es decir, nuevas formas de comprender y usar los textos.

