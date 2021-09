–

鈥淟a llave. Las profesiones de integraci贸n somo instrumento de control social鈥 es el decimotercer t铆tulo de nuestra colecci贸n central. Esta breve investigaci贸n de Julio Rubio G贸mez sirve para aproximarse a la historia y al presente de los movimientos sociales, en concreto, a los movimientos vecinales y comprobar la pugna con las instituciones desde eso que la historia oficial ha denominado la Transici贸n hasta hoy. Las preguntas sobre si la profesionalizaci贸n de la ayuda ha sido un eficaz herramienta contra la desigualdad sirven a Julio Rubio G贸mez para acercarnos a un debate que creemos m谩s que interesante:

Durante los a帽os 60 y 70, los movimientos vecinales tuvieron fuerza suficiente como para organizar las reivindicaciones de los barrios obreros en temas tan importantes como la vivienda, la sanidad o las infraestructuras. Miles de militantes, de manera voluntarista, contribuyeron a que estas asociaciones fuesen, adem谩s, punto de encuentro y referente de compromiso con unas ciudades m谩s humanas y una sociedad m谩s justa, apoy谩ndose en la pr谩ctica cotidiana de la solidaridad. A partir de los a帽os 80, adem谩s de la llegada al poder del PSOE, que hizo todo lo posible para que los barrios se desorganizaran y las asociaciones perdieran espacios en favor del debate parlamentario y las estructuras municipales, se crearon carreras y profesiones especializadas en problemas sociales. Educaci贸n Social, Trabajo Social, monitores de ayuntamientos, psic贸logos de diferentes instituciones y un largo etc茅tera de personas con t铆tulos desembarcaron en esos barrios. Sin embargo, los movimientos vecinales no solo no volvieron a crecer, sino que, en muchas ocasiones, contaron con la nula colaboraci贸n de los profesionales de lo social. Algunos vecinos, incluso, empezaron a comprender que ese desembarco no solucionaba sus problemas, sino que supon铆a una intromisi贸n del Estado en las relaciones vecinales e incluso en la vida privada de las personas, con las consecuencias de fiscalizar, juzgar o castigar comportamientos o formas de vida que no se ajustaba a lo que el sistema hab铆a fijado como ideal. En definitiva, las profesiones sociales eran la llave de acceso del Estado a un territorio antes vedado para 茅l. Partiendo de entrevistas a vecinos de su barrio, Julio Rubio despliega esta tesis en un libro que mezcla la profundidad de an谩lisis con la sencillez de estilo. Una aportaci贸n a las luchas barriales desde el conocimiento m谩s cercano.