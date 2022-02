Este mes de febrero el Colectivo La Plebe ha dado a luz un sencillo pero profundo an谩lisis sobre los cuerpos policiales.

芦La polic铆a. Un an谩lisis cr铆tico禄 es el decimocuarto t铆tulo de nuestra colecci贸n central. Este texto pretende contribuir a llenar un curioso vac铆o: el estudio de los cuerpos policiales. Es cierto que la cultura audiovisual, sobre todo a trav茅s del cine y las series de televisi贸n, ha convertido a la polic铆a en una instituci贸n con una presencia enorme en la cultura que consumimos. Por otro lado, resulta llamativa la escasa producci贸n de estudios cient铆ficos sociales sobre esta instituci贸n. 驴No existe inter茅s por el estudio de los cuerpos del orden? 驴Es su hermetismo el motivo de esta escasez de estudios? 驴O es posible que se trate de un objeto inc贸modo de estudio por su poder? Resulta dif铆cil saber si estas razones u otras han sido determinantes en esta sequ铆a acad茅mica. No obstante, el Colectivo La Plebe se ha propuesto poner un grano de arena para ofrecernos un acercamiento que combine sencillez y seriedad. Porque cuanto m谩s poder acumula una instituci贸n m谩s necesario es poner sobre ella la lupa de la cr铆tica para dejar al descubierto la realidad:

Si tuvi茅ramos que elegir un adjetivo para definir este siglo en el que nos ha tocado vivir, ser铆a el de c铆nico. Y es que poca gente parece creer, con un m铆nimo de sinceridad, en las grandes instituciones hist贸ricas como la Iglesia, los partidos pol铆ticos, la justicia, etc. El descr茅dito no est谩 restringido a esos referentes, sino que ha socavado el prestigio de muchos campos profesionales que, en otro tiempo, parece que gozaron de cierto respeto, como el periodismo, la abogac铆a, la docencia, etc.

Por eso, todos podr铆an mirar con recelo a la polic铆a, que ha conseguido una imagen que para s铆 quisieran otros organismos.

Pero, 驴qu茅 ha ocurrido para que una organizaci贸n que ha ejercido tanta violencia contra las capas m谩s d茅biles de la sociedad a lo largo de su historia haya mejorado considerablemente su reputaci贸n?

Las p谩ginas del libro que tienes entre tus manos analizan con rigor y amenidad las herramientas culturales que han operado en las 煤ltimas d茅cadas para producir ese cambio. Al mismo tiempo, encontrar谩s una descripci贸n cr铆tica de los rasgos propios de la realidad policial, su visi贸n de la justicia, la percepci贸n que tienen de s铆 mismos, etc. No se trata solo de entender cu谩l es la funci贸n social de la polic铆a, sino de entender algunos de los mecanismos que operan en esto que llamamos democracia y que impiden avanzar hacia un mundo donde la conjunci贸n de igualdad y libertad abra nuevos horizontes de justicia social.

