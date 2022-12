–

El divendres 16 de desembre van finalitzar les XXIV Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia amb la presentaci贸 de les 煤ltimes novel路les gr脿fiques de Rub茅n Uceda i Gabriel Cagliolo i la m煤sica en directe de Josolana en l鈥橭ctubre CCC.

Presentaci贸 de novel.les gr脿fiques amb Rub茅n Uceda i Gabriel Cagliolo.

El divendres 16 de desembre va finalitzar la XXIV edici贸 de les Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia que s鈥檋an celebrat durant l鈥櫭簂tima setmana en l鈥橭ctubre Centre de Cultura Contempor脿nia amb la presentaci贸 de les 煤ltimes novel路les gr脿fiques de Rub茅n Uceda i Gabriel Cagliolo. A m茅s el p煤blic que va assistir a l鈥檃cte va poder gaudir de l鈥檃ctuaci贸 en directe de Josolana, avan莽 Juanito Piquete.

Juan Miguel Font, secretari general de CGT Val猫ncia, va ser l鈥檈ncarregat de presentar aquesta nova xarrada fent un rep脿s als actes que s鈥檋an realitzat al llarg de la setmana en aquestes jornades llibert脿ries que van comen莽ar amb la presentaci贸 de la guia sobre Plans d鈥橧gualtat en una assemblea de delegades i afiliades a la qual van assistir entre altres Miguel Fadrique, secretari general de CGT, Elisenda Rotger, secret脿ria de la dona de CGT, i Maribel Ram铆rez, secret脿ria d鈥檃cci贸 sindical de CGT i van seguir amb les xarrades debat de Jos茅 Luis Gonz谩lez Reyes sobre crisi energ猫tica, Carlos Taibo sobre com fer front a l鈥檈cofeixisme, el programa especial de CGT en Acci贸 sobre repressi贸 sindical i com fer-li front amb C茅sar Yag眉es, company de CGT Arag贸-La Rioja, i Lola Lloreda, companya de CGT Andalusia, Ceuta i Melilla; el debat sobre mitjans de comunicaci贸 amb Aniceto Arias de R脿dio Klara i Lucas Marco, periodista d鈥橢ldiario.es.

Rub茅n Uceda, qui combina l鈥檕fici de historietista amb uns altres d鈥櫭爉bit agroforestal, i Gabriel Cagliolo, que porta dibuixant professionalment m茅s de quatre d猫cades per a peri貌dics, editorials i adaptacions cinematogr脿fiques; van explicar el proc茅s de documentaci贸 i creaci贸 de 鈥淓l cor del somni鈥, 鈥淣egres Tempestes鈥 i 鈥淐asilda: Revolucionaria鈥. Una s猫rie de novel路les gr脿fiques que 鈥渘arren i recreen des d鈥檜na perspectiva llibert脿ria el proc茅s de la guerra, la revoluci贸 social, la contrarevoluci贸 i la vida de Casilda Hern谩ez, militant anarquista basca鈥.

Actuaci贸 de Josolana amb Ra煤l Bruna al contrabaix.

L鈥檃cte va finalitzar amb l鈥檃ctuaci贸 en directe de Josolana, alter ego de Juanito Piquete, que va oferir, acompanyat de Ra煤l Bruna al contrabaix, un repertori que inclo茂a versions de cl脿ssiques can莽ons revolucion脿ries, juntament amb adaptacions d鈥檃ltres autors i per descomptat temes propis com el que va servir per a recordar que el passat 15 de desembre es van complir 30 anys de l鈥檃ssassinat de Pedro 脕lvarez d鈥檜n tir al cap, en el qual el principal sospit贸s del cas va ser un agent de la Policia Nacional de Barcelona i el cas de la qual ha sigut recentment arxivat 鈥渁mb molta m脿 esquerra鈥 amb una sent猫ncia del Suprem de la qual ha sigut ponent el magistrat Javier Hern谩ndez.

Juan Miguel Font tamb茅 va voler agrair al grup de treball que ha fet possible un any m茅s la celebraci贸 d鈥檃questes Jornades llibert脿ries i ha cridat a 鈥渞eprendre els carrers i organitzar-se en sindicats per a defensar els nostres drets鈥.

V铆deo complet:

https://www.youtube.com/watch?v=mJVQq4rfXO4