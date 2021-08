–

De parte de La Haine August 13, 2021 58 puntos de vista

El pasado jueves 5 de agosto, tal como informábamos en nuestra declaración del día siguiente, nos llegaba una notificación del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº6 de la Audiencia Nacional (y que reproducimos al final de este escrito) en la que se nos comunicaba el inicio del “proceso de extinción” de IzCa.

En la propia información aportada en el expediente queda expresamente de manifiesto la “trampa administrativa” empleada para poder iniciar el proceso de nuestra ilegalización, cuya motivación, claramente política, se intenta vestir con cuestiones administrativas. La ley exige la comunicación fehaciente, en tiempo y forma, de las correcciones que la organización que se pretende “extinguir” tiene que hacer en sus estatutos. Una vez realizada tal comunicación, existe un plazo de seis meses para afrontar el proceso de adecuación estatutaria que el Ministerio del Interior exige.

Pues bien, a IzCa no le fue comunicada tal cuestión ni en tiempo ni en forma, tal como se evidencia en el propio expediente administrativo que nos remiten a través del Juzgado Central nº6 de lo Contencioso-Administrativo. La comunicación preceptiva/obligatoria fue enviada a un domicilio equivocado y, a pesar de que tal cosa les constaba, siguieron adelante con el procedimiento.

Queremos señalar que, antes de este episodio, el Ministerio del Interior se había dirigido en varias ocasiones a la dirección correcta, es decir, a la que se había aportado en su momento como domicilio de notificaciones para Izquierda Castellana. Con posterioridad y “curiosamente” la cédula de notificación de la Audiencia Nacional llegó al domicilio correcto.

¿Por qué razón la solicitud de adecuación de nuestros estatutos llega a una dirección equivocada y, por tanto, no es recogida? Por esa vía parece claro que no nos llegarían tales exigencias. Esta cuestión la conocen perfectamente los impulsores del procedimiento de extinción de IzCa. Blanco y en botella.

IzCa ha decidido -una vez conocido el proceso de extinción de nuestra organización- enviar al organismo correspondiente los estatutos reformados, siguiendo las indicaciones que se nos exigen según la ley vigente, gestión que materializaremos en los próximos días. De esta forma quedará claro si realmente se trata de una cuestión administrativa, que hemos resuelto inmediatamente en cuanto hemos tenido conocimiento de ello (y por tanto, se paraliza el procedimiento judicial), o si, tal y como sospechamos, se trata de un procedimiento políticamente motivado y, en este caso, la causa judicial sigue adelante.

En cualquier caso, vamos a recurrir la decisión judicial del “procedimiento de extinción”/ilegalización de IzCa en los plazos y formas que el propio procedimiento marca.

Como decíamos en nuestra declaración del 6 de agosto, no reconocemos la legitimidad democrática de este Régimen ni de su entramado institucional, empezando por lo correspondiente a la Jefatura del Estado, es decir, la Monarquía borbónica impuesta. Pero vamos a defender por todos los medios, con uñas y dientes, nuestro estatus de legalidad. Creemos que ya nadie se atreverá a decir que las pocas libertades políticas y civiles en el Estado español han sido traídas por Juan Carlos I, tal como era habitual hasta hace muy pocos años. Esos limitados espacios de libertad han sido ganados a través de la lucha popular durante muchas décadas.

Este episodio supone para nosotr@s una nueva ocasión para continuar luchando por un auténtico sistema democrático, que sirva además a los intereses de nuestro pueblo, es decir, un sistema basado en la soberanía nacional y no en la subordinación a intereses ajenos, como ocurre actualmente (con las dramáticas consecuencias que ello conlleva y que sufrimos en muy diversos ámbitos: privatización de la sanidad, recorte de las pensiones, aumento de los precios de bienes de primera necesidad, encarecimiento de la energía, etc.)

Queremos agradecer muy sinceramente todas las expresiones de apoyo y solidaridad enviadas por organizaciones políticas y sociales, así como de personas a título individual. Ello nos reconforta y nos anima a seguir con nuestra lucha, que no es otra que la de servir al pueblo.

Izquierda Castellana, 13 de agosto de 2021

Adjunto: DECRETO DEMANDA IZCA

Organizaciones que nos han hecho llegar su solidaridad:

Yesca

Coordinadora 25S

PCM

Solidaridad Obrera

UJCE

CSO La Traba

CSO La Molinera

CRT

Izquierda Mirandesa

Voces en Lucha

Partido Castellano

Anticapitalistas Castilla y León

Anticapitalistas Valladolid

PCE Valladolid

PCE Segovia

IU Palencia

IU Segovia

Ágora País Lleonés

CGT Riders

Iniciativa Comunista

Madres contra la represión

Movimiento Antirepresivo

Federación anarquista

Red Jurídica de abogados

Grupo Anarquista Cencellada.

CIDESPU. Móstoles

Anticapitalistas CLM

Comunistas de Castilla

Alternativa Republicana

Madrileñxs por el Derecho a Decidir

Plataforma Pensionistas de Móstoles

Partido (m-l) de los Trabajadores

PCOE

CNT Valladolid

Podemos Exterior

Unión do Povo Galego (UPG)

Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG)

BNG

ISCA

Mar de Lumes (GZ) comité internacionalista

Ceivar

Briga

CS Madia Leva (Lugo)

Poble Lliure

La Forja

ANC

CUP Països Catalans

IAC

Endavant OSAN

Arran

Omnium Cultural

JERC

Moviment Per la Republica Valenciana

Lluita Internacionalista

Racó CatalÃ

CDR Les Corts

CUP L`Hospitalet

Comissio per la Dignitat

Moviment pro amnistía

Juristes per la República

Estat Catalá

Askapena

Sortu

Ernai

LAB

Alternatiba

Sare Antifaxista

Editorial Txalaparta

Gazte koordinadora Sozialista

Herritar Batasuna

Jaleo!!!

Andalucía Existe

Defender Andalucía

Adelante Jerez

Colectivo Arboreá

Puyalon de Cuchas

Sindicato Obrero Aragonés

Ahora Canarias

Ahul

Andecha Astur

PSUV

Movimiento Independentista Nacional Hoxtosiano Puerto Rico